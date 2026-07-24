https://sarabic.ae/20260724/إقالة-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-كريم-خان-1115482917.html
إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بايفي كاوكورانتا، اليوم الجمعة، أن الجمعية قررت إقالة المدعي العام للمحكمة كريم... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T20:57+0000
2026-07-24T20:57+0000
2026-07-24T20:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المحكمة الجنائية الدولية
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وقالت كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك، إن قرار عزل خان حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت، في 9 يونيو/حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية، في أغسطس/آب الماضي، أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.
https://sarabic.ae/20260717/في-أول-ظهور-إعلامي-موظفة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتهم-كريم-خان-بـالتحرش-1115263063.html
https://sarabic.ae/20260619/مجلس-معايير-المحامين-البريطاني-يوقف-كريم-خان-عن-مزاولة-المهنة-1114510276.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية, المحكمة الجنائية الدولية
إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
أعلنت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بايفي كاوكورانتا، اليوم الجمعة، أن الجمعية قررت إقالة المدعي العام للمحكمة كريم خان من منصبه، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
وقالت كاوكورانتا، عقب إعلان نتائج التصويت الذي جرى في نيويورك، إن قرار عزل خان
حظي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية
قد أعلنت، في 9 يونيو/حزيران الماضي، أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.
كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية
.
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه
طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية، في أغسطس/آب الماضي، أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.
وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام
موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.