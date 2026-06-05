https://sarabic.ae/20260605/باحث-في-الشأن-الدولي-من-السابق-لأوانه-الحديث-عن-قبول-زيلينسكي-التفاوض--1114078902.html

باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض

باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الدولي من سان بطرسبورغ، الدكتور سمير أيوب، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض بما يؤدي إلى حل الصراع في أوكرانيا عن طريق... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T10:02+0000

2026-06-05T10:02+0000

2026-06-05T10:02+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

رسالة

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "رسالة زيلينسكي مبنية على أساس قبول المطالب الروسية وهي معروفة، وروسيا قالت إنها لن تتراجع عنها، وبالتالي إذا كانت هناك إشارات بقبول هذه المطالب، فروسيا مستعدة للقاء مع زيلينسكي أو أي شخص آخر في أوكرانيا، كما أنها مستعدة للقاء مع قادة الدول الأوروبية، لذلك عندما يقول بيسكوف إن روسيا تدرس ما ورد برسالة زيلينسكي، هم يريدون الاطلاع على مضمونها".وبحسب ضيف "سبوتنيك"، "ما يحدث اليوم في ساحة الصراع، وصل إلى منحى خطير، وبالتالي فان الحديث عن التفاوض وحل هذا الصراع خوفا من توسعه".وأشار أيوب إلى أن "فشل ضرب روسيا اقتصاديًا، كان هو العمود الأساسي الذي أدى إلى صمودها، وإعادة رد العدوان وضرب حتى الدول الأوروبية اقتصاديا التي انعكست عليها النتائج السلبية أكثر بكثير من روسيا".وتابع: "كما تؤكد أنه لا يمكن التخلي عن روسيا، أولاً بصادراتها عبر النفط وعبر الغاز والتي بحاجة إليها معظم دول العالم، إضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية، وروسيا تلعب دورا كبيرا في مساعدة الكثير من الدول في الطاقة النووية السلمية".

https://sarabic.ae/20260604/-زيلينسكي-يتوجه-برسالة-مفتوحة-إلى-بوتين-يقترح-فيها-إنهاء-الصراع-1114066467.html

https://sarabic.ae/20260605/الكرملين-بوتين-اطلع-على-رسالة-زيلينسكي-1114075204.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, رسالة, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري