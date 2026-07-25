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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يهاجم الاتحاد الأوروبي.. "أنقى أشكال النفاق"
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يهاجم الاتحاد الأوروبي.. "أنقى أشكال النفاق"
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لوجستي وتقني للهجمات الأمريكية والإسرائيلية، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T08:09+0000
2026-07-25T08:09+0000
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وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تتحدث مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران. كيف يمكن التوفيق بسهولة بين الالتزام المعلن بحقوق الإنسان وبين توفير الدعم اللوجستي والتقني لاعتداءات مميتة ضد الشعب الإيراني، اعتداءات تستهدف عمدًا المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية؟".وتابع بقائي أن "كالاس تمتنع حتى عن إدانة "جرائم الحرب" الأكثر وضوحًا، ولم تعبّر ولو بكلمة واحدة عن تعاطفها مع الأطفال الإيرانيين، الذين قتلوا بالصواريخ الأمريكية والإسرائيلية، والتي بات استخدامها ممكنًا بفضل الدعم اللوجستي والتقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي".يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدينة ميناب جنوب شرقي البلاد، تعرّضت للقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، ما أسفر، بحسب طهران، عن مقتل نحو 170 تلميذة و14 معلما ومعلمة، واتهمت إيران أمريكا بتنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ كروز من طراز "توماهوك".
https://sarabic.ae/20260112/إيران-تستدعي-سفراء-بريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-وتطالبهم-بالتراجع-عن-دعم-أعمال-العنف-1109161393.html
https://sarabic.ae/20260311/الخارجية-الإيرانية-تكشف-نوع-الصاروخ-الذي-ضرب-مدرسة-ميناب-جنوبي-إيران-1111371467.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يهاجم الاتحاد الأوروبي.. "أنقى أشكال النفاق"

08:09 GMT 25.07.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© x.com
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اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لوجستي وتقني للهجمات الأمريكية والإسرائيلية، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في إيران، معتبرة أن مواقفه بشأن حقوق الإنسان تفتقر إلى المصداقية.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تتحدث مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران. كيف يمكن التوفيق بسهولة بين الالتزام المعلن بحقوق الإنسان وبين توفير الدعم اللوجستي والتقني لاعتداءات مميتة ضد الشعب الإيراني، اعتداءات تستهدف عمدًا المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية؟".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
إيران تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتطالبهم بالتراجع عن "دعم أعمال العنف"
12 يناير, 13:47 GMT
وتابع بقائي أن "كالاس تمتنع حتى عن إدانة "جرائم الحرب" الأكثر وضوحًا، ولم تعبّر ولو بكلمة واحدة عن تعاطفها مع الأطفال الإيرانيين، الذين قتلوا بالصواريخ الأمريكية والإسرائيلية، والتي بات استخدامها ممكنًا بفضل الدعم اللوجستي والتقني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي".

واعتبر المتحدث باسسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هذا الموقف ليس مجرد فقدان للمصداقية بل يمثل "أنقى أشكال النفاق".

الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الخارجية الإيرانية تكشف نوع الصاروخ الذي ضرب مدرسة "ميناب" جنوبي إيران
11 مارس, 21:39 GMT
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن مدرسة "الشجرة الطيبة" للبنات في مدينة ميناب جنوب شرقي البلاد، تعرّضت للقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، ما أسفر، بحسب طهران، عن مقتل نحو 170 تلميذة و14 معلما ومعلمة، واتهمت إيران أمريكا بتنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ كروز من طراز "توماهوك".
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