https://sarabic.ae/20260726/احتياطي-المياه-فيها-يكفي-لعام-واحد-مدينة-أمريكية-تواجه-شبح-العطش-1115516684.html

احتياطي المياه فيها يكفي لعام واحد... مدينة أمريكية تواجه شبح العطش

احتياطي المياه فيها يكفي لعام واحد... مدينة أمريكية تواجه شبح العطش

سبوتنيك عربي

تواجه مدينة كوربوس كريستي الساحلية في ولاية تكساس الأمريكية أزمة مائية متفاقمة، بعدما اقتربت احتياطياتها من المياه من النفاد، نتيجة ارتفاع الاستهلاك الصناعي،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T14:56+0000

2026-07-26T14:56+0000

2026-07-26T14:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

عطش

المياه

العالم

جفاف

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ويبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 300 ألف نسمة، فيما لا يتجاوز مخزونها الحالي من المياه ما يكفي لنحو عام واحد، وهو مستوى تعتبره السلطات حالة طوارئ بالنسبة لمدينة بهذا الحجم، رغم أن الأمطار التي هطلت خلال عام 2026، أسهمت في تخفيف الضغوط مؤقتًا، بحسب وسائل إعلام غربية.وخلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المدينة، في فبراير/شباط الماضي، أكد أن إدارته تعمل بلا كلل لإصلاح الأضرار التي خلفتها فترة إدارة جو بايدن، في إشارة إلى التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية للمياه.كما أسهمت موجات الجفاف المتكررة، المرتبطة بتغير المناخ، في انخفاض مستويات الخزانات المائية، ما دفع السلطات إلى دراسة بدائل تشمل حفر آبار جوفية عميقة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات التبريد الصناعي، إلا أن هذه الخيارات لا توفرومنذ أغسطس/أب 2024، فرضت السلطات المحلية قيودًا على استخدام المياه، شملت ري الحدائق وغسل السيارات، في إطار جهودها لترشيد الاستهلاك.وفي حال استمرار تراجع الموارد المائية، قد تضطر السلطات إلى تطبيق نظام انقطاعات دورية للمياه، بحيث تضخ المياه لساعات محددة يوميًا، وهو إجراء قد يمتد أثره إلى المصافي والمنشآت الصناعية، بما يحمله من تداعيات اقتصادية واسعة على المدينة وسكانها.

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الولايات المتحدة الأمريكية, عطش, المياه, العالم, جفاف