https://sarabic.ae/20260716/بعد-السقوط-أمام-الأرجنتين-لماذا-تواصل-لعنة-كأس-العالم-مطاردة-إنجلترا؟-1115245378.html

بعد السقوط أمام الأرجنتين... لماذا تواصل "لعنة" كأس العالم مطاردة إنجلترا؟

بعد السقوط أمام الأرجنتين... لماذا تواصل "لعنة" كأس العالم مطاردة إنجلترا؟

سبوتنيك عربي

منذ أن توج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه عام 1966، لم يتمكن من استعادة أمجاده العالمية، لتتحول مشاركاته في البطولة إلى سلسلة... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T11:48+0000

2026-07-16T11:48+0000

2026-07-16T11:48+0000

رياضة

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الأرجنتين

مجتمع

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وتجددت هذه المعاناة بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، أمس الأربعاء، بعدما استقبلت شباك إنجلترا هدفين في الوقت القاتل، ليودع المنتخب البطولة ويضيف محطة جديدة إلى سجل إخفاقاته في كأس العالم.وعلى مدار هذه السنوات، امتلك المنتخب الإنجليزي كوكبة من أبرز نجوم اللعبة، بدءا من ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد ووين روني، وصولًا إلى هاري كين وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا. إلا أن وفرة المواهب لم تنعكس على النتائج، إذ غالبًا ما افتقد الفريق إلى الانسجام الجماعي والقدرة على فرض شخصيته في المواجهات الكبرى.ويضاف إلى ذلك الضغط الإعلامي والجماهيري الكبير الذي يرافق المنتخب قبل كل بطولة، حيث يدخل دائمًا ضمن دائرة المرشحين للفوز باللقب، قبل أن تتحول التوقعات المرتفعة إلى عبء نفسي ينعكس على أداء اللاعبين في المباريات الحاسمة.وخلال العقود الماضية، عانى المنتخب الإنجليزي أيضًا من سجل سلبي في المواجهات الإقصائية، سواء بسبب فقدان التركيز في اللحظات الأخيرة، أو الإخفاق المتكرر في ركلات الترجيح، التي أصبحت أحد أكثر المشاهد ارتباطًا بخروج الفريق من البطولات الكبرى.ولا يمكن إغفال عامل الحظ، إذ ودع المنتخب الإنجليزي عدة بطولات بأهداف متأخرة أو بركلات ترجيح أو بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وكان السقوط الدرامي أمام الأرجنتين أحدث فصول هذه السلسلة، ليبقى لقب عام 1966 الإنجاز العالمي الوحيد في تاريخ "الأسود الثلاثة"، فيما تستمر رحلة البحث عن كسر "لعنة المونديال" التي استعصت على المنتخب لأكثر من ستين عاما.نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضرالأعلى 21.5 مليون دولار... مكافآت المنتخبات العربية في كأس العالم

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رياضة, بريطانيا, كأس العالم 2026, مونديال 2026, الأرجنتين