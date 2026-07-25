https://sarabic.ae/20260725/بالأرقام-كيف-أثرت-الصراعات-الإقليمية-على-سوق-العقارات-في-الإمارات؟-1115501831.html
بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟
بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟
سبوتنيك عربي
شهد سوق العقارات في الإمارات خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب والتأثر النسبي نتيجة الصراعات والتوترات المستمرة في المنطقة، ما دفع العديد من المستثمرين... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T18:13+0000
2026-07-25T18:13+0000
2026-07-25T18:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الامارات العربية المتحدة
عقار
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حول هذا الموضوع، قال الدكتور حسام إبراهيم، المستشار والخبير العقاري، في لقاء مع "سبوتنيك": "إن التصعيد الإقليمي الأخير أحدث تأثراً نفسياً قصير الأجل دفع بعض المستثمرين للتريث في قطاع العقارات الجاهزة مرتفعة القيمة، وشرح أن لغة الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تثبت عكس ذلك تماماً؛ حيث سجلت التصرفات العقارية نمواً بنسبة 31%، متجاوزةً 60 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026"، وقال إن هذا المؤشر يثبت بقاء السيولة وانتقال السوق من مرحلة "الشراء السريع والعشوائي" إلى "الشراء المدروس" القائم على اختيار المطور الموثوق والمواقع ذات الطلب الحقيقي على الإيجار.وأردف الدكتور حسام، متطرقاً إلى دور المحفزات الحكومية في تعزيز هذا الزخم، موضحاً أن برامج مثل "المشتري لأول مرة"، و"الإقامة الذهبية" لمن يمتلك عقارات بقيمة تبدأ من 2 مليون درهم، فضلاً عن استراتيجية دبي للعقارات 2033، تمثل ركائز قوية لتعزيز ثقة المستثمرين، وشرح أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في استقطاب رؤوس الأموال الدولية.وقال في ختام حديثه، متفائلاً إن الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ومدروسة للطلب المؤجل مع هدوء التوترات، مؤكداً أن المرحلة الحالية واعدة للغاية لمن يحسن اختيار الأصول ذات الأساس المالي القوي وبسعر دخول منطقي.
https://sarabic.ae/20260509/سبوتنيك-ترصد-احتفالات-الجالية-الروسية-في-الإمارات-بذكرى-يوم-النصر-1113279874.html
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باسل شرتوح
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باسل شرتوح
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, عقار
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, عقار
بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
شهد سوق العقارات في الإمارات خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب والتأثر النسبي نتيجة الصراعات والتوترات المستمرة في المنطقة، ما دفع العديد من المستثمرين للتساؤل حول مدى قدرة السوق على الصمود واستدامة جاذبيته الاستثمارية.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور حسام إبراهيم، المستشار والخبير العقاري، في لقاء مع "سبوتنيك": "إن التصعيد الإقليمي الأخير أحدث تأثراً نفسياً قصير الأجل دفع بعض المستثمرين للتريث في قطاع العقارات الجاهزة مرتفعة القيمة، وشرح أن لغة الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تثبت عكس ذلك تماماً؛ حيث سجلت التصرفات العقارية نمواً بنسبة 31%، متجاوزةً 60 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026"، وقال إن هذا المؤشر يثبت بقاء السيولة وانتقال السوق من مرحلة "الشراء السريع والعشوائي" إلى "الشراء المدروس" القائم على اختيار المطور الموثوق والمواقع ذات الطلب الحقيقي على الإيجار.
وأضاف المستشار العقاري في سياق متصل حول التحديات العالمية وتأثير سلاسل الإمداد، أن ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة بنسبة وصلت إلى نحو 25% يضغط بوضوح على هوامش ربح المطورين، نظراً لكون مواد البناء تمثل نحو 60% من تكلفة الإنشاء الأساسية، وشرح أن معظم المطورين يحاولون حالياً امتصاص جزء من هذه الزيادة بدلاً من تحميلها بالكامل على المشتري النهائي، وقال إن هذا الوضع إلى جانب ما سبق يمنح ملاك العقارات القائمة والمشروعات السابقة ميزة نسبية كبيرة لارتفاع قيمتها الاستبدالية في السوق.
وأردف الدكتور حسام، متطرقاً إلى دور المحفزات الحكومية في تعزيز هذا الزخم، موضحاً أن برامج مثل "المشتري لأول مرة"، و"الإقامة الذهبية" لمن يمتلك عقارات بقيمة تبدأ من 2 مليون درهم، فضلاً عن استراتيجية دبي للعقارات 2033، تمثل ركائز قوية لتعزيز ثقة المستثمرين، وشرح أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في استقطاب رؤوس الأموال الدولية.
وقال في ختام حديثه، متفائلاً إن الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ومدروسة للطلب المؤجل مع هدوء التوترات، مؤكداً أن المرحلة الحالية واعدة للغاية لمن يحسن اختيار الأصول ذات الأساس المالي القوي وبسعر دخول منطقي.