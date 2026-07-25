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العليمي يحذر "أنصار الله" من استمرار التصعيد و"المقامرة بمصالح الشعب اليمني"
العليمي يحذر "أنصار الله" من استمرار التصعيد و"المقامرة بمصالح الشعب اليمني"
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" اليمنية، من مواصلة التصعيد و"المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T10:37+0000
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وقال العليمي عبر منصة "إكس" إن "الحكومة اليمنية مستمرة في التعاون مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزامًا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم الدولي". وأضاف أن جماعة "أنصار الله" اليمنية و"داعميهم يواصلون دفع البلاد نحو أزمات متتالية كلما ظهرت فرص للتهدئة"، مشددًا أن تطلعات اليمنيين إلى بناء دولة مستقرة وآمنة "ليست ورقة للمساومة"، وفقًا لوكالة أنباء "سبأ نت". ويأتي هذا التحذير، بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض السفينة "ماسا" التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، أمس الجمعة، ما أسفر عن أضرار طفيفة في هيكلها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها.ويأتي الحادث في أعقاب إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، مطلع الأسبوع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، ملوحًا بالرد على أي تصعيد سعودي بـ"تصعيد شامل وقاس".في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن التحالف سيرد بقوة على أي تهديدات تستهدف الملاحة، كما نفى وجود حصار مفروض على المواني والمطارات اليمنية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260724/أنصار-الله-تؤكد-استمرار-الملاحة-في-باب-المندب-وتنفي-فرض-إغلاق-شامل-1115473650.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العليمي يحذر "أنصار الله" من استمرار التصعيد و"المقامرة بمصالح الشعب اليمني"

10:37 GMT 25.07.2026
© AP Photo / Alex Brandonرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، جماعة "أنصار الله" اليمنية، من مواصلة التصعيد و"المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيرانية"، مؤكدًا أن "استمرار الجماعة في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من استنزاف مقدرات البلاد، ولن يغير موقف اليمنيين الرافض للانقلاب والمطالب باستعادة مؤسسات الدولة"، وفق تعبيره.
وقال العليمي عبر منصة "إكس" إن "الحكومة اليمنية مستمرة في التعاون مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية والتزامًا بأمن اليمن والمنطقة وحماية السلم الدولي".
وأضاف أن جماعة "أنصار الله" اليمنية و"داعميهم يواصلون دفع البلاد نحو أزمات متتالية كلما ظهرت فرص للتهدئة"، مشددًا أن تطلعات اليمنيين إلى بناء دولة مستقرة وآمنة "ليست ورقة للمساومة"، وفقًا لوكالة أنباء "سبأ نت".

وأكد أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الشعب اليمني وإهدار ما تبقى من موارد البلاد، مشيرًا إلى تمسك اليمنيين باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

ويأتي هذا التحذير، بعد يوم من إعلان الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض السفينة "ماسا" التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، أمس الجمعة، ما أسفر عن أضرار طفيفة في هيكلها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها.
ويأتي الحادث في أعقاب إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، مطلع الأسبوع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، ملوحًا بالرد على أي تصعيد سعودي بـ"تصعيد شامل وقاس".
في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن التحالف سيرد بقوة على أي تهديدات تستهدف الملاحة، كما نفى وجود حصار مفروض على المواني والمطارات اليمنية.
الوطن العربي - مضيق باب المندب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
"أنصار الله" تؤكد استمرار الملاحة في باب المندب وتنفي فرض إغلاق شامل
أمس, 15:13 GMT
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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