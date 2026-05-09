"سبوتنيك" ترصد احتفالات الجالية الروسية في الإمارات بذكرى يوم النصر

أحيت الجالية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى، وذلك بدعوة كريمة من السفارة الروسية في دولة الإمارات... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T17:53+0000

وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" خلال الفعالية، أكد الدكتور علاء زعرب، مستشار سفير الأعمال لمنظمة "بيزنس راشا" في الإمارات، أن هذا اليوم يمثل احتفاء بنصر عالمي أسهم في توطيد العلاقات العربية الروسية، لاسيما مع الدور البطولي للشعوب المسلمة في روسيا التي شاركت في سحق النازية وتحرير أوروبا.من جانبها، شددت الدكتورة إيفغينيا كوشيفا، مديرة تمثيل جامعة "المدرسة العليا للاقتصاد" (HSE) الحكومية الروسية في الشرق الأوسط، في حديثها لـ"سبوتنيك"، على البعد التربوي للمناسبة، قائلة: "إن هذا اليوم يحمل خصوصية كبيرة لنا وللأجيال الشابة التي نمثلها؛ فمن واجبنا كأكاديميين نعمل مع الطلاب في روسيا وخارجها أن ننقل لهم أمانة الحفاظ على ذكرى أسلافنا الذين منحونا ببطولاتهم الحق في الوجود اليوم. وبالنيابة عن قطاع التعليم العالي، أهنئ الجميع بعيد النصر العظيم، متمنيةً أن يسود السلام والأمن فوق رؤوسنا جميعا".بدورها، أحيت البعثات الدبلوماسية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى.وشدد السفير في خطابه على أن قرارات تلك المحكمة لا تخضع للمراجعة وليس لها مدة تقادم، مشيراً إلى أن النصر كان إنجازاً للشعب السوفيتي بأكمله، حيث بذل كل فرد في موقعه أقصى ما يمكن للتغلب على العدو. ووصف التفاني المطلق للوطن والاستعداد للتضحية بأنه "نبراس أخلاقي" ينتقل عبر الأجيال.كما تطرق إلى الثمن الباهظ للنصر والقيمة التاريخية له، موضحا أن جيل المنتصرين، رغم الصعوبات والحرمان، تمكن من القضاء على "الطاعون البني" وحماية البشرية من النازية.واختتم السفير الروسي كلمته بالتأكيد على أن يوم 9 مايو/أيار يظل التذكير الأسطع بقوة الروح والوحدة اللامحدودة التي تسمح بتجاوز أي اختبارات، داعياً إلى استلهام قيم التلاحم والوطنية لتحقيق مستقبل حر وآمن ومزدهر للوطن، تحت شعار: "عيد نصر عظيم سعيد".

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

