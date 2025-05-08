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نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الجنائية الدولية متقاعسة في ملاحقة "جرائم إسرائيل" بحق الصحفيين
نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الجنائية الدولية متقاعسة في ملاحقة "جرائم إسرائيل" بحق الصحفيين
سبوتنيك عربي
تطرق نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، الدكتور تحسين الأسطل، إلى أداء المحكمة الجنائية الدولية، مقيما دورها في ما يتعرض له الصحفيون... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T11:24+0000
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وقال في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "نحن أمام مساءلة حقيقية للمحكمة الجنائية الدولية عما يحدث بحق الصحفيين الفلسطينيين، بعد حادثة استشهاد الصحفية، شيرين أبو عاقلة، وأحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، إضافة إلى أكثر من 210 صحفيين استشهدوا في قطاع غزة". وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية باتت شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وحتى الصحفيين العرب".ولفت إلى أن "دولة الاحتلال ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا، وتمنع دخول المحققين الدوليين إلى الضفة الغربية، كما تعرقل التحقيق في كل الملفات المعروضة عليها، وبالتالي تعجز المحكمة حتى الآن عن المضي قدمًا في التحقيقات بخصوص الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الصحفيين".بقرار خلف الأبواب المغلقة... قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بسرية طلبات التوقيف في قضية فلسطينخبير دولي: المحكمة الجنائية الدولية أداة ضد خصوم الغرب فقط
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الجنائية الدولية متقاعسة في ملاحقة "جرائم إسرائيل" بحق الصحفيين

11:24 GMT 08.05.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© AP Photo
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حصري
تطرق نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، الدكتور تحسين الأسطل، إلى أداء المحكمة الجنائية الدولية، مقيما دورها في ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة.
وقال في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "نحن أمام مساءلة حقيقية للمحكمة الجنائية الدولية عما يحدث بحق الصحفيين الفلسطينيين، بعد حادثة استشهاد الصحفية، شيرين أبو عاقلة، وأحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، إضافة إلى أكثر من 210 صحفيين استشهدوا في قطاع غزة".

وأشار إلى أن استمرار هذه الجرائم يكشف "مدى تقاعس المحكمة الجنائية الدولية، التي خضعت للابتزاز والضغوط الأمريكية، ما أدى إلى توقفها عن المضي في عملية التحقيق، لا سيما في ملف الزميلة شيرين أبو عاقلة، الذي مضى عليه وقت طويل"،

وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية باتت شريكة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وحتى الصحفيين العرب".
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ولفت إلى أن "دولة الاحتلال ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضايا، وتمنع دخول المحققين الدوليين إلى الضفة الغربية، كما تعرقل التحقيق في كل الملفات المعروضة عليها، وبالتالي تعجز المحكمة حتى الآن عن المضي قدمًا في التحقيقات بخصوص الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الصحفيين".
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