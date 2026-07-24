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مدير "روساتوم": نبذل قصارى الجهد لاستقرار إنرغودار وعودة العمل الكامل لمحطة زابوروجيه النووية
مدير "روساتوم": نبذل قصارى الجهد لاستقرار إنرغودار وعودة العمل الكامل لمحطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
ذكر المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، أنه على الرغم من قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية، فإن أجزاء من... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T11:14+0000
2026-07-24T11:14+0000
2026-07-24T11:14+0000
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وأضاف: "لن نستسلم ونبذل قصارى جهودنا لاستقرار إنرغودار ونكفل العمل الآمن لمحطة الطاقة النووية وأمنها. هدفنا الأساسي بدء رفع قدرة المفاعلات".وأشار ليخاتشيف إلى أن المحطة الأكبر في أوروبا (زابوروجيه) نشأت لتقديم الطاقة الكهربائية والطاقة المخصصة للتدفئة والحياة المريحة للناس. وأكد أن تحقيق الهدف المتمثل بعمل المحطة بشكل كامل، سيتحقق قريبًا.وكانت محطة زابوروجيه تعرضت سابقًا لهجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل بعض أفراد المحطة، بما في ذلك كبير مهندسي "روساتوم" ألكسندر ياكوليف، الذي تم منحه جائزة الدولة الروسية بعد وفاته.
https://sarabic.ae/20260724/بعد-فشلها-في-الميدان-ما-وراء-استهداف-كييف-لمستودعات-وايلدبيريز-الروسية؟-1115459344.html
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روساتوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روساتوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مدير "روساتوم": نبذل قصارى الجهد لاستقرار إنرغودار وعودة العمل الكامل لمحطة زابوروجيه النووية
ذكر المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، أنه على الرغم من قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية، فإن أجزاء من المحطة تعمل حاليًا وستعود المحطة للعمل بشكل كامل في المستقبل.
وأضاف: "لن نستسلم ونبذل قصارى جهودنا لاستقرار إنرغودار ونكفل العمل الآمن لمحطة الطاقة النووية وأمنها. هدفنا الأساسي بدء رفع قدرة المفاعلات".
وأشار ليخاتشيف إلى أن المحطة الأكبر في أوروبا (زابوروجيه) نشأت لتقديم الطاقة الكهربائية والطاقة المخصصة للتدفئة والحياة المريحة للناس. وأكد أن تحقيق الهدف المتمثل بعمل المحطة بشكل كامل، سيتحقق قريبًا.
وكانت محطة زابوروجيه تعرضت سابقًا لهجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل بعض أفراد المحطة، بما في ذلك كبير مهندسي "روساتوم" ألكسندر ياكوليف، الذي تم منحه جائزة الدولة الروسية بعد وفاته.