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عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل... حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل... حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
منذ اليوم الأول لإعلان بدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، توافد أهالي البلدة إلى تخومها، وتحديدا إلى... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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نساء ورجال وأطفال وقفوا عند أقرب نقطة تسمح لهم برؤية بلدتهم، يترقبون لحظة العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي غابوا عنها قسرًا، فيما حمل بعضهم صورا وذكريات عن أماكن ينتظرون استعادتها.ويقول عمار لـ"سبوتنيك": "منزلي في زوطر الشرقية لا يزال تحت الاحتلال، وقد وصل الاحتلال إليه. ومن خلال صور الأقمار الصناعية رأينا وجود أربع دبابات أمام منزلنا. خلال الهدنة التي استمرت أيام عدة، عدنا مباشرة إلى المنزل رغم الأضرار والدمار الذي لحق به، ومكثنا فيه قبل أن نضطر إلى النزوح مجدداً تحت القصف".ويضيف: "عرفت أن الجنود دخلوا إلى منزلنا بعدما نشر جيش الاحتلال صورة على صفحته الرسمية تظهر جنودا تحت شجرة. كانت الصورة مقرّبة على وجوههم، لكنني استطعت تمييز شجرتنا من غصن مكسور فيها. إلى هذه الدرجة أعرف منزلي وأعرف تفاصيله".ويتابع: "هناك صراع داخلي بين محاولة الفصل بين المشاعر والعمل الصحفي، وبين كونك في الوقت نفسه تسأل أصدقاءك الذين ربما فقدوا أحباءهم وتنقل قصصهم، بينما كنت قبل يوم واحد تجلس معهم كابن للبلدة. عليك أن تفصل نفسك عن الواقع للحظة، تؤدي واجبك، ثم تعود لتقول: أنا ابن هذه البلدة".وعن أصعب اللحظات التي وثقها خلال تغطيته، يقول عمار: "هناك الكثير من القصص التي مرت أمامي خلال تغطية دخول الأهالي إلى قراهم، وخاصة بلدتي. لكن الأصعب كان إجراء مقابلة مع والدتي، كنت أنقل مشاعرها من هذه النقطة بالتحديد قبل الإعلان عن دخول الجيش بعدة أيام، فيما كان الاحتلال لا يزال يتجول داخل البلدة أمامنا".ويختم عمار: "بالنسبة لي، هذا العمل يحمل معنى عميقا جدا، فأنا أوثق لحظة عودة أهالي البلدة وأهلي وأصدقائي إليها. أشارك هذه الصور عبر الوكالة أو عبر صفحتي الشخصية، لا فرق، لكن الأكيد أن هذه اللحظة لا يمكن وصفها. في لحظة الدخول سأكون ابن البلدة قبل أن أكون مصورًا صحفيًا".
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لبنان, الجنوب اللبناني, مصور, الحدود اللبنانية الإسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, مصور, الحدود اللبنانية الإسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري

عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل... حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان

10:30 GMT 23.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
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منذ اليوم الأول لإعلان بدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي ينص على دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، توافد أهالي البلدة إلى تخومها، وتحديدا إلى منطقة الصوانة، حيث أقام الجيش نقطة عسكرية لمنع تقدمهم مؤقتا، حفاظًا على سلامتهم ريثما تنتهي فرق الهندسة من إزالة المخلفات الحربية.
نساء ورجال وأطفال وقفوا عند أقرب نقطة تسمح لهم برؤية بلدتهم، يترقبون لحظة العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي غابوا عنها قسرًا، فيما حمل بعضهم صورا وذكريات عن أماكن ينتظرون استعادتها.

بين هؤلاء الأهالي كان المصور الصحفي عمار عمار، الذي حضر لتغطية الحدث كما يفعل أي صحفي، إلا أن قصته حملت جانبًا إنسانيًا خاصًا، فهو ابن بلدة زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة، كما أن والديه كانا بين المنتظرين على أمل السماح لهم بالوصول إلى منزلهم أو حتى رؤيته من بعيد.

ويقول عمار لـ"سبوتنيك": "منزلي في زوطر الشرقية لا يزال تحت الاحتلال، وقد وصل الاحتلال إليه. ومن خلال صور الأقمار الصناعية رأينا وجود أربع دبابات أمام منزلنا. خلال الهدنة التي استمرت أيام عدة، عدنا مباشرة إلى المنزل رغم الأضرار والدمار الذي لحق به، ومكثنا فيه قبل أن نضطر إلى النزوح مجدداً تحت القصف".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويضيف: "عرفت أن الجنود دخلوا إلى منزلنا بعدما نشر جيش الاحتلال صورة على صفحته الرسمية تظهر جنودا تحت شجرة. كانت الصورة مقرّبة على وجوههم، لكنني استطعت تمييز شجرتنا من غصن مكسور فيها. إلى هذه الدرجة أعرف منزلي وأعرف تفاصيله".
وعن التناقض بين مشاعره كابن للبلدة وعمله كمصور صحفي يوثق هذه اللحظة، يقول عمار: "واجبي كمصور صحفي أن أوثق دخول الناس إلى بلداتهم بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، بمعزل عن كوني ابن هذه البلدة التي ولدت وعشت فيها ووثقت تفاصيل حياتي فيها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويتابع: "هناك صراع داخلي بين محاولة الفصل بين المشاعر والعمل الصحفي، وبين كونك في الوقت نفسه تسأل أصدقاءك الذين ربما فقدوا أحباءهم وتنقل قصصهم، بينما كنت قبل يوم واحد تجلس معهم كابن للبلدة. عليك أن تفصل نفسك عن الواقع للحظة، تؤدي واجبك، ثم تعود لتقول: أنا ابن هذه البلدة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وعن أصعب اللحظات التي وثقها خلال تغطيته، يقول عمار: "هناك الكثير من القصص التي مرت أمامي خلال تغطية دخول الأهالي إلى قراهم، وخاصة بلدتي. لكن الأصعب كان إجراء مقابلة مع والدتي، كنت أنقل مشاعرها من هذه النقطة بالتحديد قبل الإعلان عن دخول الجيش بعدة أيام، فيما كان الاحتلال لا يزال يتجول داخل البلدة أمامنا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
عدسة على الحدود وذاكرة في الداخل.. حكاية صحفي ينتظر العودة إلى منزله في زوطر جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

ويضيف: "كان صعبًا جدًا أن أفصل نفسي عن والدتي، وأن أسجل حديثها عن بلدتنا ومنزلنا، وفي الوقت نفسه كان جنود الاحتلال على بعد نحو كيلومتر واحد منا".

ويختم عمار: "بالنسبة لي، هذا العمل يحمل معنى عميقا جدا، فأنا أوثق لحظة عودة أهالي البلدة وأهلي وأصدقائي إليها. أشارك هذه الصور عبر الوكالة أو عبر صفحتي الشخصية، لا فرق، لكن الأكيد أن هذه اللحظة لا يمكن وصفها. في لحظة الدخول سأكون ابن البلدة قبل أن أكون مصورًا صحفيًا".
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