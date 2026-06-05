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باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض
باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي من سان بطرسبورغ، الدكتور سمير أيوب، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض بما يؤدي إلى حل الصراع في أوكرانيا عن طريق... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
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روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "رسالة زيلينسكي مبنية على أساس قبول المطالب الروسية وهي معروفة، وروسيا قالت إنها لن تتراجع عنها، وبالتالي إذا كانت هناك إشارات بقبول هذه المطالب، فروسيا مستعدة للقاء مع زيلينسكي أو أي شخص آخر في أوكرانيا، كما أنها مستعدة للقاء مع قادة الدول الأوروبية، لذلك عندما يقول بيسكوف إن روسيا تدرس ما ورد برسالة زيلينسكي، هم يريدون الاطلاع على مضمونها".وبحسب ضيف "سبوتنيك"، "ما يحدث اليوم في ساحة الصراع، وصل إلى منحى خطير، وبالتالي فان الحديث عن التفاوض وحل هذا الصراع خوفا من توسعه".وأشار أيوب إلى أن "فشل ضرب روسيا اقتصاديًا، كان هو العمود الأساسي الذي أدى إلى صمودها، وإعادة رد العدوان وضرب حتى الدول الأوروبية اقتصاديا التي انعكست عليها النتائج السلبية أكثر بكثير من روسيا".وتابع: "كما تؤكد أنه لا يمكن التخلي عن روسيا، أولاً بصادراتها عبر النفط وعبر الغاز والتي بحاجة إليها معظم دول العالم، إضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية، وروسيا تلعب دورا كبيرا في مساعدة الكثير من الدول في الطاقة النووية السلمية".
https://sarabic.ae/20260604/-زيلينسكي-يتوجه-برسالة-مفتوحة-إلى-بوتين-يقترح-فيها-إنهاء-الصراع-1114066467.html
https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-بوتين-اطلع-على-رسالة-زيلينسكي-1114075204.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, رسالة, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, فلاديمير بوتين, رسالة, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض

10:02 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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رأى الباحث في الشأن الدولي من سان بطرسبورغ، الدكتور سمير أيوب، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض بما يؤدي إلى حل الصراع في أوكرانيا عن طريق المفاوضات".
وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "رسالة زيلينسكي مبنية على أساس قبول المطالب الروسية وهي معروفة، وروسيا قالت إنها لن تتراجع عنها، وبالتالي إذا كانت هناك إشارات بقبول هذه المطالب، فروسيا مستعدة للقاء مع زيلينسكي أو أي شخص آخر في أوكرانيا، كما أنها مستعدة للقاء مع قادة الدول الأوروبية، لذلك عندما يقول بيسكوف إن روسيا تدرس ما ورد برسالة زيلينسكي، هم يريدون الاطلاع على مضمونها".

وأكد أيوب أن "الوضع الميداني هو الذي يفرض نفسه على طاولة المفاوضات، لذلك اليوم روسيا أعادت على لسان الرئيس بوتين تأكيدها أن حل هذا الصراع مبني على المبادرة التي أطلقها ترامب خلال لقاء الرئيسين في ألاسكا".

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وبحسب ضيف "سبوتنيك"، "ما يحدث اليوم في ساحة الصراع، وصل إلى منحى خطير، وبالتالي فان الحديث عن التفاوض وحل هذا الصراع خوفا من توسعه".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في عهد بايدن أو ترامب، لم تبدّل من مواقفها تجاه أوكرانيا، كما أن هدف حلف "الناتو" إن كان مع الولايات المتحدة أو من دونها، لا يزال موجودا وواضحا، وهو محاولة هزيمة روسيا اقتصاديا وعسكريا وإزاحتها عن الساحة العالمية".

وأشار أيوب إلى أن "فشل ضرب روسيا اقتصاديًا، كان هو العمود الأساسي الذي أدى إلى صمودها، وإعادة رد العدوان وضرب حتى الدول الأوروبية اقتصاديا التي انعكست عليها النتائج السلبية أكثر بكثير من روسيا".
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وعن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"، أكد أيوب أن "هذه المنتديات والعلاقات التي تتطور باستمرار بين الكثير من دول العالم وروسيا، تؤكد أن هذه السياسة لها انعكاسات إيجابية على مصالح كل الدول وليس لطرف على حساب طرف آخر".

وتابع: "كما تؤكد أنه لا يمكن التخلي عن روسيا، أولاً بصادراتها عبر النفط وعبر الغاز والتي بحاجة إليها معظم دول العالم، إضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية، وروسيا تلعب دورا كبيرا في مساعدة الكثير من الدول في الطاقة النووية السلمية".
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