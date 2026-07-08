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إعلامي رياضي: التدخلات السياسية في مونديال 2026 بدأت بالتصريحات الأمريكية دون أن تحرك الفيفا ساكنا
إعلامي رياضي: التدخلات السياسية في مونديال 2026 بدأت بالتصريحات الأمريكية دون أن تحرك الفيفا ساكنا
سبوتنيك عربي
أكد الإعلامي الرياضي، إبراهيم شبلي، أن "التدخلات السياسية في بطولة كأس العالم 2026 بدأت قبل انطلاقتها، من خلال التصريحات الأمريكية دون أن تحرك الفيفا ساكنا". 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T19:24+0000
2026-07-08T19:24+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت شبلي إلى أن "التدخلات السياسية لها تاريخها، وللفيفا قوانينها ورجالها الملزمون بتطبيقها، ومن المخزي أن تكون خاضعة لهذه التدخلات، لذلك لا يجب ان تمر مرور الكرام، وإلا على عالم كرة القدم السلام".وتعليقا على مباراة مصر والأرجنتين، كشف شبلي أن "الفيفا تتمنى دائما وصول العوامل التي ترفع من شأن التسويق للحظة الأخيرة، وبالتالي توجد تفرقة بين المنتخبات، وكان واضحا جدا الانحياز الكلي وليس فقط التحكيمي لمصلحة الأرجنتين، للمحافظة على وجود ميسي في المونديال كعامل تسويقي، إضافة إلى أسباب رياضية واقتصادية وغيرها".وختم شبلي حديثه مؤكدا أن "ما يحدث في الفيفا صورة طبق الأصل عم يحدث في الأمور الأخرى، والأصوات المناهضة للظلم لن تلقى صدى، لأن الظلم والاستكبار الموجود في العالم على كل المستويات وصل إلى كرة القدم وهذا يشكل خطرا كبيرا على هذه اللعبة".
https://sarabic.ae/20260708/فيفا-يقرر-مراجعة-الأداء-التحكيمي-لحكم-مباراة-مصر-والأرجنتين-1115050622.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, مصر
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, مصر

إعلامي رياضي: التدخلات السياسية في مونديال 2026 بدأت بالتصريحات الأمريكية دون أن تحرك الفيفا ساكنا

19:24 GMT 08.07.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
حصري
أكد الإعلامي الرياضي، إبراهيم شبلي، أن "التدخلات السياسية في بطولة كأس العالم 2026 بدأت قبل انطلاقتها، من خلال التصريحات الأمريكية دون أن تحرك الفيفا ساكنا".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت شبلي إلى أن "التدخلات السياسية لها تاريخها، وللفيفا قوانينها ورجالها الملزمون بتطبيقها، ومن المخزي أن تكون خاضعة لهذه التدخلات، لذلك لا يجب ان تمر مرور الكرام، وإلا على عالم كرة القدم السلام".

وقال شبلي: "انفانتينو خضع للإملاءات الأمريكية للحفاظ على كرسيه، وبالتالي من المستبعد أن يصل إلى الاستقالة، لأنه لا بديل عنه حاليا، كما أن أخطاء الفيفا في هذا المونديال لا تعد ولا تحصى، فهذه التدخلات ليست سياسية فقط بل اقتصادية وثقافية".

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وتعليقا على مباراة مصر والأرجنتين، كشف شبلي أن "الفيفا تتمنى دائما وصول العوامل التي ترفع من شأن التسويق للحظة الأخيرة، وبالتالي توجد تفرقة بين المنتخبات، وكان واضحا جدا الانحياز الكلي وليس فقط التحكيمي لمصلحة الأرجنتين، للمحافظة على وجود ميسي في المونديال كعامل تسويقي، إضافة إلى أسباب رياضية واقتصادية وغيرها".

واستدرك ضيف "ٍسبوتنيك" قائلا: "إن القوي هو من يحكم، ومن له سلطة بعيد عن الإنسانية، حتى في الفيفا، لكن التدخل السياسي لم يكن يوما بهذا المستوى من الفضيحة وعدم الخجل من إعلانه".

وختم شبلي حديثه مؤكدا أن "ما يحدث في الفيفا صورة طبق الأصل عم يحدث في الأمور الأخرى، والأصوات المناهضة للظلم لن تلقى صدى، لأن الظلم والاستكبار الموجود في العالم على كل المستويات وصل إلى كرة القدم وهذا يشكل خطرا كبيرا على هذه اللعبة".
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