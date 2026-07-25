https://sarabic.ae/20260725/خلال-48-ساعة-الكويت-تعلن-فتح-منفذ-العبدلي-أمام-حركة-المسافرين-والحركة-التجارية-مع-العراق-1115497351.html
خلال 48 ساعة… الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية مع العراق
خلال 48 ساعة… الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية مع العراق
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، فهد يوسف سعود الصباح، اليوم السبت، عن فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T14:04+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني في البصرة أن "العلاقة بين العراق والكويت قوية ولا يمكن التأثير فيها".وأشار إلى أن "منفذ العبدلي سيكون خلال 48 ساعة مفتوحا لاستقبال العراقيين أو دخول المواطنين الكويتيين إلى العراق فضلا عن استمرار الحركة التجارية بين البلدين".ومن جانبه، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن "العراق يرحب بزيارة الصباح والوفد المرافق له عبر منفذ صفوان الحدودي".ولفت إلى أن "هذه الزيارة تؤكد على أن العراق يعد بلداً للمحبة والسلام تجاه أشقائه في دول الخليج، ولا سيما دولة الكويت، وأن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة".وشدد العيداني على "حرص الحكومة العراقية والحكومة الكويتية على العمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة ومواجهة الأوضاع والتحديات الأمنية والحروب في المنطقة".وأشار إلى أن "هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين الجانبين لتجاوز أي عقبات أو أخطاء فردية قد تحدث، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين".
https://sarabic.ae/20260228/العراق-يكشف-حقيقة-وقوع-إطلاق-نار-على-حدوده-من-الجانب-الكويتي-1110851686.html
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العراق, الكويت, العالم العربي, الأخبار
العراق, الكويت, العالم العربي, الأخبار
خلال 48 ساعة… الكويت تعلن فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية مع العراق
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، فهد يوسف سعود الصباح، اليوم السبت، عن فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال 48 ساعة.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني في البصرة أن "العلاقة بين العراق والكويت قوية ولا يمكن التأثير فيها".
وأشار إلى أن "منفذ العبدلي سيكون خلال 48 ساعة مفتوحا لاستقبال العراقيين أو دخول المواطنين الكويتيين إلى العراق
فضلا عن استمرار الحركة التجارية بين البلدين".
ومن جانبه، قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن "العراق يرحب بزيارة الصباح والوفد المرافق له عبر منفذ صفوان الحدودي".
ولفت إلى أن "هذه الزيارة تؤكد على أن العراق يعد بلداً للمحبة والسلام تجاه أشقائه في دول الخليج، ولا سيما دولة الكويت، وأن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة".
وشدد العيداني على "حرص الحكومة العراقية والحكومة الكويتية
على العمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة ومواجهة الأوضاع والتحديات الأمنية والحروب في المنطقة".
وأشار إلى أن "هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين الجانبين لتجاوز أي عقبات أو أخطاء فردية قد تحدث، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين".