https://sarabic.ae/20260717/في-أول-ظهور-إعلامي-موظفة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتهم-كريم-خان-بـالتحرش-1115263063.html
في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"
في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"
سبوتنيك عربي
جددت موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، اتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش، مؤكدة أن ذلك كان دون موافقتها،... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:09+0000
2026-07-17T06:09+0000
2026-07-17T06:09+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_0:57:1641:980_1920x0_80_0_0_c077b2accf1cb3f2d0554a3adb048d67.jpg
وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقالت محاميته، ساريتا أشرف، إن موكلها ينفي "أي شكل من أشكال العلاقات، سواء بالتراضي أو دون تراض" مع الموظفة. واكتفت الموظفة، التي عُرّفت باسم "سارة"، بعدم التعليق على التحقيقات الجارية داخل المحكمة بشأن خان، لكنها قالت إن سلوكه تجاهها تطور تدريجيًا إلى "التحرش"، مؤكدة أن فارق السلطة بينهما يجعل الحديث عن وجود رضا أمراً غير ممكن. وفي سياق متصل، أظهرت وثائق أن دبلوماسيين يشرفون على الهيئة الإدارية للمحكمة خلصوا إلى أن خان أقام علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وأوصوا بإنهاء خدمته. ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 125 دولة، في 24 يوليو/ تموز، على مقترح يقضي بعزل خان من منصبه على خلفية مزاعم سوء السلوك الجنسي. وخلال المقابلة، نفت سارة الشائعات المتداولة عبر الإنترنت بشأن عملها لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مؤكدة أنها خضعت لإجراءات تدقيق أمني مكثفة قبل السماح لها بالعمل عن قرب مع كريم خان وسلفه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 9 يونيو/حزيران أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية في أغسطس/آب الماضي أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.
https://sarabic.ae/20260619/مجلس-معايير-المحامين-البريطاني-يوقف-كريم-خان-عن-مزاولة-المهنة-1114510276.html
https://sarabic.ae/20251226/فضيحة-كريم-خان-تضع-المحكمة-الجنائية-الدولية-أمام-معركة-مصيرية-1108597710.html
https://sarabic.ae/20250514/الجنائية-الدولية-بين-العدالة-وشبهات-السلوك-الشخصي-كريم-خان-في-مرمى-الاتهام-1100542812.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_55:0:1512:1093_1920x0_80_0_0_cf4cc2b8bfb01437766113ea924980b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"
جددت موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، اتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش، مؤكدة أن ذلك كان دون موافقتها، وذلك في أول ظهور إعلامي علني لها عبر مقابلة مع شبكة إعلامية أمريكية.
وينفي خان
، البالغ من العمر 56 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت محاميته، ساريتا أشرف، إن موكلها ينفي "أي شكل من أشكال العلاقات، سواء بالتراضي أو دون تراض" مع الموظفة.
واكتفت الموظفة، التي عُرّفت باسم "سارة"، بعدم التعليق على التحقيقات الجارية داخل المحكمة
بشأن خان، لكنها قالت إن سلوكه تجاهها تطور تدريجيًا إلى "التحرش"، مؤكدة أن فارق السلطة بينهما يجعل الحديث عن وجود رضا أمراً غير ممكن.
وأضافت: "من المستحيل أن يكون أي شيء بالتراضي عندما يكون هناك تفاوت كبير في مستوى السلطة".
وفي سياق متصل، أظهرت وثائق أن دبلوماسيين يشرفون على الهيئة الإدارية للمحكمة خلصوا إلى أن خان أقام علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وأوصوا بإنهاء خدمته.
ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية
، وعددها 125 دولة، في 24 يوليو/ تموز، على مقترح يقضي بعزل خان من منصبه على خلفية مزاعم سوء السلوك الجنسي.
26 ديسمبر 2025, 12:12 GMT
وخلال المقابلة، نفت سارة الشائعات المتداولة عبر الإنترنت بشأن عملها لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مؤكدة أنها خضعت لإجراءات تدقيق أمني مكثفة قبل السماح لها بالعمل عن قرب مع كريم خان وسلفه.
وقالت: "لو كان هناك أدنى شك في أنني عميلة لأي حكومة بأي شكل من الأشكال، لكان قد تم فصلي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 9 يونيو/حزيران أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.
كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية
.
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه
طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية في أغسطس/آب الماضي أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.
وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام
موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.