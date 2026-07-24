https://sarabic.ae/20260724/بين-الركام-والأمل-متطوعون-يعيدون-الحياة-إلى-مدينة-صور-جنوبي-لبنان--1115472636.html

بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان

بين الركام والأمل... متطوعون يعيدون الحياة إلى مدينة صور جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

لم تنتهِ آثار الحرب بغياب أزيز الطائرات، فآلاف الأطنان من الركام ما زالت شاهدة على ما خلّفه القصف الإسرائيلي في مدينة صور جنوبي لبنان، والتي تحاول اليوم... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T14:36+0000

2026-07-24T14:36+0000

2026-07-24T14:36+0000

لبنان

الجنوب اللبناني

الدمار

حملة تطوعية

تقارير سبوتنيك

حصري

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وبينما تواصل الآليات رفع أنقاض المباني المدمرة، يختار مئات المتطوعين، أطفالًا وشبابًا، أن يواجهوا مشهد الدمار برسالة حياة، عبر حملات تنظيف ومبادرات بيئية تؤكد أن إعادة إعمار المدن تبدأ أيضًا بإحياء روح الانتماء إليها.وأوضح أن "أعمال إزالة الركام انطلقت فورًا، وقد أزيلت حتى الآن أنقاض 10 مبانٍ، في ما تتواصل الأعمال في المباني المتبقية"، مشيرًا إلى أن "حجم الأضرار يشمل نحو 200 وحدة سكنية مهدمة، إضافة إلى 80 مؤسسة تجارية دُمرت بالكامل، فضلًا عن نحو 800 وحدة سكنية متضررة بدرجات متفاوتة".وبالتوازي مع عمليات رفع الركام، تشهد المدينة سلسلة مبادرات تطوعية ذات طابع بيئي وتضامني، في محاولة لإعادة الحياة إلى شوارعها ومساحاتها العامة.وقال أحمد، أحد المسؤولين في الجمعية، لـ"سبوتنيك": "يقام النشاط للسنة الثانية على التوالي، ويهدف إلى تعليم الأطفال أهمية حماية البيئة والمحافظة على النظافة، إضافة إلى إيصال رسالة حول أهمية الفرز والحفاظ على البيئة منذ الصغر".ومن جهة أخرى، شارك عشرات المتطوعين القادمين من مدينة صيدا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات، في حملة حملت شعار "الأرض غالية على قلوبنا"، للمساهمة في إزالة آثار الدمار وتنظيف الشوارع والطرقات.وأضاف: "أمس كنا في النبطية، واليوم نحن في صور، ولا نعلم أين ستكون الوجهة التالية، لكننا كمتطوعين سنواصل العمل وبذل الجهد، ونشجع الجميع على الانضمام إلينا للمساهمة في إعادة الحياة إلى هذه المدن".

لبنان

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2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, الجنوب اللبناني, الدمار, حملة تطوعية, تقارير سبوتنيك, حصري