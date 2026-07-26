https://sarabic.ae/20260726/احتياطي-المياه-فيها-يكفي-لعام-واحد-مدينة-أمريكية-تواجه-شبح-العطش-1115516684.html
احتياطي المياه فيها يكفي لعام واحد... مدينة أمريكية تواجه شبح العطش
احتياطي المياه فيها يكفي لعام واحد... مدينة أمريكية تواجه شبح العطش
سبوتنيك عربي
تواجه مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس الأمريكية أزمة مائية متفاقمة، بعدما اقتربت احتياطياتها من المياه من النفاد، نتيجة ارتفاع الاستهلاك الصناعي،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T14:56+0000
2026-07-26T14:56+0000
2026-07-26T14:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
عطش
المياه
العالم
جفاف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/37/1026443702_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_595593c513fcc8ce1e206bc0a963423b.jpg
ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، فيما لا يتجاوز مخزونها الحالي من المياه ما يكفي لنحو عام واحد، وهو مستوى تعتبره السلطات حالة طوارئ بالنسبة لمدينة بهذا الحجم، رغم أن الأمطار التي هطلت خلال عام 2026، أسهمت في تخفيف الضغوط مؤقتًا، بحسب وسائل إعلام غربية.وخلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المدينة، في فبراير/شباط الماضي، أكد أن إدارته تعمل بلا كلل لإصلاح الأضرار التي خلفتها فترة إدارة جو بايدن، في إشارة إلى التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية للمياه.كما أسهمت موجات الجفاف المتكررة، المرتبطة بتغير المناخ، في انخفاض مستويات الخزانات المائية، ما دفع السلطات إلى دراسة بدائل تشمل حفر آبار جوفية عميقة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، إلا أن هذه الخيارات لا توفرومنذ أغسطس/أب 2024، فرضت السلطات المحلية قيودًا على استخدام المياه، شملت ري الحدائق وغسل السيارات، في إطار جهودها لترشيد الاستهلاك.وفي حال استمرار تراجع الموارد المائية، قد تضطر السلطات إلى تطبيق نظام انقطاعات دورية للمياه، بحيث تضخ المياه لساعات محددة يوميًا، وهو إجراء قد يمتد أثره إلى المصافي والمنشآت الصناعية، بما يحمله من تداعيات اقتصادية واسعة على المدينة وسكانها.
https://sarabic.ae/20260623/أزمة-المياه-في-ليبيا-خبراء-يحذرون-ومواطنون-يدفعون-ثمن-العطش-1114615638.html
https://sarabic.ae/20260423/خبير-مياه-أردني-لـ-سبوتنيك-مشروع-الناقل-الوطني-مهم-لكنه-لن-ينهي-أزمة-المياه-للأبد-1112820805.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/37/1026443702_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_1a50a1f2c3e6f58001a48de2efc51a03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, عطش, المياه, العالم, جفاف
الولايات المتحدة الأمريكية, عطش, المياه, العالم, جفاف
احتياطي المياه فيها يكفي لعام واحد... مدينة أمريكية تواجه شبح العطش
14:56 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 14:57 GMT 26.07.2026)
تواجه مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس الأمريكية أزمة مائية متفاقمة، بعدما اقتربت احتياطياتها من المياه من النفاد، نتيجة ارتفاع الاستهلاك الصناعي، واستمرار موجات الجفاف، إلى جانب تعثر مشروع ضخم لتحلية مياه البحر، ما يثير مخاوف من اضطرار السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة خلال العام المقبل.
ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، فيما لا يتجاوز مخزونها الحالي من المياه ما يكفي لنحو عام واحد، وهو مستوى تعتبره السلطات حالة طوارئ بالنسبة لمدينة بهذا الحجم، رغم أن الأمطار التي هطلت خلال عام 2026، أسهمت في تخفيف الضغوط مؤقتًا، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعود أسباب الأزمة إلى عوامل متشابكة، أبرزها التوسع الصناعي الكبير في المنطقة، حيث تستهلك المجمعات البتروكيماوية كميات ضخمة من المياه. ويستخدم أحد مصانع البلاستيك، الذي بدأ تشغيله عام 2022، يوميًا كميات من المياه لأغراض التبريد تعادل إجمالي استهلاك سكان المدينة.
وخلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المدينة، في فبراير/شباط الماضي، أكد أن إدارته تعمل بلا كلل لإصلاح الأضرار التي خلفتها فترة إدارة جو بايدن، في إشارة إلى التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية للمياه.
وكان من المنتظر أن يسهم مشروع لتحلية مياه البحر في الحد من الأزمة، إلا أن المشروع، الذي طرح لأول مرة عام 2017، لا يزال متعثرًا بسبب الخلافات الإدارية وقضايا التمويل. وتبلغ كلفته التقديرية نحو 6 مليارات دولار، فيما تصل طاقته الإنتاجية المتوقعة إلى 378 مليون لتر من المياه يوميًا.
كما أسهمت موجات الجفاف المتكررة
، المرتبطة بتغير المناخ، في انخفاض مستويات الخزانات المائية، ما دفع السلطات إلى دراسة بدائل تشمل حفر آبار جوفية عميقة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، إلا أن هذه الخيارات لا توفر
ومنذ أغسطس/أب 2024، فرضت السلطات المحلية قيودًا على استخدام المياه
، شملت ري الحدائق وغسل السيارات، في إطار جهودها لترشيد الاستهلاك.
ورغم أن الأمطار الأخيرة أسهمت في تأجيل موعد اللجوء إلى الإجراءات الطارئة من ديسمبر/كانون الثاني 2026 إلى سبتمبر/أيلول 2027، فإن المسؤولين يؤكدون أن هامش الأمان لا يزال ضيقًا.
وفي حال استمرار تراجع الموارد المائية
، قد تضطر السلطات إلى تطبيق نظام انقطاعات دورية للمياه، بحيث تضخ المياه لساعات محددة يوميًا، وهو إجراء قد يمتد أثره إلى المصافي والمنشآت الصناعية، بما يحمله من تداعيات اقتصادية واسعة على المدينة وسكانها.