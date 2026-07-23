23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260723/23-يوليو-الثورة-التي-غيرت-وجه-مصر-1115439037.html
23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر
23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر
سبوتنيك عربي
في الثالث والعشرين من يوليو/تموز، تستعيد مصر واحدة من أبرز المحطات في تاريخها الحديث، ذكرى الثورة التي انطلقت عام 1952، لتفتح صفحة جديدة في مسيرة البلاد، وتؤسس... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T13:02+0000
2026-07-23T13:02+0000
راديو
ملفات ساخنة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/17/1115438825_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d24c43086597afcaa827492dfde7d12f.png
23 يوليو.. الثورة التي غيرت وجه مصر
سبوتنيك عربي
23 يوليو.. الثورة التي غيرت وجه مصر
وعلى مدار العقود الماضية، ارتبطت الثورة بعدد من القرارات المفصلية، من بينها إنهاء النظام الملكي، وإطلاق برنامج الإصلاح الزراعي، وتعزيز الاستقلال الوطني، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في رسم ملامح الدولة المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.وشدد على أن لثورة يوليو منجزات أخرى كثيرة شعر بها الفلاحون والعمال والفئات الأدنى في السلم الاجتماعي، فضلًا عن مجانية التعليم التي بفضلها تعلم أبناء المصريين جميعًا.ولفت إلى أنها كانت استجابة لحاجة ومطالب الجماهير في ذلك الزمن، وما زالت الأجيال التي جاءت بعد ثورة يوليو ترى أنها تلبي حاجتها إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية المصرية.وأضاف أن "ثورة يوليو فعل بشري يشوبه ما يشوب البشر من أخطاء، لذا فلا مانع من أن تُنتقد الثورة بشكل موضوعي، ولا مانع من أن تُعاد كتابتها مرة أخرى".ويرى عبد الحفيظ أننا الآن بحاجة إلى جهد جماعي منظم يعيد قراءة الثورة، ويسلط الضوء على المجتمع المصري بشأن إنجازات هذه الثورة.التفاصيل في الملف الصوتي...
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/17/1115438825_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_50c100ad4536768b5dbdf24161e805c3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر

13:02 GMT 23.07.2026
راديو
23 يوليو.. الثورة التي غيرت وجه مصر
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في الثالث والعشرين من يوليو/تموز، تستعيد مصر واحدة من أبرز المحطات في تاريخها الحديث، ذكرى الثورة التي انطلقت عام 1952، لتفتح صفحة جديدة في مسيرة البلاد، وتؤسس لتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وعلى مدار العقود الماضية، ارتبطت الثورة بعدد من القرارات المفصلية، من بينها إنهاء النظام الملكي، وإطلاق برنامج الإصلاح الزراعي، وتعزيز الاستقلال الوطني، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في رسم ملامح الدولة المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
في هذا الملف، قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، إن مصر لم تُحكم من مصري من أبوين مصريين قبل ثورة يوليو 1952، فقد سبقتها عصور حكم مصر فيها مماليك وعثمانيون وشراكسة وغيرهم، لافتًا إلى أن هذا يُحسب لثورة يوليو.
وشدد على أن لثورة يوليو منجزات أخرى كثيرة شعر بها الفلاحون والعمال والفئات الأدنى في السلم الاجتماعي، فضلًا عن مجانية التعليم التي بفضلها تعلم أبناء المصريين جميعًا.
في السياق، قال يوسف القعيد، الكاتب والأديب المصري الكبير، إن ثورة يوليو ما زالت حاضرة وحية ونابضة وتوحي بأشياء كثيرة عظيمة.
ولفت إلى أنها كانت استجابة لحاجة ومطالب الجماهير في ذلك الزمن، وما زالت الأجيال التي جاءت بعد ثورة يوليو ترى أنها تلبي حاجتها إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية المصرية.
وأضاف أن "ثورة يوليو فعل بشري يشوبه ما يشوب البشر من أخطاء، لذا فلا مانع من أن تُنتقد الثورة بشكل موضوعي، ولا مانع من أن تُعاد كتابتها مرة أخرى".
وذكر الكاتب الصحفي المصري، محمد سعد عبد الحفيظ، أن ثورة يوليو إنجاز اجتماعي فتح الباب أمام المصريين للتحول من فلاحين وعمال لدى الطبقة الرأسمالية إلى مواطنين من الدرجة الأولى.
ويرى عبد الحفيظ أننا الآن بحاجة إلى جهد جماعي منظم يعيد قراءة الثورة، ويسلط الضوء على المجتمع المصري بشأن إنجازات هذه الثورة.
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала