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مدير "روساتوم": نبذل قصارى الجهد لاستقرار إنرغودار وعودة العمل الكامل لمحطة زابوروجيه النووية
مدير "روساتوم": نبذل قصارى الجهد لاستقرار إنرغودار وعودة العمل الكامل لمحطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
ذكر المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، أنه على الرغم من قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية، فإن أجزاء من... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T11:14+0000
2026-07-24T11:14+0000
روساتوم
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف: "لن نستسلم ونبذل قصارى جهودنا لاستقرار إنرغودار ونكفل العمل الآمن لمحطة الطاقة النووية وأمنها. هدفنا الأساسي بدء رفع قدرة المفاعلات".وأشار ليخاتشيف إلى أن المحطة الأكبر في أوروبا (زابوروجيه) نشأت لتقديم الطاقة الكهربائية والطاقة المخصصة للتدفئة والحياة المريحة للناس. وأكد أن تحقيق الهدف المتمثل بعمل المحطة بشكل كامل، سيتحقق قريبًا.وكانت محطة زابوروجيه تعرضت سابقًا لهجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل بعض أفراد المحطة، بما في ذلك كبير مهندسي "روساتوم" ألكسندر ياكوليف، الذي تم منحه جائزة الدولة الروسية بعد وفاته.
https://sarabic.ae/20260724/بعد-فشلها-في-الميدان-ما-وراء-استهداف-كييف-لمستودعات-وايلدبيريز-الروسية؟-1115459344.html
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روساتوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روساتوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مدير "روساتوم": نبذل قصارى الجهد لاستقرار إنرغودار وعودة العمل الكامل لمحطة زابوروجيه النووية

11:14 GMT 24.07.2026
© Sputnikجناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية
جناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
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ذكر المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، أنه على الرغم من قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية، فإن أجزاء من المحطة تعمل حاليًا وستعود المحطة للعمل بشكل كامل في المستقبل.
وأضاف: "لن نستسلم ونبذل قصارى جهودنا لاستقرار إنرغودار ونكفل العمل الآمن لمحطة الطاقة النووية وأمنها. هدفنا الأساسي بدء رفع قدرة المفاعلات".
وأشار ليخاتشيف إلى أن المحطة الأكبر في أوروبا (زابوروجيه) نشأت لتقديم الطاقة الكهربائية والطاقة المخصصة للتدفئة والحياة المريحة للناس. وأكد أن تحقيق الهدف المتمثل بعمل المحطة بشكل كامل، سيتحقق قريبًا.
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10:00 GMT
وكانت محطة زابوروجيه تعرضت سابقًا لهجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل بعض أفراد المحطة، بما في ذلك كبير مهندسي "روساتوم" ألكسندر ياكوليف، الذي تم منحه جائزة الدولة الروسية بعد وفاته.
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