أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

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إسبانيا ضد الأرجنتين: في عرض ما بين الشوطين يؤدي فرازيل، شخصية شارع سمسم، عرضًا مع غوستافو دوداميل خلال عرض ما بين الشوطين. ملعب نيويورك في نيوجيرسي، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة في 19 يوليو 2026.