الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع... صور

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صورة جوية لأشخاص يركبون الزوارق المطاطية والطوافات خلال سباق درينا السنوي على نهر درينا بالقرب من باجينا باستا، صربيا، 18 يوليو/تموز 2026. يجذب هذا الحدث، الذي يقام منذ أكثر من 30 عامًا، آلاف المشاركين كل عام.