https://sarabic.ae/20260717/في-أول-ظهور-إعلامي-موظفة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتهم-كريم-خان-بـالتحرش-1115263063.html

في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"

في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"

سبوتنيك عربي

جددت موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، اتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش، مؤكدة أن ذلك كان دون موافقتها،... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T06:09+0000

2026-07-17T06:09+0000

2026-07-17T06:09+0000

المحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

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وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقالت محاميته، ساريتا أشرف، إن موكلها ينفي "أي شكل من أشكال العلاقات، سواء بالتراضي أو دون تراض" مع الموظفة. واكتفت الموظفة، التي عُرّفت باسم "سارة"، بعدم التعليق على التحقيقات الجارية داخل المحكمة بشأن خان، لكنها قالت إن سلوكه تجاهها تطور تدريجيًا إلى "التحرش"، مؤكدة أن فارق السلطة بينهما يجعل الحديث عن وجود رضا أمراً غير ممكن. وفي سياق متصل، أظهرت وثائق أن دبلوماسيين يشرفون على الهيئة الإدارية للمحكمة خلصوا إلى أن خان أقام علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وأوصوا بإنهاء خدمته. ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 125 دولة، في 24 يوليو/ تموز، على مقترح يقضي بعزل خان من منصبه على خلفية مزاعم سوء السلوك الجنسي. وخلال المقابلة، نفت سارة الشائعات المتداولة عبر الإنترنت بشأن عملها لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مؤكدة أنها خضعت لإجراءات تدقيق أمني مكثفة قبل السماح لها بالعمل عن قرب مع كريم خان وسلفه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 9 يونيو/حزيران أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية في أغسطس/آب الماضي أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.

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المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم