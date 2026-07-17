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رسميا... البيت الأبيض يؤكد حضور ترامب نهائي كأس العالم
رسميا... البيت الأبيض يؤكد حضور ترامب نهائي كأس العالم
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والمقررة يوم... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:12+0000
2026-07-17T06:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم 2026
رياضة
دونالد ترامب
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ويستضيف الملعب المباراة الختامية للنسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا، في أكبر توسع تشهده البطولة في تاريخها، وفقا لوسائل إعلام غربية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها". وحول الفريق الذي سيشجعه الرئيس الأمريكي في النهائي، أوضحت ليفيت أنها لا تعلم ما إذا كان لديه منتخب مفضل، داعية الصحفيين إلى توجيه السؤال إليه مباشرة، وأضافت: "أنا متأكدة من أنه سيقدم لكم إجابة مسلية". كما كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيشارك، اليوم الجمعة، في حفل استقبال ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في برج ترامب بمدينة نيويورك.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260716/بعد-السقوط-أمام-الأرجنتين-لماذا-تواصل-لعنة-كأس-العالم-مطاردة-إنجلترا؟-1115245378.html
https://sarabic.ae/20260712/كأس-العالم-قد-يشهد-أكبر-توسع-في-تاريخه-فيفا-يدرس-مشاركة-64-منتخبا-1115141756.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, رياضة, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, رياضة, دونالد ترامب

رسميا... البيت الأبيض يؤكد حضور ترامب نهائي كأس العالم

06:12 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martinالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والمقررة يوم الأحد المقبل على ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في مدينة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.
ويستضيف الملعب المباراة الختامية للنسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا، في أكبر توسع تشهده البطولة في تاريخها، وفقا لوسائل إعلام غربية.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها".
وأضافت أن حضور ترامب يمثل تتويجًا لبطولة وصفتها بأنها "الأكثر مشاهدة والأكثر أمانًا والأكثر نجاحًا في التاريخ الأمريكي".
وحول الفريق الذي سيشجعه الرئيس الأمريكي في النهائي، أوضحت ليفيت أنها لا تعلم ما إذا كان لديه منتخب مفضل، داعية الصحفيين إلى توجيه السؤال إليه مباشرة، وأضافت: "أنا متأكدة من أنه سيقدم لكم إجابة مسلية".
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كما كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيشارك، اليوم الجمعة، في حفل استقبال ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في برج ترامب بمدينة نيويورك.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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