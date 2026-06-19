https://sarabic.ae/20260619/مجلس-معايير-المحامين-البريطاني-يوقف-كريم-خان-عن-مزاولة-المهنة-1114510276.html

مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن مزاولة المهنة

مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن مزاولة المهنة

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس معايير المحامين في بريطانيا، اليوم الجمعة، إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، "مؤقتًا" عن ممارسة مهنة المحاماة. 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T12:09+0000

2026-06-19T12:09+0000

2026-06-19T12:09+0000

المحكمة الجنائية الدولية

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وكان خان، يشغل منصب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تقرر المحكمة إيقافه عن العمل، في 8 يونيو/ حزيران الجاري، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء سلوك جنسي، وفقًا لوسائل إعلام غربية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، حددت جلسة استماع خاصة في 24 يوليو/ تموز المقبل، للنظر في إقالة المدعي العام الخاص بها كريم خان، الذي تم إيقافه عن العمل في وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري. ويعود السبب في ذلك إلى نتائج التحقيق في قضية تحرش جنسي ارتكبها خان بحق موظفة متدربة في المحكمة.وقالت مصادر في المحكمة: "مكتب جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قرر عقد جلسة خاصة في نيويورك، في 24 يوليو (المقبل)، للنظر في الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام".ووُجهت اتهامات بالتحرش الجنسي ضد خان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ووفقًا لتقارير إعلامية، أبلغت الضحية المحكمة الجنائية الدولية عن اعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009. وفي ذلك الوقت، كانت في أوائل العشرينات من عمرها، وتعمل كمتدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان.وجاء هذا القرار تتويجًا لتحقيق استمر 18 شهرًا أجراه مكتب الأمم المتحدة للرقابة الداخلية.وبموجب الأمر التنفيذي، حظرت الولايات المتحدة تمويل المحكمة الجنائية الدولية. علاوة على ذلك، جُمّدت أصول المدرجين على القائمة، ومُنع موظفو المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة.وينفي كريم خان، بشكل قاطع، جميع مزاعم ارتكابه مخالفات وسلوك غير لائق، ويصف محاموه قرار الإيقاف بأنه "لا أساس له وغير عادل"، على حد قولهم.

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المحكمة الجنائية الدولية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية