https://sarabic.ae/20260717/باحث-في-الشأن-الدولي-كأس-العالم-منصة-تتقاطع-فيها-المصالح-الاقتصادية-والسياسية-بغطاء-رياضي-1115275784.html
باحث في الشأن الدولي: كأس العالم منصة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والسياسية بغطاء رياضي
باحث في الشأن الدولي: كأس العالم منصة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والسياسية بغطاء رياضي
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور محمد عيسى، أن "الفيفا ترفع منذ عقود شعار إبعاد السياسة عن الرياضة، لكن الواقع يؤكد أن كأس العالم ليس مجرد بطولة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T10:06+0000
2026-07-17T10:06+0000
2026-07-17T10:06+0000
كأس العالم 2026
مصالح مشتركة
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال عيسى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عملية ظهور النفوذ السياسي في بطولة كأس العالم تبدأ قبل البطولة نفسها، أي من مرحلة التنافس على الاستضافة وذلك بحثًا عن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تؤمنها هذه الاستضافة".وتابع: "ما سيكون بارزًا في ختام البطولة لهذا العام اللقاء الممكن بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسبانيا في اللعبة التي ستجمع فريقي الأرجنتين وإسبانيا، واهمية اللقاء تكمن بأن الدولتين تعيشان ازمة سياسية لم تصل بعد إلى مرحلة القطيعة نظرًا لوجودهما في الناتو".ورأى أن "المونديال كان بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ولكن الإعلام موجه كله باتجاه الولايات المتحدة، وذلك لأهداف اقتصادية تتمثل في جذب الكثير من العقول للاستثمار في مجال الاقتصاد والبنية التحتية وفي العالم الرقمي، بالإضافة لإظهار قدرة الشركات العملاقة في الولايات المتحدة على إدارتها لهذا الاستحقاق".
https://sarabic.ae/20260717/رسميا-البيت-الأبيض-يؤكد-حضور-ترامب-نهائي-كأس-العالم-1115263429.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
كأس العالم 2026, مصالح مشتركة, تقارير سبوتنيك, حصري
كأس العالم 2026, مصالح مشتركة, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الدولي: كأس العالم منصة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والسياسية بغطاء رياضي
حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور محمد عيسى، أن "الفيفا ترفع منذ عقود شعار إبعاد السياسة عن الرياضة، لكن الواقع يؤكد أن كأس العالم ليس مجرد بطولة رياضية بل مساحة تتقاطع فيها المصالح السياسة والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية".
وقال عيسى في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "عملية ظهور النفوذ السياسي في بطولة كأس العالم تبدأ قبل البطولة نفسها، أي من مرحلة التنافس على الاستضافة وذلك بحثًا عن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تؤمنها هذه الاستضافة".
وفي ما يتعلق بمونديال 2026، أضاف عيسى: "التدخلات السياسية في مجريات الحدث كانت واضحة وجلية بالنسبة للجميع، وهنا يمكن الحديث عن محاولات هيمنة على الكرة وليس فقط تدخل في تفاصيلها".
وتابع: "ما سيكون بارزًا في ختام البطولة لهذا العام اللقاء الممكن بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسبانيا في اللعبة التي ستجمع فريقي الأرجنتين وإسبانيا، واهمية اللقاء تكمن بأن الدولتين تعيشان ازمة سياسية لم تصل بعد إلى مرحلة القطيعة نظرًا لوجودهما في الناتو".
وأردف عيسى: "بشكل عام اللقاءات السياسية التي تجري على هامش البطولة غالبًا ما تحمل دلالات دبلوماسية إذ انها تعكس أهمية العلاقات مع الدولة المستضيفة، لاسيما إذا كانت البطولة تجري في ظل أزمات دولية متنقلة وفي ظل حاجة الدولة المستضيفة لإظهار نفسها قادرة على التواصل مع الجميع وهو حال الولايات المتحدة اليوم".
ورأى أن "المونديال كان بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ولكن الإعلام موجه كله باتجاه الولايات المتحدة، وذلك لأهداف اقتصادية تتمثل في جذب الكثير من العقول للاستثمار في مجال الاقتصاد والبنية التحتية
وفي العالم الرقمي، بالإضافة لإظهار قدرة الشركات العملاقة في الولايات المتحدة على إدارتها لهذا الاستحقاق".