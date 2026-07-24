لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260724/-لافروف-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-يحطم-رقما-قياسيا-جديدا-1115462286.html
لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا
لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا
سبوتنيك عربي
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أفعال البلدان الغربية، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين، مرتفعة وحجم... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T12:07+0000
2026-07-24T12:17+0000
روسيا
الصين
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107724016_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_af642f3b56a22de72994102565505151.jpg
وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" :"على الرغم من المعوقات التي يضعها الزملاء الغربيون، العلاقات التجارية والاقتصادية مرتفعة، وفي نهاية نصف العام الحالي ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 25%، وفي نهاية العام سيكون رقم قياسي جديد".وأضاف وزير الخارجية الروسي إلى أنه في هذا العام ستكون أيضًا كثير من الأحداث التي تقدّم منصة للاتصال المقبل بين مسؤولي بلدينا.ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، بأنها كانت موفقة وناجحة للغاية.واحتفلت روسيا والصين، في 16 يوليو/ تموز الجاري، بالذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260716/روسيا-والصين-تضعان-قواعد-عالمية-جديدة-للذكاء-الاصطناعي-1115255027.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107724016_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_26368397a25f14dba51f5af4901ae4cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, سيرغي لافروف
روسيا, الصين, سيرغي لافروف

لافروف: حجم التجارة بين روسيا والصين يحطم رقما قياسيا جديدا

12:07 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 12:17 GMT 24.07.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أفعال البلدان الغربية، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين، مرتفعة وحجم التجارة في نهاية العام حطّم رقما قياسيا لمرة أخرى.
وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة "شنغهاي للتعاون" :"على الرغم من المعوقات التي يضعها الزملاء الغربيون، العلاقات التجارية والاقتصادية مرتفعة، وفي نهاية نصف العام الحالي ارتفع حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 25%، وفي نهاية العام سيكون رقم قياسي جديد".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، التقيا أكثر من خمسين مرة خلال الزيارات الثنائية وعلى هامش الأحداث الدولية.

حفل توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في شنغهاي، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
مجتمع
روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
16 يوليو, 18:27 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي إلى أنه في هذا العام ستكون أيضًا كثير من الأحداث التي تقدّم منصة للاتصال المقبل بين مسؤولي بلدينا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، بأنها بالغة الأهمية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الماضي، والتي تم في ختامها توقيع واعتماد 42 وثيقة، بما في ذلك بيان مشترك بشأن مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الإستراتيجي وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، بأنها كانت موفقة وناجحة للغاية.
واحتفلت روسيا والصين، في 16 يوليو/ تموز الجاري، بالذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала