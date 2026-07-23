أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع ... صور

11:39 GMT 23.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© REUTERS Vincent Carchietta

إسبانيا ضد الأرجنتين: في عرض ما بين الشوطين يؤدي فرازيل، شخصية شارع سمسم، عرضًا مع غوستافو دوداميل خلال عرض ما بين الشوطين. ملعب نيويورك في نيوجيرسي، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة في 19 يوليو 2026.

إسبانيا ضد الأرجنتين: في عرض ما بين الشوطين يؤدي فرازيل، شخصية شارع سمسم، عرضًا مع غوستافو دوداميل خلال عرض ما بين الشوطين. ملعب نيويورك في نيوجيرسي، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة في 19 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS Vincent Carchietta

إسبانيا ضد الأرجنتين: في عرض ما بين الشوطين يؤدي فرازيل، شخصية شارع سمسم، عرضًا مع غوستافو دوداميل خلال عرض ما بين الشوطين. ملعب نيويورك في نيوجيرسي، إيست روثرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة في 19 يوليو 2026.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

يُعرض تمثال "إل. إن. تولستوي" في معرض "ستيبان إرزيا: أسطورة النحت" في غاليري تريتياكوف بموسكو. ويُحيي المعرض الذكرى المئوية والخمسين لميلاد الفنان والنحات السوفيتي ستيبان إرزيا، أحد أبرز فناني القرن العشرين.

يُعرض تمثال &quot;إل. إن. تولستوي&quot; في معرض &quot;ستيبان إرزيا: أسطورة النحت&quot; في غاليري تريتياكوف بموسكو. ويُحيي المعرض الذكرى المئوية والخمسين لميلاد الفنان والنحات السوفيتي ستيبان إرزيا، أحد أبرز فناني القرن العشرين. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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يُعرض تمثال "إل. إن. تولستوي" في معرض "ستيبان إرزيا: أسطورة النحت" في غاليري تريتياكوف بموسكو. ويُحيي المعرض الذكرى المئوية والخمسين لميلاد الفنان والنحات السوفيتي ستيبان إرزيا، أحد أبرز فناني القرن العشرين.

© AP Photo / Yuki Iwamura

كين، الشقيق الأصغر للاعب الإسباني لامين يامال، يلقي بقطعة من شباك المرمى على شرطي من ولاية نيو جيرسي بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.

كين، الشقيق الأصغر للاعب الإسباني لامين يامال، يلقي بقطعة من شباك المرمى على شرطي من ولاية نيو جيرسي بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Yuki Iwamura

كين، الشقيق الأصغر للاعب الإسباني لامين يامال، يلقي بقطعة من شباك المرمى على شرطي من ولاية نيو جيرسي بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.

© REUTERS Go Nakamura

عُرض روبوت بشري الشكل يقوم بالطهي في جناح شركة "شي شيانغ" خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي، الصين، في 17 يوليو/تموز 2026.

عُرض روبوت بشري الشكل يقوم بالطهي في جناح شركة &quot;شي شيانغ&quot; خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي، الصين، في 17 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Go Nakamura

عُرض روبوت بشري الشكل يقوم بالطهي في جناح شركة "شي شيانغ" خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي، الصين، في 17 يوليو/تموز 2026.

© AP Photo / Ariel Schalit

يستحم الناس في مياه متدفقة من مشروع حفر، كشف عن نبع حراري جوفي بالقرب من جبل بنتال في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا، الثلاثاء 21 يوليو 2026.

يستحم الناس في مياه متدفقة من مشروع حفر، كشف عن نبع حراري جوفي بالقرب من جبل بنتال في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا، الثلاثاء 21 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit

يستحم الناس في مياه متدفقة من مشروع حفر، كشف عن نبع حراري جوفي بالقرب من جبل بنتال في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا، الثلاثاء 21 يوليو 2026.

© AP Photo / Michael Probst

بقرة تنظف عجلها في مزرعة في نيو أنسباخ بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، الجمعة 17 يوليو 2026.

بقرة تنظف عجلها في مزرعة في نيو أنسباخ بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، الجمعة 17 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

بقرة تنظف عجلها في مزرعة في نيو أنسباخ بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، الجمعة 17 يوليو 2026.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

فنانون يؤدون عروضهم في مهرجان "VK Fest 2026" في موسكو.

فنانون يؤدون عروضهم في مهرجان &quot;VK Fest 2026&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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فنانون يؤدون عروضهم في مهرجان "VK Fest 2026" في موسكو.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

المدربان ديمتري إغديساموف وديمتري بارينوف (نادي سسكا موسكو)، وكونستانتين تيوكافين والمدرب ساندرو شوارتز (نادي دينامو موسكو) في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو.

المدربان ديمتري إغديساموف وديمتري بارينوف (نادي سسكا موسكو)، وكونستانتين تيوكافين والمدرب ساندرو شوارتز (نادي دينامو موسكو) في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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المدربان ديمتري إغديساموف وديمتري بارينوف (نادي سسكا موسكو)، وكونستانتين تيوكافين والمدرب ساندرو شوارتز (نادي دينامو موسكو) في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في كرنفال الدراجات النارية "من الغسق حتى الفجر" في موسكو.

المشاركون في كرنفال الدراجات النارية &quot;من الغسق حتى الفجر&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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المشاركون في كرنفال الدراجات النارية "من الغسق حتى الفجر" في موسكو.

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