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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في منطقتي جيزان وينبع في المملكة، باستخدام... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الجماعة، في بيان صادر عن المتحدث باسم قواتها المسلحة العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت أهدافًا حساسة تابعة لأرامكو في جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية منشآت للشركة في ينبع، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة".وأعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، مساء أمس الجمعة، تعرض السفينة "ماسا" التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، أمس الجمعة، ما أسفر عن أضرار طفيفة في هيكلها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها.برأيك... ما مآل جولة التصعيد العسكري بين "أنصار الله" والتحالف؟تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
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تصويت... برأيك ما مآل جولة التصعيد العسكري بين "أنصار الله" والتحالف؟

14:05 GMT 25.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في منطقتي جيزان وينبع في المملكة، باستخدام عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، مؤكدةً أن العمليتين "حققتا أهدافهما بدقة"، على حد قولها.
وقالت الجماعة، في بيان صادر عن المتحدث باسم قواتها المسلحة العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت أهدافًا حساسة تابعة لأرامكو في جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية منشآت للشركة في ينبع، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة".

وأضافت الجماعة أن الهجمات جاءت ردًا على ما وصفته بـ"العدوان السعودي"، الذي استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، متهمةً الرياض بـ"مواصلة الحصار وانتهاك السيادة اليمنية"، مشيرةً إلى أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات قالت إنها اخترقت الأجواء اليمنية، وفق تعبيرها.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، مساء أمس الجمعة، تعرض السفينة "ماسا" التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، أمس الجمعة، ما أسفر عن أضرار طفيفة في هيكلها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها.

برأيك... ما مآل جولة التصعيد العسكري بين "أنصار الله" والتحالف؟

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