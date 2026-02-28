عربي
بث مباشر لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي
العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي
العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وقوع إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية في... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T09:18+0000
2026-02-28T09:18+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الأنباء عارية عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن الأوضاع على الشريط الحدودي طبيعية ومستقرة.ودعت "الداخلية العراقية" وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن والاستقرار.
https://sarabic.ae/20260224/وسط-تصعيد-سياسي-من-البلدين-إلى-أين-تصل-أزمة-الحدود-البحرية-بين-الكويت-والعراق-1110705658.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

العراق يكشف حقيقة وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

09:18 GMT 28.02.2026
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وقوع إطلاق نار من الجانب الكويتي باتجاه إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الأنباء عارية عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن الأوضاع على الشريط الحدودي طبيعية ومستقرة.
ودعت "الداخلية العراقية" وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤثر على العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
وسط تصعيد سياسي من البلدين.. إلى أين تصل أزمة الحدود البحرية بين الكويت والعراق؟
24 فبراير, 15:55 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن والاستقرار.
