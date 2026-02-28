https://sarabic.ae/20260228/العراق-يكشف-حقيقة-وقوع-إطلاق-نار-على-حدوده-من-الجانب-الكويتي-1110851686.html

العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وقوع إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية في... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T09:18+0000

2026-02-28T09:18+0000

2026-02-28T09:18+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الكويت

أخبار الكويت اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الأنباء عارية عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن الأوضاع على الشريط الحدودي طبيعية ومستقرة.ودعت "الداخلية العراقية" وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن والاستقرار.

https://sarabic.ae/20260224/وسط-تصعيد-سياسي-من-البلدين-إلى-أين-تصل-أزمة-الحدود-البحرية-بين-الكويت-والعراق-1110705658.html

العراق

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي