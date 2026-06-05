https://sarabic.ae/20260605/خبراء-اقتصاد-تأكيد-بوتين-قدرة-روسيا-على-ضخ-الغاز-يضع-أوروبا-أمام-اختبار-السيادة-1114091154.html

خبراء اقتصاد: تأكيد بوتين قدرة روسيا على "ضخ الغاز" يضع أوروبا أمام "اختبار السيادة"

خبراء اقتصاد: تأكيد بوتين قدرة روسيا على "ضخ الغاز" يضع أوروبا أمام "اختبار السيادة"

سبوتنيك عربي

برزت مؤخرا دعوات لافتة من قلب القارة العجوز، بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، حيث وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، نداء للرئيس الروسي... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T14:03+0000

2026-06-05T14:03+0000

2026-06-05T14:03+0000

حصري

أخبار الشرق الأوسط

فلاديمير بوتين

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

غزة

إيران

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نداء يوهان جاء بالتزامن مع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن الوقت حان لاستئناف المحادثات، في وقت عرض فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي إجراء لقاء مباشر مع بوتين.التحركات السياسية فتحت الباب أمام تساؤلات حول "ملف الطاقة" الذي يمثل حجر الزاوية في أي تسوية مستقبلية، خاصة أن روسيا لم توقف تصدير الغاز إلى أوروبا التي انصاعت للعقوبات الأمريكية على حساب مصالح شعوبها، وفق الخبراء.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شركة "غازبروم" مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر الخط المتبقي من "السيل الشمالي 2" اعتبارا من الغد، معتبرا أن الأمر يتطلب ضغطة زر فقط.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بسط روسيا سيطرتها على إقليم دونباس والتوصل إلى تسوية بشأن الملف الأوكراني أمران لا يتعارضان.وأكد بوتين خلال عقده اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية، أن كل شهر يفرّ من القوات الأوكرانية نحو 20 ألف عسكري، كما سلط بوتين الضوء على الخسائر الكارثية لقوات كييف في خضم العملية العسكرية الخاصة.وأضاف بوتين: "شهدت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرًا انخفاضًا في عدد أفرادها بمقدار 100 ألف فرد، وتبلغ الخسائر الشهرية نحو 40 ألفاً".تداعيات اقتصاديةمن ناحيته قال الخبير الاقتصادي الجزائري، الدكتور هواري تغرسي، إن موسكو جاهزة تماما من الناحية التقنية، وأن الخط المتبقي والسليم من مشروع "نورد ستريم 2" يمكن تشغيله بسرعة فائقة وبقدرة تتراوح بين 25 و28 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمكنه نظريا تخفيف الضغط على الأسواق الأوروبية.وأضاف تغرسي أن المشكلة الحقيقية "ليست تقنية على الإطلاق، بل هي سياسية بامتياز، وأن العائق يكمن في القرار السياسي لا في سلامة الأنابيب".وفي تعليقه على الموقف الألماني، قال تغرسي إن برلين ليست ممنوعة تقنيا من شراء الغاز الروسي، لكنها "مقيدة سياسيا واستراتيجيا وأمنيا"، والأهم من ذلك أنها ستضع برلين في صدام مباشر مع واشنطن داخل المنظومة الغربية. وبخصوص وضع الاقتصاد الأوروبي، قال تغرسي لـ "سبوتنيك" إن السيناريو الأقرب ليس الانهيار الشامل، بل التحول نحو اقتصاد "أبطأ وأكثر تكلفة"، وأن أوروبا تواجه مشاكل حقيقية تتعلق بتراجع القدرة التنافسية الصناعية وانتقال بعض الصناعات الثقيلة خارج القارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بالمنافسين العالميين.وأضاف سامي لـ "سبوتنيك" أنه من الناحية التقنية، يمكن للخط السليم من مشروع "Nord Stream 2" أن يضخ نحو 28 مليار متر مكعب سنويا، وهي كمية قادرة على تخفيف الضغط الهائل عن الصناعة الألمانية.وأوضح سامي أن العرض الروسي يحمل رسالة مبطنة لبرلين مفادها أن "الأزمة الصناعية الألمانية ليست قدرًا طبيعيًا، بل نتيجة قرار سياسي".وقال إن حديث بوتين يؤكد أن فكرة الأمن الصناعي الألماني كان مرتبطا بعلاقة مستقرة مع روسيا، مؤكدا أن العرض ممكن تقنيا بنسبة كبيرة.لماذا يغيب الغاز الروسي؟وفيما يخص الوضع الاقتصادي الداخلي، قال أمين سامي إن أوروبا ليست أمام نفاذ كامل للطاقة، لكنها تعيش حالة "هشاشة سعرية وصناعية"، وأن مستويات التخزين في مارس 2026 هبطت دون متوسط السنوات الأخيرة، حيث وصلت في بعض الأسواق إلى أقل من 30%.وحذر من أن التهديد الحقيقي يتجاوز التدفئة ليصل إلى قطاعات الكيماويات، السيارات، والمعادن، واحتمال فقدان نحو 1.3 مليون وظيفة بسبب صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.خيارات أوروبا الخمسويرى أن أوروبا أمام خمسة خيارات استراتيجية: "خفض الطلب الصناعي، تسريع الغاز المسال، إبرام عقود طويلة الأمد مع الموردين البدلاء، دعم الصناعات كثيفة الطاقة، وتسريع التحول للطاقة المتجددة".

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