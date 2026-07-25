إدراج قرية سيدي بوسعيد التونسية رسميا على قائمة التراث العالمي للـ"يونسكو".. صور
© Sputnik . Mariam.Gaderaإدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
© Sputnik . Mariam.Gadera
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تزامنًا مع احتفال تونس بالذكرى الـ69 لعيد الجمهورية، الموافق لـ25 يوليو/ تموز الجاري، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، قرية سيدي بوسعيد، رسميًا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها الـ48 المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لملف الترشح، الذي قدّمته تونس تحت عنوان "قرية سيدي بوسعيد: مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط".
وأفادت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، في بيان تلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" نسخة منه، بأن "الرئاسة التونسية شرعت، بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير/ شباط 2024، في إطلاق إجراءات إعداد ملف الترشح، قبل أن تتقدّم في فبراير 2025، عبر مندوبيتها الدائمة لدى منظمة "يونسكو"، بإيداع الملف لدى مركز التراث العالمي، وقد تولّت الوزارة، بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، إعداد الملف والإشراف عليه، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومختلف الوزارات والهياكل الوطنية ذات العلاقة، وبدعم من صندوق التراث العالمي الأفريقي، فضلًا عن مجهود دبلوماسي مكثف قادته المندوبية الدائمة لتونس لدى "يونسكو" لدى الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي".
© Sputnik . Mariam.Gaderaإدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
إدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
© Sputnik . Mariam.Gadera
وجاء قرار الإدراج بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي، اعترافًا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد، باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني، ونموذجًا معماريًا متفردًا يختزل جانبًا مهمًا من تاريخ تونس وهويتها الحضارية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaإدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
إدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
© Sputnik . Mariam.Gadera
وبهذا الإدراج، يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع، لتواصل تونس تعزيز حضورها ضمن البلدان العربية والأفريقية الأكثر تمثيلًا على قوائم "يونسكو"، كما يمثل هذا الإنجاز ثاني تتويج دولي تحققه تونس خلال عام 2026، بعد إدراج الـ"جيوبارك" العالمي "الظهار" ضمن شبكة الـ"جيوبارك" العالمية لليونسكو، في نيسان/ أبريل 2026.
© Sputnik . Mariam.Gaderaإدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
إدراج قرية "سيدي بوسعيد" التونسية على قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو"
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأوضحت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أن هذا التتويج الدولي يؤكد المكانة المتميزة للتراث التونسي، ويجسّد الجهود الوطنية المبذولة من أجل حمايته وصونه وتثمينه، بما يعزز إشعاع تونس الثقافي والحضاري على المستوى العالمي.