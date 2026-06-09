https://sarabic.ae/20260609/سوء-السلوك-الجنسي-تعليق-مهام-مدعي-عام-الجنائية-الدولية--1114185149.html
"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية
"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
قررت الجهات الرقابية في المحكمة الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T06:53+0000
2026-06-09T06:53+0000
2026-06-09T06:53+0000
المحكمة الجنائية الدولية
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وجاء القرار بعد إحالة خان إلى إجراءات تأديبية إثر تحقيق استمر لأكثر من عامين بشأن مزاعم تقدمت بها إحدى مساعداته، تتهمه خلالها بسلوك جنسي غير لائق. وفي المقابل، نفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه.وبموجب الإجراءات المعتمدة، أصبح الحسم النهائي في القضية من اختصاص جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تستعد لعقد جلسة خاصة للبت في مستقبل خان وتحديد ما إذا كان سيواصل مهامه أو سيواجه إجراءات إضافية.وأوضحت اللجنة التنفيذية للجمعية، أن قرارها استند إلى نتائج تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الأدلة المتاحة وآراء خبراء قانونيين مستقلين ومذكرات خطية ذات صلة بالقضية.وكان كريم خان قد تنحى مؤقتاً عن ممارسة مهامه منذ مايو/ أيار 2025 بانتظار انتهاء التحقيقات، فيما دفعت طبيعة القضية الاستثنائية المحكمة إلى اعتماد ترتيبات وإجراءات جديدة للتعامل مع الملف، في سابقة لم تشهدها المؤسسة القضائية الدولية من قبل.
https://sarabic.ae/20260526/موسكو-الجنائية-الدولية-أداة-مباشرة-للاستعمار-الغربي-الجديد-1113754965.html
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المحكمة الجنائية الدولية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المحكمة الجنائية الدولية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية
قررت الجهات الرقابية في المحكمة الجنائية الدولية، تعليق مهام المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وجاء القرار بعد إحالة خان إلى إجراءات تأديبية إثر تحقيق استمر لأكثر من عامين بشأن مزاعم تقدمت بها إحدى مساعداته، تتهمه خلالها بسلوك جنسي غير لائق. وفي المقابل، نفى خان بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وبموجب الإجراءات المعتمدة، أصبح الحسم النهائي في القضية من اختصاص جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية
، والتي تستعد لعقد جلسة خاصة للبت في مستقبل خان وتحديد ما إذا كان سيواصل مهامه أو سيواجه إجراءات إضافية.
وأوضحت اللجنة التنفيذية للجمعية، أن قرارها استند إلى نتائج تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الأدلة المتاحة وآراء خبراء قانونيين مستقلين ومذكرات خطية ذات صلة بالقضية.
ووفقاً لمعلومات وردت في تقرير التحقيق، خلص المحققون إلى وجود أدلة تشير إلى وقوع تواصل جنسي غير توافقي بين خان والمساعدة المشتكية في أكثر من مناسبة، إلا أن لجنة قانونية مؤلفة من ثلاثة قضاة اعتبرت أن نتائج التحقيق لا ترقى لمستوى الحسم القانوني الكامل.
وكان كريم خان
قد تنحى مؤقتاً عن ممارسة مهامه منذ مايو/ أيار 2025 بانتظار انتهاء التحقيقات، فيما دفعت طبيعة القضية الاستثنائية المحكمة إلى اعتماد ترتيبات وإجراءات جديدة للتعامل مع الملف، في سابقة لم تشهدها المؤسسة القضائية الدولية من قبل.