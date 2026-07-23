https://sarabic.ae/20260723/مصر-في-المقدمة-ترتيب-الدول-الأفريقية-في-جذب-الاستثمارات-الأجنبية-المباشرة---1115427228.html
مصر في المقدمة... ترتيب الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
مصر في المقدمة... ترتيب الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
سبوتنيك عربي
تصدرت مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T06:45+0000
2026-07-23T06:45+0000
2026-07-23T06:45+0000
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ونستعرض في الإنفوغراف التالي ترتيب دول القارة السمراء، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الجاري، مرفقا بحجم الاستثمار الذي حققته كل دولة مقدرا بالمليار دولار.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, أفريقيا, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, أفريقيا, اقتصاد, инфографика
مصر في المقدمة... ترتيب الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تصدرت مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ونستعرض في الإنفوغراف التالي ترتيب دول القارة السمراء، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الجاري، مرفقا بحجم الاستثمار الذي حققته كل دولة مقدرا بالمليار دولار.