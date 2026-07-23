أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

إسبانيا ضد الأرجنتين: في عرض ما بين الشوطين يؤدي فرازيل، شخصية شارع سمسم، عرضًا مع غوستافو دوداميل خلال عرض ما بين الشوطين. ملعب نيويورك في نيوجيرسي، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة في 19 يوليو 2026.
إسبانيا ضد الأرجنتين: في عرض ما بين الشوطين يؤدي فرازيل، شخصية شارع سمسم، عرضًا مع غوستافو دوداميل خلال عرض ما بين الشوطين. ملعب نيويورك في نيوجيرسي، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة في 19 يوليو 2026.
يُعرض تمثال "إل. إن. تولستوي" في معرض "ستيبان إرزيا: أسطورة النحت" في غاليري تريتياكوف بموسكو. ويُحيي المعرض الذكرى المئوية والخمسين لميلاد الفنان والنحات السوفيتي ستيبان إرزيا، أحد أبرز فناني القرن العشرين.
يُعرض تمثال "إل. إن. تولستوي" في معرض "ستيبان إرزيا: أسطورة النحت" في غاليري تريتياكوف بموسكو. ويُحيي المعرض الذكرى المئوية والخمسين لميلاد الفنان والنحات السوفيتي ستيبان إرزيا، أحد أبرز فناني القرن العشرين.
كين، الشقيق الأصغر للاعب الإسباني لامين يامال، يلقي بقطعة من شباك المرمى على شرطي من ولاية نيو جيرسي بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.
كين، الشقيق الأصغر للاعب الإسباني لامين يامال، يلقي بقطعة من شباك المرمى على شرطي من ولاية نيو جيرسي بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.
عُرض روبوت بشري الشكل يقوم بالطهي في جناح شركة "شي شيانغ" خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي، الصين، في 17 يوليو/تموز 2026.
عُرض روبوت بشري الشكل يقوم بالطهي في جناح شركة "شي شيانغ" خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي، الصين، في 17 يوليو/تموز 2026.
يستحم الناس في مياه متدفقة من مشروع حفر، كشف عن نبع حراري جوفي بالقرب من جبل بنتال في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا، الثلاثاء 21 يوليو 2026.
يستحم الناس في مياه متدفقة من مشروع حفر، كشف عن نبع حراري جوفي بالقرب من جبل بنتال في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا، الثلاثاء 21 يوليو 2026.
بقرة تنظف عجلها في مزرعة في نيو أنسباخ بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، الجمعة 17 يوليو 2026.
بقرة تنظف عجلها في مزرعة في نيو أنسباخ بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، الجمعة 17 يوليو 2026.
فنانون يؤدون عروضهم في مهرجان "VK Fest 2026" في موسكو.
فنانون يؤدون عروضهم في مهرجان "VK Fest 2026" في موسكو.
المدربان ديمتري إغديساموف وديمتري بارينوف (نادي سسكا موسكو)، وكونستانتين تيوكافين والمدرب ساندرو شوارتز (نادي دينامو موسكو) في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو.
المدربان ديمتري إغديساموف وديمتري بارينوف (نادي سسكا موسكو)، وكونستانتين تيوكافين والمدرب ساندرو شوارتز (نادي دينامو موسكو) في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو.
المشاركون في كرنفال الدراجات النارية "من الغسق حتى الفجر" في موسكو.
المشاركون في كرنفال الدراجات النارية "من الغسق حتى الفجر" في موسكو.