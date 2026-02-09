https://sarabic.ae/20260209/مركز-التصدير-الروسي-يقيم-معرض-صنع-في-روسيا-في-السعودية-بشهر-مايو----1110176655.html

مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو

أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الإثنين، أن المركز يدرس إمكانية إقامة معرض ومهرجان "صنع في روسيا" في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو/أيار المقبل. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي على هامش معرض "إينوبروم" قي السعودية لوكالة "سبوتنيك": "نرغب في اقتراح استضافة المملكة العربية السعودية لمهرجان مماثل بعنوان "صنع في روسيا" خلال شهر مايو/أيار المقبل".وأضافت نيكيشينا أن إقامة مثل هذه الفعاليات في دول الخليج العربي تتطلب التركيز على التواصل الإنساني المباشر، مؤكدة أن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات الروسية فحسب، بل يشمل أيضا فعاليات ثقافية وفنية. وأشارت نيكيشينا إلى أن "لدينا خططا طموحة للغاية. فنحن نبتكر شيئا جديدا في كل مهرجان. ونعمل مع شركائنا على أنشطة جديدة، لذا إذا تكللت الجهود بالنجاح، فسيكون المهرجان مميزا ونابضًا بالحياة". وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للموتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات. كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.

