https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إغلاق-مضيق-هرمز-قد-يسبب-انخفاض-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-أوروبا--1115473424.html

إعلام: إغلاق مضيق هرمز قد يسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا

إعلام: إغلاق مضيق هرمز قد يسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن البلدان الأوروبية يمكن أن تتعرض لإنخفاض الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما زال مضيق هرمز مغلقًا حتى نهاية شهر سبتمبر. 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T14:56+0000

2026-07-24T14:56+0000

2026-07-24T14:56+0000

توحيد أوروبا

ناقلة غاز

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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن تقرير لشركة استشارات الطاقة "بارينجا بارتنرز"، أنه إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء الكبير فإن ذلك سيؤدي إلى حالة ركود اقتصادي في بريطانيا وأوروبا بحلول نهاية العام.كما ولا تزال أسعارالغاز في أوروبا أعلى من معدلاتها بنسبة الضعف، حيث وصلت لقرابة 750 دولارًا لكل ألف متر مكعب.وتتعرض البلدان الأوروبية في ظل "صدمة أسعار" لتسارع التضخم.وأكد الخبير الاقتصادي في شركة "بارينجا"، كاسبيان كونران، أن المشترين الأوروبيين مضطرون الآن لدخول السوق وشراء الغاز ودفع الأسعار التي لم يكونوا مستعدين لها سابقًا. وإلا فسنتجمد هذا الشتاء.وأضافت وسائل الإعلام أن دولة قطر التي كانت ثاني مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال قبل التصعيد، تخطط لتمديد القوة القاهرة للعملاء الأوروبيين حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وللعملاء الآسيويين حتى سبتمبر/أيلول.وأفاد كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر، والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن فصل الشتاء سيكشف زيف قرارات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.وكتب على منصة "إكس": "الشتاء على الأبواب، وسيكشف زيف قرارات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة".وجاء هذا التعليق ردا على تصريح أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة "إكوينور" النرويجية، بأن أوروبا من غير المرجح أن تملأ مرافق تخزين الغاز الطبيعي لديها حتى 80% من طاقتها قبل حلول فصل الشتاء.

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توحيد أوروبا, ناقلة غاز