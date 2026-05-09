بوتين يستعرض نتائج لقاءاته مع القادة المشاركين في الذكرى الـ81 للنصر
"سبوتنيك" ترصد احتفالات الجالية الروسية في الإمارات بذكرى يوم النصر
أحيت الجالية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى، وذلك بدعوة كريمة من السفارة الروسية في دولة الإمارات... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" خلال الفعالية، أكد الدكتور علاء زعرب، مستشار سفير الأعمال لمنظمة "بيزنس راشا" في الإمارات، أن هذا اليوم يمثل احتفاء بنصر عالمي أسهم في توطيد العلاقات العربية الروسية، لاسيما مع الدور البطولي للشعوب المسلمة في روسيا التي شاركت في سحق النازية وتحرير أوروبا.من جانبها، شددت الدكتورة إيفغينيا كوشيفا، مديرة تمثيل جامعة "المدرسة العليا للاقتصاد" (HSE) الحكومية الروسية في الشرق الأوسط، في حديثها لـ"سبوتنيك"، على البعد التربوي للمناسبة، قائلة: "إن هذا اليوم يحمل خصوصية كبيرة لنا وللأجيال الشابة التي نمثلها؛ فمن واجبنا كأكاديميين نعمل مع الطلاب في روسيا وخارجها أن ننقل لهم أمانة الحفاظ على ذكرى أسلافنا الذين منحونا ببطولاتهم الحق في الوجود اليوم. وبالنيابة عن قطاع التعليم العالي، أهنئ الجميع بعيد النصر العظيم، متمنيةً أن يسود السلام والأمن فوق رؤوسنا جميعا".بدورها، أحيت البعثات الدبلوماسية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى.وشدد السفير في خطابه على أن قرارات تلك المحكمة لا تخضع للمراجعة وليس لها مدة تقادم، مشيراً إلى أن النصر كان إنجازاً للشعب السوفيتي بأكمله، حيث بذل كل فرد في موقعه أقصى ما يمكن للتغلب على العدو. ووصف التفاني المطلق للوطن والاستعداد للتضحية بأنه "نبراس أخلاقي" ينتقل عبر الأجيال.كما تطرق إلى الثمن الباهظ للنصر والقيمة التاريخية له، موضحا أن جيل المنتصرين، رغم الصعوبات والحرمان، تمكن من القضاء على "الطاعون البني" وحماية البشرية من النازية.واختتم السفير الروسي كلمته بالتأكيد على أن يوم 9 مايو/أيار يظل التذكير الأسطع بقوة الروح والوحدة اللامحدودة التي تسمح بتجاوز أي اختبارات، داعياً إلى استلهام قيم التلاحم والوطنية لتحقيق مستقبل حر وآمن ومزدهر للوطن، تحت شعار: "عيد نصر عظيم سعيد".
© Sputnik . Basil Shartouh
أحيت الجالية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى، وذلك بدعوة كريمة من السفارة الروسية في دولة الإمارات والقنصلية العامة الروسية في دبي، وشهدت الاحتفالية أجواء وطنية مهيبة بمشاركة نخبة من الشخصيات الفاعلة التي أكدت على المكانة العالمية لهذا الحدث وتأثيره المستمر في تعزيز التقارب بين الشعوب.
وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" خلال الفعالية، أكد الدكتور علاء زعرب، مستشار سفير الأعمال لمنظمة "بيزنس راشا" في الإمارات، أن هذا اليوم يمثل احتفاء بنصر عالمي أسهم في توطيد العلاقات العربية الروسية، لاسيما مع الدور البطولي للشعوب المسلمة في روسيا التي شاركت في سحق النازية وتحرير أوروبا.

وأشار زعرب إلى أن "الوعي بثقافة الحرب العالمية الثانية يزداد لدى شعب الإمارات، خاصة مع ظهور تحديات "النازية الجديدة"، مما يجعل من هذا الانتصار صفحة تاريخية تتجدد أهميتها يوماً بعد يوم".

من جانبها، شددت الدكتورة إيفغينيا كوشيفا، مديرة تمثيل جامعة "المدرسة العليا للاقتصاد" (HSE) الحكومية الروسية في الشرق الأوسط، في حديثها لـ"سبوتنيك"، على البعد التربوي للمناسبة، قائلة: "إن هذا اليوم يحمل خصوصية كبيرة لنا وللأجيال الشابة التي نمثلها؛ فمن واجبنا كأكاديميين نعمل مع الطلاب في روسيا وخارجها أن ننقل لهم أمانة الحفاظ على ذكرى أسلافنا الذين منحونا ببطولاتهم الحق في الوجود اليوم. وبالنيابة عن قطاع التعليم العالي، أهنئ الجميع بعيد النصر العظيم، متمنيةً أن يسود السلام والأمن فوق رؤوسنا جميعا".
81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
بدورها، أحيت البعثات الدبلوماسية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الانتصار العظيم في الحرب الوطنية العظمى.

وأكد السفير فوق العادة المفوض لروسيا الاتحادية لدى الإمارات، تيمور فاتخوفيتش زابيروف، على المكانة المقدسة لهذا اليوم في وجدان الشعب الروسي، مستحضراً مآثر الأبطال الذين تمكنوا، بتكلفة جهود لا تصدق، من وقف ودحر جحافل هتلر اللاحمة، وحافظوا على استقلال البلاد، وأنقذوا دولاً وشعوباً أخرى من الاستعباد، وانتشلوا سجناء معسكرات الاعتقال من براثن الموت المحقق، وصولاً إلى تقديم قادة ألمانيا الفاشية إلى المحكمة الجنائية.

وشدد السفير في خطابه على أن قرارات تلك المحكمة لا تخضع للمراجعة وليس لها مدة تقادم، مشيراً إلى أن النصر كان إنجازاً للشعب السوفيتي بأكمله، حيث بذل كل فرد في موقعه أقصى ما يمكن للتغلب على العدو. ووصف التفاني المطلق للوطن والاستعداد للتضحية بأنه "نبراس أخلاقي" ينتقل عبر الأجيال.
كما تطرق إلى الثمن الباهظ للنصر والقيمة التاريخية له، موضحا أن جيل المنتصرين، رغم الصعوبات والحرمان، تمكن من القضاء على "الطاعون البني" وحماية البشرية من النازية.
وانحنى السفير إجلالاً لأرواح الشهداء والمحاربين القدامى، مؤكداً أن تضحياتهم هي التي منحت الأجيال الحالية الحق في العيش وبناء الأسر وتربية الأطفال في أمان.
واختتم السفير الروسي كلمته بالتأكيد على أن يوم 9 مايو/أيار يظل التذكير الأسطع بقوة الروح والوحدة اللامحدودة التي تسمح بتجاوز أي اختبارات، داعياً إلى استلهام قيم التلاحم والوطنية لتحقيق مستقبل حر وآمن ومزدهر للوطن، تحت شعار: "عيد نصر عظيم سعيد".
