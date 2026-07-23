https://sarabic.ae/20260723/اتحاد-ألعاب-القوى-الروسي-الاتحاد-الدولي-يرفض-الحوار-البناء-بشأن-عودة-رياضيينا-1115440283.html

اتحاد ألعاب القوى الروسي: الاتحاد الدولي يرفض الحوار البناء بشأن عودة رياضيينا

اتحاد ألعاب القوى الروسي: الاتحاد الدولي يرفض الحوار البناء بشأن عودة رياضيينا

سبوتنيك عربي

أكد المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، بوريس ياريشيفسكي، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى رفض الدخول في حوار بنّاء مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى بشأن... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T14:09+0000

2026-07-23T14:09+0000

2026-07-23T14:09+0000

رياضة

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115417907_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_6a6078d4e1dd8fff0f97ba42d3796f54.jpg

قال ياريشيفسكي: "يعمل الاتحاد الروسي لألعاب القوى بنشاط كبير على بناء حوار. من الواضح أن هذه هي أولويتنا القصوى، وهي عودة رياضيينا إلى الساحة الدولية. لقد بدأنا حوارًا ومفاوضات منذ عام 2025. للأسف، اضطررنا للاعتراف بأن حوارنا لم يكن بنّاءً. والتصريحات التي يصدرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن ربط عودة رياضيينا باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي سيكون مقبولًا لدى المجتمع الدولي بأسره، هي في رأينا تمييزية تمامًا ولا تمت للرياضة بصلة. وبطبيعة الحال، فهي لا تتوافق مع الميثاق الأولمبي".وأضاف: "ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول، عندما أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة رياضيينا، كثّفنا هذا الحوار. وللأسف، نظراً لمحاولة رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى التهرب من اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، فقد طال أمدها. حاولنا مراراً وتكراراً طرح هذا الحوار على الأجندة الدولية. وفي نهاية المطاف، راجع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمر واتخذ قراراً سلبياً بشأن أهلية الرياضيين الروس".في أوائل شهر يوليو/تموز، طعن الاتحاد الروسي لألعاب القوى في قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتمديد الحظر المفروض على رياضيي المضمار والميدان الروس من المشاركة في المسابقات الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضي.وكان صف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن "رياضة البياثلون وألعاب القوى الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز. قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".يُذكر أن رياضيي "البياثلون" وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في المسابقات الدولية منذ عام 2022.وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجدوزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس

https://sarabic.ae/20260708/السياسة-في-مواجهة-القواعد-كيف-تقوض-الحكومات-الوطنية-استقلالية-الرياضة؟-1115047382.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, العالم, روسيا