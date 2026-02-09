https://sarabic.ae/20260209/مركز-التصدير-الروسي-يقيم-معرض-صنع-في-روسيا-في-السعودية-بشهر-مايو----1110176655.html
09.02.2026
وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي على هامش معرض "إينوبروم" قي السعودية لوكالة "سبوتنيك": "نرغب في اقتراح استضافة المملكة العربية السعودية لمهرجان مماثل بعنوان "صنع في روسيا" خلال شهر مايو/أيار المقبل".
وتابع البيان: "نجري حاليًا محادثات مع الجهة المضيفة، إذ يستحيل علينا زيارة المملكة وتجهيز أجنحتنا دون دعمها الإداري. ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام".
وأضافت نيكيشينا أن إقامة مثل هذه الفعاليات في دول الخليج العربي تتطلب التركيز على التواصل الإنساني المباشر، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات الروسية فحسب، بل يشمل أيضا فعاليات ثقافية وفنية.
وأوضحت أن المهرجان عادة ما يترافق مع عروض فنية يقدمها فنانون من مختلف المناطق الروسية، إلى جانب إبراز التنوع الثقافي والتراثي للبلاد.
وأشارت نيكيشينا إلى أن "لدينا خططا طموحة للغاية. فنحن نبتكر شيئا جديدا في كل مهرجان. ونعمل مع شركائنا على أنشطة جديدة، لذا إذا تكللت الجهود بالنجاح، فسيكون المهرجان مميزا ونابضًا بالحياة".
وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"
في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي
حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للم
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".
كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.