https://sarabic.ae/20260228/العراق-يكشف-حقيقة-وقوع-إطلاق-نار-على-حدوده-من-الجانب-الكويتي-1110851686.html
العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي
العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وقوع إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية في... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T09:18+0000
2026-02-28T09:18+0000
2026-02-28T09:18+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الأنباء عارية عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن الأوضاع على الشريط الحدودي طبيعية ومستقرة.ودعت "الداخلية العراقية" وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20260224/وسط-تصعيد-سياسي-من-البلدين-إلى-أين-تصل-أزمة-الحدود-البحرية-بين-الكويت-والعراق-1110705658.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وقوع إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة.
وأكدت الوزارة في بيان
لها، أن الأنباء عارية عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن الأوضاع على الشريط الحدودي طبيعية ومستقرة.
ودعت "الداخلية العراقية" وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن والاستقرار.