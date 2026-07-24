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الاتحاد الروسي لألعاب القوى: العقوبات المفروضة علينا غير مبررة وتمييزية
الاتحاد الروسي لألعاب القوى: العقوبات المفروضة علينا غير مبررة وتمييزية
سبوتنيك عربي
أكد المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى بوريس ياريشيفسكي، أن الأولوية الرئيسية للاتحاد تتمثل في استعادة حقوق الرياضيين الروس وعودتهم إلى المنافسات... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T09:36+0000
2026-07-24T10:03+0000
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وقال ياريشيفسكي إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى يركّز حاليًا على تنفيذ توصيات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بعودة الرياضيين الروس إلى الساحة الدولية، إلا أن هناك مجموعة أخرى من القيود المفروضة على الاتحاد ذاته، والتي وصفها بأنها "غير مسبوقة مقارنة بالرياضات الأخرى".وأوضح المسؤول الرياضي الروسي أن "الاتحاد حُرم من المشاركة في اللجان الدولية والاجتماعات الرسمية، كما فقد حق التصويت في الاجتماعات الدولية، إضافة إلى منع المدربين الروس من حضور المؤتمرات التدريبية وعدم قدرة المتخصصين على المشاركة في برامج التطوير والتأهيل".وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يضم أكثر من 210 دول أعضاء، معتبرًا أن استعادة حقوق الاتحاد الروسي يجب أن تتم على أساس المساواة مع بقية الأعضاء.
https://sarabic.ae/20260723/اتحاد-ألعاب-القوى-الروسي-الاتحاد-الدولي-يرفض-الحوار-البناء-بشأن-عودة-رياضيينا-1115440283.html
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روسيا, رياضة, العالم
روسيا, رياضة, العالم

الاتحاد الروسي لألعاب القوى: العقوبات المفروضة علينا غير مبررة وتمييزية

09:36 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 10:03 GMT 24.07.2026)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالمدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، بوريس ياريشيفسكي
المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، بوريس ياريشيفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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أكد المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى بوريس ياريشيفسكي، أن الأولوية الرئيسية للاتحاد تتمثل في استعادة حقوق الرياضيين الروس وعودتهم إلى المنافسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محور التحركات القانونية الأولى للاتحاد.
وقال ياريشيفسكي إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى يركّز حاليًا على تنفيذ توصيات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بعودة الرياضيين الروس إلى الساحة الدولية، إلا أن هناك مجموعة أخرى من القيود المفروضة على الاتحاد ذاته، والتي وصفها بأنها "غير مسبوقة مقارنة بالرياضات الأخرى".
وأوضح المسؤول الرياضي الروسي أن "الاتحاد حُرم من المشاركة في اللجان الدولية والاجتماعات الرسمية، كما فقد حق التصويت في الاجتماعات الدولية، إضافة إلى منع المدربين الروس من حضور المؤتمرات التدريبية وعدم قدرة المتخصصين على المشاركة في برامج التطوير والتأهيل".
مسابقات ألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
اتحاد ألعاب القوى الروسي: الاتحاد الدولي يرفض الحوار البناء بشأن عودة رياضيينا
أمس, 14:09 GMT
وأضاف ياريشيفسكي أن هذه الإجراءات "غير مبررة وتمييزية"، مؤكدًا أن "الاتحاد الروسي يخوض حوارًا حاليًا بهدف استعادة مكانته كعضو كامل الحقوق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى".
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يضم أكثر من 210 دول أعضاء، معتبرًا أن استعادة حقوق الاتحاد الروسي يجب أن تتم على أساس المساواة مع بقية الأعضاء.
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