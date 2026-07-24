https://sarabic.ae/20260724/-لافروف-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-يحطم-رقما-قياسيا-جديدا-1115462286.html
لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا
لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا
سبوتنيك عربي
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أفعال البلدان الغربية، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين، مرتفعة وحجم... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T12:07+0000
2026-07-24T12:07+0000
2026-07-24T12:17+0000
روسيا
الصين
سيرغي لافروف
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وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" :"على الرغم من المعوقات التي يضعها الزملاء الغربيون، العلاقات التجارية والاقتصادية مرتفعة، وفي نهاية نصف العام الحالي ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 25%، وفي نهاية العام سيكون رقم قياسي جديد".وأضاف وزير الخارجية الروسي إلى أنه في هذا العام ستكون أيضًا كثير من الأحداث التي تقدّم منصة للاتصال المقبل بين مسؤولي بلدينا.ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، بأنها كانت موفقة وناجحة للغاية.واحتفلت روسيا والصين، في 16 يوليو/ تموز الجاري، بالذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260716/روسيا-والصين-تضعان-قواعد-عالمية-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-1115255027.html
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روسيا, الصين, سيرغي لافروف
روسيا, الصين, سيرغي لافروف
لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا
12:07 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 12:17 GMT 24.07.2026)
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أفعال البلدان الغربية، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين، مرتفعة وحجم التجارة في نهاية العام حطّم رقما قياسيا لمرة أخرى.
وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" :"على الرغم من المعوقات التي يضعها الزملاء الغربيون، العلاقات التجارية والاقتصادية مرتفعة، وفي نهاية نصف العام الحالي ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 25%، وفي نهاية العام سيكون رقم قياسي جديد".
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، التقيا أكثر من خمسين مرة خلال الزيارات الثنائية وعلى هامش الأحداث الدولية.
وأضاف وزير الخارجية الروسي إلى أنه في هذا العام ستكون أيضًا كثير من الأحداث التي تقدّم منصة للاتصال المقبل بين مسؤولي بلدينا.
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، بأنها بالغة الأهمية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الماضي، والتي تم في ختامها توقيع واعتماد 42 وثيقة، بما في ذلك بيان مشترك بشأن مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الإستراتيجي وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون.
ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، بأنها كانت موفقة وناجحة للغاية.
واحتفلت روسيا والصين، في 16 يوليو/ تموز الجاري، بالذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.