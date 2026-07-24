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القوات الروسية تستهدف منشأة قرب كييف يجري فيها عرض طائرات مسيرة محلية وأجنبية الصنع - وزارة الدفاع
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بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
لم تنتهِ آثار الحرب بغياب أزيز الطائرات، فآلاف الأطنان من الركام ما زالت شاهدة على ما خلّفه القصف الإسرائيلي في مدينة صور جنوبي لبنان، والتي تحاول اليوم... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T14:36+0000
2026-07-24T14:36+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
الدمار
حملة تطوعية
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وبينما تواصل الآليات رفع أنقاض المباني المدمرة، يختار مئات المتطوعين، أطفالًا وشبابًا، أن يواجهوا مشهد الدمار برسالة حياة، عبر حملات تنظيف ومبادرات بيئية تؤكد أن إعادة إعمار المدن تبدأ أيضًا بإحياء روح الانتماء إليها.وأوضح أن "أعمال إزالة الركام انطلقت فورًا، وقد أزيلت حتى الآن أنقاض 10 مبانٍ، في ما تتواصل الأعمال في المباني المتبقية"، مشيرًا إلى أن "حجم الأضرار يشمل نحو 200 وحدة سكنية مهدمة، إضافة إلى 80 مؤسسة تجارية دُمرت بالكامل، فضلًا عن نحو 800 وحدة سكنية متضررة بدرجات متفاوتة".وبالتوازي مع عمليات رفع الركام، تشهد المدينة سلسلة مبادرات تطوعية ذات طابع بيئي وتضامني، في محاولة لإعادة الحياة إلى شوارعها ومساحاتها العامة.وقال أحمد، أحد المسؤولين في الجمعية، لـ"سبوتنيك": "يقام النشاط للسنة الثانية على التوالي، ويهدف إلى تعليم الأطفال أهمية حماية البيئة والمحافظة على النظافة، إضافة إلى إيصال رسالة حول أهمية الفرز والحفاظ على البيئة منذ الصغر".ومن جهة أخرى، شارك عشرات المتطوعين القادمين من مدينة صيدا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات، في حملة حملت شعار "الأرض غالية على قلوبنا"، للمساهمة في إزالة آثار الدمار وتنظيف الشوارع والطرقات.وأضاف: "أمس كنا في النبطية، واليوم نحن في صور، ولا نعلم أين ستكون الوجهة التالية، لكننا كمتطوعين سنواصل العمل وبذل الجهد، ونشجع الجميع على الانضمام إلينا للمساهمة في إعادة الحياة إلى هذه المدن".
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لبنان, الجنوب اللبناني, الدمار, حملة تطوعية, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, الدمار, حملة تطوعية, تقارير سبوتنيك, حصري

بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان

14:36 GMT 24.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
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لم تنتهِ آثار الحرب بغياب أزيز الطائرات، فآلاف الأطنان من الركام ما زالت شاهدة على ما خلّفه القصف الإسرائيلي في مدينة صور جنوبي لبنان، والتي تحاول اليوم استعادة نبضها خطوةً بعد أخرى.
وبينما تواصل الآليات رفع أنقاض المباني المدمرة، يختار مئات المتطوعين، أطفالًا وشبابًا، أن يواجهوا مشهد الدمار برسالة حياة، عبر حملات تنظيف ومبادرات بيئية تؤكد أن إعادة إعمار المدن تبدأ أيضًا بإحياء روح الانتماء إليها.
وقال مدير مكتب مجلس الجنوب في صور، المهندس حسن هاني، في حديث لـ"سبوتنيك": "مدينة صور العريقة والتاريخية تعرضت، كما سائر البلدات الجنوبية، لقصف إسرائيلي أدى إلى تدمير 30 مبنى".
وأوضح أن "أعمال إزالة الركام انطلقت فورًا، وقد أزيلت حتى الآن أنقاض 10 مبانٍ، في ما تتواصل الأعمال في المباني المتبقية"، مشيرًا إلى أن "حجم الأضرار يشمل نحو 200 وحدة سكنية مهدمة، إضافة إلى 80 مؤسسة تجارية دُمرت بالكامل، فضلًا عن نحو 800 وحدة سكنية متضررة بدرجات متفاوتة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وبالتوازي مع عمليات رفع الركام، تشهد المدينة سلسلة مبادرات تطوعية ذات طابع بيئي وتضامني، في محاولة لإعادة الحياة إلى شوارعها ومساحاتها العامة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي هذا الإطار، نظّمت إحدى الجمعيات نشاطًا بيئيًا لتنظيف كورنيش صور بمشاركة مئات الأطفال من المخيمات الفلسطينية ومناطق مختلفة، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على النظافة والفرز من المصدر.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال أحمد، أحد المسؤولين في الجمعية، لـ"سبوتنيك": "يقام النشاط للسنة الثانية على التوالي، ويهدف إلى تعليم الأطفال أهمية حماية البيئة والمحافظة على النظافة، إضافة إلى إيصال رسالة حول أهمية الفرز والحفاظ على البيئة منذ الصغر".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ومن جهة أخرى، شارك عشرات المتطوعين القادمين من مدينة صيدا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات، في حملة حملت شعار "الأرض غالية على قلوبنا"، للمساهمة في إزالة آثار الدمار وتنظيف الشوارع والطرقات.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال المتطوع حسام أبو زيد، إن "هذه المبادرة بداية لتحفيز الناس على العودة إلى بلداتهم وقراهم، لأنه كفى للتهجير، ونريد أن يجد الأهالي أن العمل قد بدأ وأن مدنهم تستعيد حياتها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "أمس كنا في النبطية، واليوم نحن في صور، ولا نعلم أين ستكون الوجهة التالية، لكننا كمتطوعين سنواصل العمل وبذل الجهد، ونشجع الجميع على الانضمام إلينا للمساهمة في إعادة الحياة إلى هذه المدن".
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