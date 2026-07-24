https://sarabic.ae/20260724/كاف-يغير-اللوائح-من-أجل-الأهلي؟-الحقيقة-الكاملة-وراء-تعديل-دوري-أبطال-أفريقيا-1115443318.html

"كاف" يغير اللوائح من أجل الأهلي؟... الحقيقة الكاملة وراء تعديل دوري أبطال أفريقيا

"كاف" يغير اللوائح من أجل الأهلي؟... الحقيقة الكاملة وراء تعديل دوري أبطال أفريقيا

سبوتنيك عربي

خلف الأبواب المغلقة، وفي أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تدار اللعبة الحقيقية بعيدا عن المستطيل الأخضر، وبحسابات لا تعترف فقط بالنقاط، بل بلغة المال... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T09:00+0000

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الكاف يغير اللوائح من أجل الأهلي؟ .. الحقيقة الكاملة وراء تعديل دوري أبطال أفريقيا سبوتنيك عربي الكاف يغير اللوائح من أجل الأهلي؟ .. الحقيقة الكاملة وراء تعديل دوري أبطال أفريقيا

بالأمس، أطل علينا باتريس موتسيبي من جوهانسبرج في مؤتمر صحفي، ظاهره الهدوء وإعلان الولاء لـ"كاف" ونفي الطموح المونديالي في الفيفا، وباطنه محاولة للهروب من حقول الألغام التي تحاصر الكرة الأفريقية.المقترح "قيد الدراسة" بزيادة عدد الأندية في بطولات أفريقيا، قد يبدو في ظاهره تطويراً، لكن في الكواليس، التسريبات تؤكد أنه طوق نجاة يحاول "كاف" رميه لإنقاذ عوائد البث والرعاية من ضربة قاصمة، تحسباً لاحتمالية غياب النادي الأهلي عن النسخة المقبلة لدوري الأبطال. فهل وصلنا إلى نقطة تعترف فيها لغة التسويق بأن "بطولة بلا الأهلي هي بطولة بلا رعاة"؟وكيف ستنفجر أجندة المسابقات في وجه الجميع إذا طُبق هذا المقترح؟ وماذا عن تنصل "الكاف" من أزمة نهائي أمم أفريقيا وإلقاء كرة اللهب في ملعب المحكمة الرياضية الدولية؟أكد الناقد الرياضي عز الدين الكلاوي، أن النادي الأهلي يمثل القيمة التسويقية الأكبر في الكرة الأفريقية، لكنه رفض الربط بين احتمالية تعديل نظام بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وبين غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن اللوائح يجب ألا تُفصل لخدمة نادٍ بعينه مهما كانت مكانته.وأضاف أن الأهلي سبق أن ودع البطولة في الموسم الماضي، ورغم ذلك استمرت المنافسات بصورة طبيعية، معتبرا أن الحديث عن تعديل شكل المسابقة فقط لضمان مشاركة الأهلي يفتقد للمنطق المؤسسي.وأشار إلى أن الغموض المحيط بالمقترح يفتح الباب أمام تكهنات تربطه بموقف الزمالك من الحصول على الرخصة الأفريقية، قائلاً إن الاتحاد الأفريقي لا ينبغي أن يبني قراراته على احتمالات أو ينتظر مصير نادٍ بعينه، بل يجب أن يمتلك خطة واضحة ومعلنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

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