"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260609/سوء-السلوك-الجنسي-تعليق-مهام-مدعي-عام-الجنائية-الدولية--1114185149.html
"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية
"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
قررت الجهات الرقابية في المحكمة الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T06:53+0000
2026-06-09T06:53+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_0:57:1641:980_1920x0_80_0_0_c077b2accf1cb3f2d0554a3adb048d67.jpg
وجاء القرار بعد إحالة خان إلى إجراءات تأديبية إثر تحقيق استمر لأكثر من عامين بشأن مزاعم تقدمت بها إحدى مساعداته، تتهمه خلالها بسلوك جنسي غير لائق. وفي المقابل، نفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه.وبموجب الإجراءات المعتمدة، أصبح الحسم النهائي في القضية من اختصاص جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تستعد لعقد جلسة خاصة للبت في مستقبل خان وتحديد ما إذا كان سيواصل مهامه أو سيواجه إجراءات إضافية.وأوضحت اللجنة التنفيذية للجمعية، أن قرارها استند إلى نتائج تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الأدلة المتاحة وآراء خبراء قانونيين مستقلين ومذكرات خطية ذات صلة بالقضية.وكان كريم خان قد تنحى مؤقتاً عن ممارسة مهامه منذ مايو/ أيار 2025 بانتظار انتهاء التحقيقات، فيما دفعت طبيعة القضية الاستثنائية المحكمة إلى اعتماد ترتيبات وإجراءات جديدة للتعامل مع الملف، في سابقة لم تشهدها المؤسسة القضائية الدولية من قبل.
https://sarabic.ae/20260526/موسكو-الجنائية-الدولية-أداة-مباشرة-للاستعمار-الغربي-الجديد-1113754965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_55:0:1512:1093_1920x0_80_0_0_cf4cc2b8bfb01437766113ea924980b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المحكمة الجنائية الدولية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية

06:53 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Peter Dejongالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
قررت الجهات الرقابية في المحكمة الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وجاء القرار بعد إحالة خان إلى إجراءات تأديبية إثر تحقيق استمر لأكثر من عامين بشأن مزاعم تقدمت بها إحدى مساعداته، تتهمه خلالها بسلوك جنسي غير لائق. وفي المقابل، نفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وبموجب الإجراءات المعتمدة، أصبح الحسم النهائي في القضية من اختصاص جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تستعد لعقد جلسة خاصة للبت في مستقبل خان وتحديد ما إذا كان سيواصل مهامه أو سيواجه إجراءات إضافية.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
موسكو: الجنائية الدولية "أداة مباشرة للاستعمار الغربي الجديد"
26 مايو, 12:54 GMT
وأوضحت اللجنة التنفيذية للجمعية، أن قرارها استند إلى نتائج تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الأدلة المتاحة وآراء خبراء قانونيين مستقلين ومذكرات خطية ذات صلة بالقضية.
ووفقاً لمعلومات وردت في تقرير التحقيق، خلص المحققون إلى وجود أدلة تشير إلى وقوع تواصل جنسي غير توافقي بين خان والمساعدة المشتكية في أكثر من مناسبة، إلا أن لجنة قانونية مؤلفة من ثلاثة قضاة اعتبرت أن نتائج التحقيق لا ترقى لمستوى الحسم القانوني الكامل.
وكان كريم خان قد تنحى مؤقتاً عن ممارسة مهامه منذ مايو/ أيار 2025 بانتظار انتهاء التحقيقات، فيما دفعت طبيعة القضية الاستثنائية المحكمة إلى اعتماد ترتيبات وإجراءات جديدة للتعامل مع الملف، في سابقة لم تشهدها المؤسسة القضائية الدولية من قبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала