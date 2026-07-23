https://sarabic.ae/20260723/ممثلون-عن-17-دولة-يناقشون-مشاريع-جديدة-لنشر-الكتب-في-موسكو--1115444305.html

ممثلون عن 17 دولة يناقشون مشاريع جديدة لنشر الكتب في موسكو

ممثلون عن 17 دولة يناقشون مشاريع جديدة لنشر الكتب في موسكو

سبوتنيك عربي

جمعت فعاليات صناعة الكتب في العاصمة الروسية موسكو، ممثلين عن دور النشر الرائدة والوكالات الأدبية من جميع أنحاء العالم. 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T16:55+0000

2026-07-23T16:55+0000

2026-07-23T17:35+0000

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العالم

ثقافة

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شارك أكثر من 50 رئيس شركة ووكالة أدبية ومنظمات متخصصة من 17 دولة في أسبوع موسكو الدولي الثالث للنشر. وبناء على نتائج العمل، تم تحديد الإجراءات الإضافية: شراء وبيع حقوق النشر، وتطوير برامج الترجمة الأدبية، وإصدار منشورات مشتركة وترويج الكتب في الأسواق الخارجية. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل وكالة موسكو للصناعات الإبداعية.وتجاوزت النتائج الموجزة الأولى التوقعات الأولية للمنظمين وأكدت الاهتمام الكبير للمشاركين بالتنفيذ العملي لمشاريع محددة.كما اتفقت كل من شركة "أكاديميك بوك" الصربية و"الأكاديمية المكتبية" الروسية على العمل في مشاريع مشتركة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصدار كتاب "تاريخ صربيا". ومن جانبها، اقترحت شركة "بروفيلي ميديا" الأرمينية على دار النشر "ناوكا" تطوير شراكة في قطاع الأدب العلمي. ووفقا للمشاركين في النقاشات، فإن دليل دار النشر "ناوكا" يغطي مجالات مواضيعية مختلفة ويخلق فرصا واعدة لتبادل حقوق التأليف والنشر وإعداد المنشورات المترجمة.ومن جانبهم، أعرب ممثلو سريلانكا عن رغبتهم في الحصول على حقوق رواية آنا جين "سوف ينكسر قلبك"، التي نشرتها شركة "كليفر". بينما أشار ممثلو شركة "هاشيتي مكسيكو" إلى الاهتمام بمنتجات الكتب الصادرة عن دور النشر "ساموكات" و"كليفر" و"سمارت ريدينغ" و"كومبسكيد".أكدت جولنارا أغاموفا، المدير العام لوكالة الصناعات الإبداعية، أنه "يتم بناء الجسور الثقافية دائمًا من خلال التعاون والتبادل الدولي النشط. وقد تم إنشاء أسبوع موسكو الدولي للنشر كمنصة للحوار المهني والبحث عن شركاء جدد ومقابلة المؤلفين ونشر مشاريع من مختلف البلدان. بالنسبة لنا، لا يقتصر النشر على الكتب فقط، يمكن أن تصبح الفكرة الأدبية أساسًا للإنتاج المسرحي وألعاب الفيديو وغيرها من المشاريع الإبداعية. ولهذا السبب يؤثر تطوير صناعة الكتاب بشكل مباشر على تطوير القطاع الإبداعي بأكمله. واليوم، وبدعم من وكالة موسكو للصناعات الإبداعية، تم توقيع أكثر من 30 عقدًا دوليًا مع شركائنا من 18 دولة". وأضافت أن "أسبوع النشر سوف يساعد في توسيع هذا التعاون، واكتشاف أسماء جديدة لكل من القراء الروس والأجانب، وتعزيز العلاقات المهنية بين الناشرين والمؤلفين والمؤسسات الثقافية في مختلف البلدان".لاحظ الشركاء الأجانب المستوى العالي من قصص الأطفال غير الخيالية. ومن بين المجالات الأكثر شعبية أيضًا كتب التاريخ والثقافة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية الحديثة.وأعرب المشاركون الكوريون عن تقديرهم الكبير لجودة منشورات الأطفال والتعليم الروسية، كما أبدوا اهتمامًا بفهارس دور النشر "ناوكا" و"ساموكات"، بما في ذلك الكتب عن التاريخ والثقافة الروسية. وعلى وجه الخصوص، طلب ممثلو كوريا الجنوبية مواد عن كتاب "عبر سيبيريا. القطار يغادر!" للكاتبة ألكسندرا ليتفينا، المنشور، استنادًا إلى القصص الحقيقية لـ 76 شخصًا يعيشون بالقرب من السكك الحديدية، وقد أجرى المؤلف مراسلات شخصية مع الأطفال والكبار على طول الطريق عبر سيبيريا بأكمله، كما أنه مخصص لتاريخ وحداثة أحد أكبر خطوط السكك الحديدية في العالم. ويعكس المنشور، بحسب الوفد الكوري، موضوع السفر الشائع في روسيا في بلادهم. وقد أثار اهتمام الشركاء من تركيا كتب المؤلفين الروس وفهارس عدد من الشركات المحلية، مثل بولياندريا وريبولا وكليفر وساموكات.للعام الثالث على التوالي، استضافت العاصمة الروسية قادة صناعة الكتاب وظلت لمدة أسبوع المركز العالمي للحوار الدولي بين المتخصصين الذين يحددون الاتجاهات الرئيسية في سوق نشر الكتب العالمية. ونتيجة للاجتماعات والمشاورات، لاحظ المشاركون الأجانب حجم سوق الكتاب الروسي، ومجموعة واسعة من المنشورات، فضلا عن الإمكانات الكبيرة للمشاريع المشتركة.ووفقا لتقديراتهم، تبين أن عدد العناوين التي نشرتها دور النشر في موسكو أعلى بكثير من المتوقع، كما أن توزيع المنشورات الفردية يتجاوز بشكل كبير تلك الموجودة في العديد من الأسواق الوطنية، بما في ذلك بلدان أمريكا اللاتينية.يذكر أن الناشرين الأجانب طلبوا أيضا مواد إضافية لمزيد من العمل، والاطلاع على الفهارس وأجزاء من الأعمال وتخطيطات الكتب التي يمكن تقديمها في أسواقهم.

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