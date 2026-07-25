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زاخاروفا حول عزل كريم خان: الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية
زاخاروفا حول عزل كريم خان: الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، واصفة المحكمة بأنها هيكل شبه قضائي، وأن... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T10:32+0000
2026-07-25T10:32+0000
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روسيا
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وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "بصراحة، لا أريد الخوض في تفاصيل الانحرافات الجنسية للأخوين خان".ويوم أمس الجمعة، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن مزاولة المهنة
https://sarabic.ae/20260724/إقالة-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-كريم-خان-1115482917.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

زاخاروفا حول عزل كريم خان: الجنائية الدولية كيان يهدم مفهوم الشرعية

10:32 GMT 25.07.2026
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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تابعنا عبر
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، واصفة المحكمة بأنها هيكل شبه قضائي، وأن وجودها بحد ذاته يدمر مفهوم الشرعية.
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "بصراحة، لا أريد الخوض في تفاصيل الانحرافات الجنسية للأخوين خان".

وأضافت: "لكن من الضروري أن نتحدث عن حقيقة ظهور هيكل شبه قضائي في العالم، والذي من خلال وجوده ذاته يدمر الأفكار حول الشرعية والنظام".

ويوم أمس الجمعة، تم عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتصويت من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وسط اتهامات وُجّهت له بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
أمس, 20:57 GMT
وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك بالأمس، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان، مؤقتًا إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجّهة إليه بالتحرش الجنسي.

وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات، التي وُجّهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن مزاولة المهنة
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