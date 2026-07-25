بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
ترامب يهدّد بشنّ اكبر هجوم على ايران ويتوعّد الحوثيين… ولماذا اجهضت واشنطن اتفاقات الاسكا؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260725/بالأرقام-كيف-أثرت-الصراعات-الإقليمية-على-سوق-العقارات-في-الإمارات؟-1115501831.html
بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟
بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟
سبوتنيك عربي
شهد سوق العقارات في الإمارات خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب والتأثر النسبي نتيجة الصراعات والتوترات المستمرة في المنطقة، ما دفع العديد من المستثمرين... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T18:13+0000
2026-07-25T18:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الامارات العربية المتحدة
عقار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115502369_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_7eefb04b6c58a945d349c2aef9b2e878.jpg
حول هذا الموضوع، قال الدكتور حسام إبراهيم، المستشار والخبير العقاري، في لقاء مع "سبوتنيك": "إن التصعيد الإقليمي الأخير أحدث تأثراً نفسياً قصير الأجل دفع بعض المستثمرين للتريث في قطاع العقارات الجاهزة مرتفعة القيمة، وشرح أن لغة الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تثبت عكس ذلك تماماً؛ حيث سجلت التصرفات العقارية نمواً بنسبة 31%، متجاوزةً 60 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026"، وقال إن هذا المؤشر يثبت بقاء السيولة وانتقال السوق من مرحلة "الشراء السريع والعشوائي" إلى "الشراء المدروس" القائم على اختيار المطور الموثوق والمواقع ذات الطلب الحقيقي على الإيجار.وأردف الدكتور حسام، متطرقاً إلى دور المحفزات الحكومية في تعزيز هذا الزخم، موضحاً أن برامج مثل "المشتري لأول مرة"، و"الإقامة الذهبية" لمن يمتلك عقارات بقيمة تبدأ من 2 مليون درهم، فضلاً عن استراتيجية دبي للعقارات 2033، تمثل ركائز قوية لتعزيز ثقة المستثمرين، وشرح أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في استقطاب رؤوس الأموال الدولية.وقال في ختام حديثه، متفائلاً إن الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ومدروسة للطلب المؤجل مع هدوء التوترات، مؤكداً أن المرحلة الحالية واعدة للغاية لمن يحسن اختيار الأصول ذات الأساس المالي القوي وبسعر دخول منطقي.
https://sarabic.ae/20260509/سبوتنيك-ترصد-احتفالات-الجالية-الروسية-في-الإمارات-بذكرى-يوم-النصر-1113279874.html
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115502369_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_8c5e15e4a9b2bc08d8e0618622504a7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, عقار
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, عقار

بالأرقام... كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات؟

18:13 GMT 25.07.2026
كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات
 كيف أثرت الصراعات الإقليمية على سوق العقارات في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
شهد سوق العقارات في الإمارات خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب والتأثر النسبي نتيجة الصراعات والتوترات المستمرة في المنطقة، ما دفع العديد من المستثمرين للتساؤل حول مدى قدرة السوق على الصمود واستدامة جاذبيته الاستثمارية.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور حسام إبراهيم، المستشار والخبير العقاري، في لقاء مع "سبوتنيك": "إن التصعيد الإقليمي الأخير أحدث تأثراً نفسياً قصير الأجل دفع بعض المستثمرين للتريث في قطاع العقارات الجاهزة مرتفعة القيمة، وشرح أن لغة الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تثبت عكس ذلك تماماً؛ حيث سجلت التصرفات العقارية نمواً بنسبة 31%، متجاوزةً 60 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026"، وقال إن هذا المؤشر يثبت بقاء السيولة وانتقال السوق من مرحلة "الشراء السريع والعشوائي" إلى "الشراء المدروس" القائم على اختيار المطور الموثوق والمواقع ذات الطلب الحقيقي على الإيجار.
وأضاف المستشار العقاري في سياق متصل حول التحديات العالمية وتأثير سلاسل الإمداد، أن ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة بنسبة وصلت إلى نحو 25% يضغط بوضوح على هوامش ربح المطورين، نظراً لكون مواد البناء تمثل نحو 60% من تكلفة الإنشاء الأساسية، وشرح أن معظم المطورين يحاولون حالياً امتصاص جزء من هذه الزيادة بدلاً من تحميلها بالكامل على المشتري النهائي، وقال إن هذا الوضع إلى جانب ما سبق يمنح ملاك العقارات القائمة والمشروعات السابقة ميزة نسبية كبيرة لارتفاع قيمتها الاستبدالية في السوق.
عدسة سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
"سبوتنيك" ترصد احتفالات الجالية الروسية في الإمارات بذكرى يوم النصر
9 مايو, 17:32 GMT
وأردف الدكتور حسام، متطرقاً إلى دور المحفزات الحكومية في تعزيز هذا الزخم، موضحاً أن برامج مثل "المشتري لأول مرة"، و"الإقامة الذهبية" لمن يمتلك عقارات بقيمة تبدأ من 2 مليون درهم، فضلاً عن استراتيجية دبي للعقارات 2033، تمثل ركائز قوية لتعزيز ثقة المستثمرين، وشرح أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في استقطاب رؤوس الأموال الدولية.
وقال في ختام حديثه، متفائلاً إن الفترة المقبلة ستشهد عودة تدريجية ومدروسة للطلب المؤجل مع هدوء التوترات، مؤكداً أن المرحلة الحالية واعدة للغاية لمن يحسن اختيار الأصول ذات الأساس المالي القوي وبسعر دخول منطقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала