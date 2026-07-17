في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"

عربي
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260717/في-أول-ظهور-إعلامي-موظفة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتهم-كريم-خان-بـالتحرش-1115263063.html
في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"
في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"
سبوتنيك عربي
جددت موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، اتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش، مؤكدة أن ذلك كان دون موافقتها،... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T06:09+0000
2026-07-17T06:09+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_0:57:1641:980_1920x0_80_0_0_c077b2accf1cb3f2d0554a3adb048d67.jpg
وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه. وقالت محاميته، ساريتا أشرف، إن موكلها ينفي "أي شكل من أشكال العلاقات، سواء بالتراضي أو دون تراض" مع الموظفة. واكتفت الموظفة، التي عُرّفت باسم "سارة"، بعدم التعليق على التحقيقات الجارية داخل المحكمة بشأن خان، لكنها قالت إن سلوكه تجاهها تطور تدريجيًا إلى "التحرش"، مؤكدة أن فارق السلطة بينهما يجعل الحديث عن وجود رضا أمراً غير ممكن. وفي سياق متصل، أظهرت وثائق أن دبلوماسيين يشرفون على الهيئة الإدارية للمحكمة خلصوا إلى أن خان أقام علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وأوصوا بإنهاء خدمته. ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 125 دولة، في 24 يوليو/ تموز، على مقترح يقضي بعزل خان من منصبه على خلفية مزاعم سوء السلوك الجنسي. وخلال المقابلة، نفت سارة الشائعات المتداولة عبر الإنترنت بشأن عملها لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مؤكدة أنها خضعت لإجراءات تدقيق أمني مكثفة قبل السماح لها بالعمل عن قرب مع كريم خان وسلفه. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 9 يونيو/حزيران أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية في أغسطس/آب الماضي أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.
https://sarabic.ae/20260619/مجلس-معايير-المحامين-البريطاني-يوقف-كريم-خان-عن-مزاولة-المهنة-1114510276.html
https://sarabic.ae/20251226/فضيحة-كريم-خان-تضع-المحكمة-الجنائية-الدولية-أمام-معركة-مصيرية-1108597710.html
https://sarabic.ae/20250514/الجنائية-الدولية-بين-العدالة-وشبهات-السلوك-الشخصي-كريم-خان-في-مرمى-الاتهام-1100542812.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100631164_55:0:1512:1093_1920x0_80_0_0_cf4cc2b8bfb01437766113ea924980b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"

06:09 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Peter Dejongالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
جددت موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، اتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش، مؤكدة أن ذلك كان دون موافقتها، وذلك في أول ظهور إعلامي علني لها عبر مقابلة مع شبكة إعلامية أمريكية.
وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت محاميته، ساريتا أشرف، إن موكلها ينفي "أي شكل من أشكال العلاقات، سواء بالتراضي أو دون تراض" مع الموظفة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن مزاولة المهنة
19 يونيو, 12:09 GMT
واكتفت الموظفة، التي عُرّفت باسم "سارة"، بعدم التعليق على التحقيقات الجارية داخل المحكمة بشأن خان، لكنها قالت إن سلوكه تجاهها تطور تدريجيًا إلى "التحرش"، مؤكدة أن فارق السلطة بينهما يجعل الحديث عن وجود رضا أمراً غير ممكن.
وأضافت: "من المستحيل أن يكون أي شيء بالتراضي عندما يكون هناك تفاوت كبير في مستوى السلطة".
وفي سياق متصل، أظهرت وثائق أن دبلوماسيين يشرفون على الهيئة الإدارية للمحكمة خلصوا إلى أن خان أقام علاقة غير لائقة مع موظفة مبتدئة، وأوصوا بإنهاء خدمته.
ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 125 دولة، في 24 يوليو/ تموز، على مقترح يقضي بعزل خان من منصبه على خلفية مزاعم سوء السلوك الجنسي.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
"فضيحة" كريم خان تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام معركة مصيرية
26 ديسمبر 2025, 12:12 GMT
وخلال المقابلة، نفت سارة الشائعات المتداولة عبر الإنترنت بشأن عملها لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مؤكدة أنها خضعت لإجراءات تدقيق أمني مكثفة قبل السماح لها بالعمل عن قرب مع كريم خان وسلفه.
وقالت: "لو كان هناك أدنى شك في أنني عميلة لأي حكومة بأي شكل من الأشكال، لكان قد تم فصلي".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 9 يونيو/حزيران أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.
كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"الجنائية الدولية" بين العدالة وشبهات السلوك الشخصي.. كريم خان في مرمى الاتهام
14 مايو 2025, 17:36 GMT
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية في أغسطس/آب الماضي أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.
وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала