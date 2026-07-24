https://sarabic.ae/20260724/الصين-تهاجم-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الجديدة-1115464572.html
الصين تهاجم الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
الصين تهاجم الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
سبوتنيك عربي
رفضت الصين، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من عشرات الشركاء التجاريين، مؤكدةً معارضتها للإجراءات الأحادية، وشددت... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن بكين تعارض جميع أشكال الرسوم الجمركية الأحادية. وجاء ذلك بعد دخول رسوم أمريكية جديدة، تتراوح بين 10% و12.5%، حيز التنفيذ على واردات من 60 شريكا تجاريا، بدعوى فشلها في منع دخول منتجات يشتبه بأنها مصنوعة بالسخرة إلى التجارة الدولية. وتشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة، التي تغطي نحو 99.4% من التجارة الأمريكية وفق مكتب الممثل التجاري، دولا من بينها الصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والهند، وسط انتقادات من عدد من العواصم، إذ وصفت أستراليا الرسوم بأنها "غير مبررة"، وأعربت اليابان عن أسفها، فيما رفضت نيوزيلندا الاتهامات المتعلقة بالسخرة.
https://sarabic.ae/20260717/ترامب-يطالب-باحتساب-أضرار-دخان-حرائق-كندا-ضمن-الرسوم-الجمركية-1115293993.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين تهاجم الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
رفضت الصين، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من عشرات الشركاء التجاريين، مؤكدةً معارضتها للإجراءات الأحادية، وشددت على أن "الحروب التجارية لا رابح فيها ولا تخدم أحدا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي
، إن بكين تعارض جميع أشكال الرسوم الجمركية الأحادية. وجاء ذلك بعد دخول رسوم أمريكية جديدة، تتراوح بين 10% و12.5%، حيز التنفيذ على واردات من 60 شريكا تجاريا، بدعوى فشلها في منع دخول منتجات يشتبه بأنها مصنوعة بالسخرة إلى التجارة الدولية.
وتشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة، التي تغطي نحو 99.4% من التجارة الأمريكية وفق مكتب الممثل التجاري، دولا من بينها الصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والهند، وسط انتقادات من عدد من العواصم، إذ وصفت أستراليا الرسوم بأنها "غير مبررة"، وأعربت اليابان عن أسفها، فيما رفضت نيوزيلندا الاتهامات المتعلقة بالسخرة.