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الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الخارجية الروسية: تجريد كريم خان من حصانته الدولية سيساعد على تسليمه لروسيا
الخارجية الروسية: تجريد كريم خان من حصانته الدولية سيساعد على تسليمه لروسيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أُقيل من منصبه بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، لم يعد يتمتع بحصانة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T09:25+0000
2026-07-26T09:25+0000
روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
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وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "بالنسبة لكريم خان نفسه، فهو لم يعد يتمتع بالحصانة كمسؤول دولي في الدول الأطراف بنظام روما الأساسي".وقالت الوزارة في بيانها: "نأمل أن يساعد ذلك على ضمان تسليمه لروسيا لمساءلته جنائيًا بتهمة محاولة ملاحقة أشخاص معروفة براءتهم ومحاولة التعدي على أشخاص يتمتعون بحماية دولية".وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في مايو/ أيار 2025، أن كريم خان سيحصل على إجازة مؤقتة حتى انتهاء التحقيق في اتهامات بحقه تتعلق بتحرش جنسي. وفي أغسطس/ آب من العام ذاته، أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، بأن امرأة ثانية وجّهت إليه اتهامات مماثلة.
https://sarabic.ae/20260725/زاخاروفا-حول-عزل-كريم-خان-الجنائية-الدولية-كيان-يهدم-مفهوم-الشرعية-1115491624.html
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روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية

الخارجية الروسية: تجريد كريم خان من حصانته الدولية سيساعد على تسليمه لروسيا

09:25 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أُقيل من منصبه بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، لم يعد يتمتع بحصانة المسؤول الدولي في الدول الأطراف بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "بالنسبة لكريم خان نفسه، فهو لم يعد يتمتع بالحصانة كمسؤول دولي في الدول الأطراف بنظام روما الأساسي".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن تجريد المدعي العام السابق للمحكمة، من الحصانة الدولية، سيساعد على تسليمه لروسيا، ليواجه فيها اتهامات بملاحقة أشخاص أبرياء.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
زاخاروفا حول عزل كريم خان: الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية
أمس, 10:32 GMT
وقالت الوزارة في بيانها: "نأمل أن يساعد ذلك على ضمان تسليمه لروسيا لمساءلته جنائيًا بتهمة محاولة ملاحقة أشخاص معروفة براءتهم ومحاولة التعدي على أشخاص يتمتعون بحماية دولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في مايو/ أيار 2025، أن كريم خان سيحصل على إجازة مؤقتة حتى انتهاء التحقيق في اتهامات بحقه تتعلق بتحرش جنسي. وفي أغسطس/ آب من العام ذاته، أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، بأن امرأة ثانية وجّهت إليه اتهامات مماثلة.
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