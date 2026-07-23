https://sarabic.ae/20260723/23-يوليو-الثورة-التي-غيرت-وجه-مصر-1115439037.html
23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر
23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر
سبوتنيك عربي
في الثالث والعشرين من يوليو/تموز، تستعيد مصر واحدة من أبرز المحطات في تاريخها الحديث، ذكرى الثورة التي انطلقت عام 1952، لتفتح صفحة جديدة في مسيرة البلاد، وتؤسس... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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23 يوليو.. الثورة التي غيرت وجه مصر
سبوتنيك عربي
23 يوليو.. الثورة التي غيرت وجه مصر
وعلى مدار العقود الماضية، ارتبطت الثورة بعدد من القرارات المفصلية، من بينها إنهاء النظام الملكي، وإطلاق برنامج الإصلاح الزراعي، وتعزيز الاستقلال الوطني، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في رسم ملامح الدولة المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.وشدد على أن لثورة يوليو منجزات أخرى كثيرة شعر بها الفلاحون والعمال والفئات الأدنى في السلم الاجتماعي، فضلًا عن مجانية التعليم التي بفضلها تعلم أبناء المصريين جميعًا.ولفت إلى أنها كانت استجابة لحاجة ومطالب الجماهير في ذلك الزمن، وما زالت الأجيال التي جاءت بعد ثورة يوليو ترى أنها تلبي حاجتها إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية المصرية.وأضاف أن "ثورة يوليو فعل بشري يشوبه ما يشوب البشر من أخطاء، لذا فلا مانع من أن تُنتقد الثورة بشكل موضوعي، ولا مانع من أن تُعاد كتابتها مرة أخرى".ويرى عبد الحفيظ أننا الآن بحاجة إلى جهد جماعي منظم يعيد قراءة الثورة، ويسلط الضوء على المجتمع المصري بشأن إنجازات هذه الثورة.التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
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خالد عبد الجبار
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ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
ملفات ساخنة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
23 يوليو... الثورة التي غيرت وجه مصر
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في الثالث والعشرين من يوليو/تموز، تستعيد مصر واحدة من أبرز المحطات في تاريخها الحديث، ذكرى الثورة التي انطلقت عام 1952، لتفتح صفحة جديدة في مسيرة البلاد، وتؤسس لتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وعلى مدار العقود الماضية، ارتبطت الثورة بعدد من القرارات المفصلية، من بينها إنهاء النظام الملكي، وإطلاق برنامج الإصلاح الزراعي، وتعزيز الاستقلال الوطني، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في رسم ملامح الدولة المصرية
خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
في هذا الملف، قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، إن مصر لم تُحكم من مصري من أبوين مصريين قبل ثورة يوليو 1952، فقد سبقتها عصور حكم مصر فيها مماليك وعثمانيون وشراكسة وغيرهم، لافتًا إلى أن هذا يُحسب لثورة يوليو.
وشدد على أن لثورة يوليو
منجزات أخرى كثيرة شعر بها الفلاحون والعمال والفئات الأدنى في السلم الاجتماعي، فضلًا عن مجانية التعليم التي بفضلها تعلم أبناء المصريين جميعًا.
في السياق، قال يوسف القعيد، الكاتب والأديب المصري الكبير، إن ثورة يوليو ما زالت حاضرة وحية ونابضة وتوحي بأشياء كثيرة عظيمة.
ولفت إلى أنها كانت استجابة لحاجة ومطالب الجماهير في ذلك الزمن، وما زالت الأجيال التي جاءت بعد ثورة يوليو ترى أنها تلبي حاجتها إلى الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية المصرية.
وأضاف أن "ثورة يوليو فعل بشري يشوبه ما يشوب البشر من أخطاء، لذا فلا مانع من أن تُنتقد الثورة بشكل موضوعي، ولا مانع من أن تُعاد كتابتها مرة أخرى".
وذكر الكاتب الصحفي المصري، محمد سعد عبد الحفيظ، أن ثورة يوليو إنجاز اجتماعي فتح الباب أمام المصريين للتحول من فلاحين وعمال لدى الطبقة الرأسمالية إلى مواطنين من الدرجة الأولى.
ويرى عبد الحفيظ أننا الآن بحاجة إلى جهد جماعي منظم يعيد قراءة الثورة، ويسلط الضوء على المجتمع المصري بشأن إنجازات هذه الثورة
.
التفاصيل في الملف الصوتي...