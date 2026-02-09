عربي
مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
سبوتنيك عربي
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الإثنين، أن المركز يدرس إمكانية إقامة معرض ومهرجان "صنع في روسيا" في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو/أيار المقبل. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي على هامش معرض "إينوبروم" قي السعودية لوكالة "سبوتنيك": "نرغب في اقتراح استضافة المملكة العربية السعودية لمهرجان مماثل بعنوان "صنع في روسيا" خلال شهر مايو/أيار المقبل".وأضافت نيكيشينا أن إقامة مثل هذه الفعاليات في دول الخليج العربي تتطلب التركيز على التواصل الإنساني المباشر، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات الروسية فحسب، بل يشمل أيضا فعاليات ثقافية وفنية. وأشارت نيكيشينا إلى أن "لدينا خططا طموحة للغاية. فنحن نبتكر شيئا جديدا في كل مهرجان. ونعمل مع شركائنا على أنشطة جديدة، لذا إذا تكللت الجهود بالنجاح، فسيكون المهرجان مميزا ونابضًا بالحياة". وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للموتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات. كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.
السعودية
© Photoجناح "صنع في روسيا" في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي بالرياض
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الإثنين، أن المركز يدرس إمكانية إقامة معرض ومهرجان "صنع في روسيا" في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو/أيار المقبل.
وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي على هامش معرض "إينوبروم" قي السعودية لوكالة "سبوتنيك": "نرغب في اقتراح استضافة المملكة العربية السعودية لمهرجان مماثل بعنوان "صنع في روسيا" خلال شهر مايو/أيار المقبل".

وتابع البيان: "نجري حاليًا محادثات مع الجهة المضيفة، إذ يستحيل علينا زيارة المملكة وتجهيز أجنحتنا دون دعمها الإداري. ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام".

"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
وأضافت نيكيشينا أن إقامة مثل هذه الفعاليات في دول الخليج العربي تتطلب التركيز على التواصل الإنساني المباشر، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات الروسية فحسب، بل يشمل أيضا فعاليات ثقافية وفنية.

وأوضحت أن المهرجان عادة ما يترافق مع عروض فنية يقدمها فنانون من مختلف المناطق الروسية، إلى جانب إبراز التنوع الثقافي والتراثي للبلاد.

وأشارت نيكيشينا إلى أن "لدينا خططا طموحة للغاية. فنحن نبتكر شيئا جديدا في كل مهرجان. ونعمل مع شركائنا على أنشطة جديدة، لذا إذا تكللت الجهود بالنجاح، فسيكون المهرجان مميزا ونابضًا بالحياة".
وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية: معرض "إينوبروم" فرصة لتعزيز الشراكات مع السعودية
وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للم

ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.

وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.
انطلاق فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في الرياض.. صور وفيديو
ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.

وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".

كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.
