https://sarabic.ae/20250514/الجنائية-الدولية-بين-العدالة-وشبهات-السلوك-الشخصي-كريم-خان-في-مرمى-الاتهام-1100542812.html

"الجنائية الدولية" بين العدالة وشبهات السلوك الشخصي.. كريم خان في مرمى الاتهام

"الجنائية الدولية" بين العدالة وشبهات السلوك الشخصي.. كريم خان في مرمى الاتهام

سبوتنيك عربي

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديًا غير مسبوق يضرب في صميم مصداقيتها، بعد الكشف عن ادعاءات خطيرة تتعلق بسلوك غير لائق من المدعي العام للمحكمة، البريطاني كريم... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T17:36+0000

2025-05-14T17:36+0000

2025-05-14T17:52+0000

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بحسب تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها "لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية".وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر 2023 في فندق "ميلينيوم هيلتون" بمدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – "تحرش بها واعتدى عليها جنسيًا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة".المرأة، وهي متزوجة ولديها طفل، قالت إن "هذا السلوك لم يكن حادثة معزولة، بل تكرر مرارًا خلال رحلات عمل إلى كولومبيا، والكونغو، وتشاد، وباريس، وحتى في لاهاي، مقر المحكمة، بما في ذلك في منزل زوجة خان".ووفقًا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولاً، لكن سرعان ما أُغلق الملف، مما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات. لاحقًا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية عن الصحة تمامًا، مؤكدًا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد مثّل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدّعٍ عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم ديمقراطي حليف للغرب.الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أثار توقيت الإعلان شكوكاً وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي.وبحسب الصحيفة، فقد ألغى خان بشكل مفاجئ زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل وغزة قبل يوم واحد فقط من إعلان طلب المذكرة، رغم أنه سبق أن أكد أن هذه الزيارة ضرورية لاتخاذ قراره القضائي، ما أضفى مزيداً من الجدل حول دوافعه وتوقيت قراراته.وتسببت هذه التطورات في زعزعة الثقة داخل المحكمة الجنائية الدولية، كما عبّر بعض الدبلوماسيين والجهات الحقوقية عن خشيتهم من تأثير هذه الفضيحة على مصداقية المحكمة ومكانتها كأعلى هيئة قضائية دولية مختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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