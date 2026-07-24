الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع... صور

أدت شاكيرا عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.
أدت شاكيرا عرضاً خلال استراحة الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست روثرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد 19 يوليو 2026.
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في موقع انهيار أرضي على طول نهر ووجيانغ في مقاطعة بنشوي مياو وتوجيا ذاتية الحكم، الصين.
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في موقع انهيار أرضي على طول نهر ووجيانغ في مقاطعة بنشوي مياو وتوجيا ذاتية الحكم، الصين.
يحتفل ملك إسبانيا فيليب السادس بالكأس برفقة اللاعبين وابنتيه الأميرة صوفيا والأميرة ليونور، أميرة أستورياس، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم.
يحتفل ملك إسبانيا فيليب السادس بالكأس برفقة اللاعبين وابنتيه الأميرة صوفيا والأميرة ليونور، أميرة أستورياس، بعد فوز إسبانيا بكأس العالم.
صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا، صربيا، 18 يوليو/تموز 2026. يجذب هذا الحدث، الذي يقام منذ أكثر من 30 عامًا، آلاف المشاركين كل عام.
صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا، صربيا، 18 يوليو/تموز 2026. يجذب هذا الحدث، الذي يقام منذ أكثر من 30 عامًا، آلاف المشاركين كل عام.
رجل يقف بينما يتصاعد الدخان قرب أطلال قرية كوتينياك، في مقاطعة فار الفرنسية، عقب حريق هائل، 21 يوليو/تموز 2026.
رجل يقف بينما يتصاعد الدخان قرب أطلال قرية كوتينياك، في مقاطعة فار الفرنسية، عقب حريق هائل، 21 يوليو/تموز 2026.
وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتحدث مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، قبل التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر ما بعد وزراء خارجية الآسيان مع روسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان، في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.
وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، يتحدث مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، قبل التقاط صورة جماعية خلال مؤتمر ما بعد وزراء خارجية الآسيان مع روسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان، في مركز المؤتمرات الدولي الفلبيني.
ناثان جيمرسون (الولايات المتحدة الأمريكية) في مسابقة الغطس العالي كجزء من مهرجان النهرين في موسكو.
ناثان جيمرسون (الولايات المتحدة الأمريكية) في مسابقة الغطس العالي كجزء من مهرجان النهرين في موسكو.
ألقت الشرطة القبض على أحد مؤيدي حزب "كوكروش جانتا" أثناء محاولتهم التوجه نحو البرلمان الهندي للمطالبة باستقالة وزير التعليم، في نيودلهي، الهند، يوم الاثنين 20 يوليو 2026.
ألقت الشرطة القبض على أحد مؤيدي حزب "كوكروش جانتا" أثناء محاولتهم التوجه نحو البرلمان الهندي للمطالبة باستقالة وزير التعليم، في نيودلهي، الهند، يوم الاثنين 20 يوليو 2026.
تجمع مشجعو إسبانيا في ساحة سيبيلس بمدريد خلال موكب النصر احتفالاً بفوزهم بكأس العالم.
تجمع مشجعو إسبانيا في ساحة سيبيلس بمدريد خلال موكب النصر احتفالاً بفوزهم بكأس العالم.
يقوم إيلدار تاكيولين، نائب رئيس نقابة الطهاة في جمهورية تتارستان، بتجميع برج تشاك تشاك في كازان.
يقوم إيلدار تاكيولين، نائب رئيس نقابة الطهاة في جمهورية تتارستان، بتجميع برج تشاك تشاك في كازان.
المشاركات في مهرجان الرياضة النسائية في حديقة موزيون للفنون في موسكو.
المشاركات في مهرجان الرياضة النسائية في حديقة موزيون للفنون في موسكو.
المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي.