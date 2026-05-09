إحياء للذكرى الـ81 للنصر.. حفل موسيقي روسي في ساحة شوارزنبرغ بفيينا
2026-05-09T16:49+0000
أقامت سفارة روسيا في النمسا، اليوم السبت، حفلا موسيقيا احتفاليا في ساحة شوارزنبرغ وسط العاصمة النمساوية فيينا، بمناسبة يوم النصر، بمشاركة نخبة من عازفي أوركسترا "أورفيوس" الروسية، وسط حضور من سكان المدينة وزوارها.
وشهدت ساحة شوارزنبرغ في وسط فيينا، عند النصب التذكاري للجندي السوفيتي المحرّر، حفلا موسيقيا احتفاليا أُقيم بمبادرة من سفارة روسيا لدى النمسا، إحياء لذكرى يوم النصر.
وقدم الحفل عدد من أبرز عازفي الأوركسترا الأكاديمية الروسية للآلات الشعبية باسم نيكولاي نيكراسوف التابعة لمركز البث الإذاعي "أورفيوس"، بقيادة مدير الأوركسترا ألكسندر ستيبانينكو.
ويعد الحفل واحدا من أبرز الفعاليات ضمن برنامج الأنشطة المخصصة لإحياء الذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، حيث عزف الموسيقيون مجموعة من أشهر الأغاني والمقطوعات المرتبطة بسنوات الحرب، بحضور جمهور من سكان العاصمة النمساوية وزوارها.
في وقت سابق من صباح اليوم السبت، أُقيم عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للانتصار على النازية
في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث حمل حرس الشرف، في بداية العرض تقليديًا، العلم الوطني الروسي وراية النصر إلى الساحة على أنغام أغنية "الحرب المقدسة".