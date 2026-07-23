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أمساليوم
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260723/وعود-ترامب-بالسلام-رغبة-حقيقية-أم-سياسة-كيل-بمكيالين؟-1115439672.html
وعود ترامب بالسلام... رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
وعود ترامب بالسلام... رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
سبوتنيك عربي
نناقش في الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يعلن أن ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني؛... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
حصاد الأسبوع
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وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
سبوتنيك عربي
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الرئيس دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني.حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي، الأستاذ محمد عبدالله:وأضاف عبدالله في حديثه لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

وعود ترامب بالسلام... رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟

13:07 GMT 23.07.2026
راديو
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير إذاعة "سبوتنيك": المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يعلن أن ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني؛ السودان تحت ضغوط غير مسبوقة... ماذا تعني العقوبات الأمريكية الجديدة واتهامات السلاح الكيميائي؟؛ حين تبصر الأنامل ما تعجز عنه العيون... أول معرض جزائري للحرف اليدوية من إبداع المكفوفين وضعاف البصر.
أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الرئيس دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الدولي والأوروبي، الأستاذ محمد عبدالله:
"إذا أردنا تقييم الموقف الأمريكي من مبادرات السلام بمعزل عن السياسة العامة، نلاحظ أنه يكيل بمكيالين؛ فمن جهة يطلق المبادرات ويعلن استمرار مساعي السلام، ومن جهة أخرى يقدم دعما مستمرا لأوكرانيا، مباشرا وغير مباشر. وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات هي لذر الرماد في العيون؛ لأن الولايات المتحدة اليوم بعيدة فعليا عن حل الأزمة، ومشغولة بأمور أخرى، وتحاول تقطيع الوقت للخروج من منطقة الشرق الأوسط أو للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، تمهيدا للتوجه إلى مكان آخر".
وأضاف عبدالله في حديثه لـ"سبوتنيك":
"ثمة جانب أساسي آخر يجب الإشارة إليه، وهو أن الولايات المتحدة اليوم تحتاج إلى دعم أوروبي أكثر من السابق، في ظل محاولات متبادلة لتبادل المساعدة بين الطرفين. وفي هذا السياق، لاحظنا بالأمس أن بريطانيا فتحت قواعدها العسكرية للأمريكيين؛ وبالتالي أعتقد أن واشنطن ستقدم بالمقابل تنازلات أو دعما موازيا للأوروبيين فيما يتعلق بالملف الأوكراني".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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