الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع... صور

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الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
وعود ترامب بالسلام.. رغبة حقيقية أم سياسة كيل بمكيالين؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع... صور
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع... صور
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الإسبوع في مناطق متفرقة حول العالم. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع... صور

13:26 GMT 24.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الإسبوع في مناطق متفرقة حول العالم.
© AP Photo / Matt Slocum

أدت شاكيرا عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.

أدت شاكيرا عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Slocum

أدت شاكيرا عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.

© REUTERS cnsphoto

يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في موقع انهيار أرضي على طول نهر ووجيانغ في مقاطعة بنشوي مياو وتوجيا ذاتية الحكم، الصين.

يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في موقع انهيار أرضي على طول نهر ووجيانغ في مقاطعة بنشوي مياو وتوجيا ذاتية الحكم، الصين. - سبوتنيك عربي
2/12
© REUTERS cnsphoto

يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في موقع انهيار أرضي على طول نهر ووجيانغ في مقاطعة بنشوي مياو وتوجيا ذاتية الحكم، الصين.

© REUTERS Mark J Rebilas

يحتفل ملك إسبانيا فيليب السادس بالكأس برفقة اللاعبين وابنتيه الأميرة صوفيا والأميرة ليونور، أميرة أستورياس، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم.

يحتفل ملك إسبانيا فيليب السادس بالكأس برفقة اللاعبين وابنتيه الأميرة صوفيا والأميرة ليونور، أميرة أستورياس، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم. - سبوتنيك عربي
3/12
© REUTERS Mark J Rebilas

يحتفل ملك إسبانيا فيليب السادس بالكأس برفقة اللاعبين وابنتيه الأميرة صوفيا والأميرة ليونور، أميرة أستورياس، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم.

© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا، صربيا، 18 يوليو/تموز 2026. يجذب هذا الحدث، الذي يقام منذ أكثر من 30 عامًا، آلاف المشاركين كل عام.

صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا، صربيا، 18 يوليو/تموز 2026. يجذب هذا الحدث، الذي يقام منذ أكثر من 30 عامًا، آلاف المشاركين كل عام. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Djordje Kojadinovic

صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا، صربيا، 18 يوليو/تموز 2026. يجذب هذا الحدث، الذي يقام منذ أكثر من 30 عامًا، آلاف المشاركين كل عام.

© REUTERS Manon Cruz

رجل يقف بينما يتصاعد الدخان قرب أطلال قرية كوتينياك، في مقاطعة فار الفرنسية، عقب حريق هائل، 21 يوليو/تموز 2026.

رجل يقف بينما يتصاعد الدخان قرب أطلال قرية كوتينياك، في مقاطعة فار الفرنسية، عقب حريق هائل، 21 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Manon Cruz

رجل يقف بينما يتصاعد الدخان قرب أطلال قرية كوتينياك، في مقاطعة فار الفرنسية، عقب حريق هائل، 21 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Pool/Ezra Acayan

وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتحدث مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، قبل التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر ما بعد وزراء خارجية الآسيان مع روسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان، في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.

وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتحدث مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، قبل التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر ما بعد وزراء خارجية الآسيان مع روسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان، في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Pool/Ezra Acayan

وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتحدث مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، قبل التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر ما بعد وزراء خارجية الآسيان مع روسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان، في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ناثان جيمرسون (الولايات المتحدة الأمريكية) في مسابقة الغطس العالي كجزء من مهرجان النهرين في موسكو.

ناثان جيمرسون (الولايات المتحدة الأمريكية) في مسابقة الغطس العالي كجزء من مهرجان النهرين في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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ناثان جيمرسون (الولايات المتحدة الأمريكية) في مسابقة الغطس العالي كجزء من مهرجان النهرين في موسكو.

© AP Photo / Manish Swarup

ألقت الشرطة القبض على أحد مؤيدي حزب "كوكروش جانتا" أثناء محاولتهم التوجه نحو البرلمان الهندي للمطالبة باستقالة وزير التعليم، في نيودلهي، الهند، يوم الاثنين 20 يوليو 2026.

ألقت الشرطة القبض على أحد مؤيدي حزب &quot;كوكروش جانتا&quot; أثناء محاولتهم التوجه نحو البرلمان الهندي للمطالبة باستقالة وزير التعليم، في نيودلهي، الهند، يوم الاثنين 20 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Manish Swarup

ألقت الشرطة القبض على أحد مؤيدي حزب "كوكروش جانتا" أثناء محاولتهم التوجه نحو البرلمان الهندي للمطالبة باستقالة وزير التعليم، في نيودلهي، الهند، يوم الاثنين 20 يوليو 2026.

© REUTERS Nacho Doce

تجمع مشجعو إسبانيا في ساحة سيبيلس بمدريد خلال موكب النصر احتفالاً بفوزهم بكأس العالم.

تجمع مشجعو إسبانيا في ساحة سيبيلس بمدريد خلال موكب النصر احتفالاً بفوزهم بكأس العالم. - سبوتنيك عربي
9/12
© REUTERS Nacho Doce

تجمع مشجعو إسبانيا في ساحة سيبيلس بمدريد خلال موكب النصر احتفالاً بفوزهم بكأس العالم.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم إيلدار تاكيولين، نائب رئيس نقابة الطهاة في جمهورية تتارستان، بتجميع برج تشاك تشاك في كازان.

يقوم إيلدار تاكيولين، نائب رئيس نقابة الطهاة في جمهورية تتارستان، بتجميع برج تشاك تشاك في كازان. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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يقوم إيلدار تاكيولين، نائب رئيس نقابة الطهاة في جمهورية تتارستان، بتجميع برج تشاك تشاك في كازان.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في مهرجان الرياضة النسائية في حديقة موزيون للفنون في موسكو.

المشاركات في مهرجان الرياضة النسائية في حديقة موزيون للفنون في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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المشاركات في مهرجان الرياضة النسائية في حديقة موزيون للفنون في موسكو.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي.

المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anna Ratkoglo
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المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي.

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