امرأة ثانية تتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالتحرش

كشفت صحيفة بريطانية عن تقدم امرأة ثانية للإدلاء بشهادتها في تحقيق جار بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي ضد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وتزعم المرأة أن خان، خلال عمله كمحام دفاع بارز في وقت سابق من مسيرته المهنية، تصرف بطريقة غير لائقة، حيث تعرضت لمغازلات جنسية غير مرغوب فيها. اتهامات وتحقيقات وينفي خان، البالغ من العمر 55 عاما، ارتكاب أي تحرش جنسي "من أي نوع"، وقد تنحى مؤقتا عن رئاسة قسم الادعاء في المحكمة بانتظار نتائج التحقيق الذي بدأ العام الماضي تحت إشراف هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة.وتشمل التحقيقات اتهامات منفصلة قدمتها موظفة في المحكمة، إلى جانب ادعاءات المرأة الثانية التي قدمت شهادتها هذا الصيف، والتي تعود إلى أحداث مزعومة في عام 2009. كانت المرأة الثانية، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، في العشرينيات من عمرها وتعمل كمتدربة غير مدفوعة الأجر لدى خان، الذي كان محامي دفاع بارزا في المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم جرائم الحرب في لاهاي، وسبق له تمثيل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور. تشابه في الادعاءات وتشترك رواية المرأة الثانية مع ادعاءات موظفة المحكمة في عدة نقاط. تزعم كل منهما أن خان طلب منهما العمل في منزله في لاهاي لمغازلتهم. وقالت المرأة الثانية إنها شعرت بأنها "محاصرة" بسبب حاجتها إلى خطاب توصية إيجابي من خان، مما جعل تقديم شكوى رسمية أمرا غير وارد بالنسبة لها. رد خان ونفت شركة المحاماة كارتر-راك، التي تمثل خان، الادعاءات، مؤكدة أن سجله نظيف، وأنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق. وأشارت إلى أن خان قدم أدلة مفصلة تتعارض مع الاتهامات وتثبت زيفها في جوانب جوهرية. كما زعمت أن خان يواجه "حملة مدبرة" لتشويه سمعته بسبب إصداره أوامر توقيف ضد شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ومع ذلك، لم تجد الصحيفة دليلا يربط اتهامات المرأتين بمؤامرة خارجية. تفاصيل إضافية من المرأة الثانيةووصفت المرأة الثانية، التي أُطلق عليها اسم "باتريشيا" (اسم مستعار)، تجربتها مع خان بأنها جاءت "بثمن لم يكن ينبغي دفعه". وأكدت أنها رفضت مغازلاته المستمرة، واضطرت إلى اختلاق أعذار لتجنب إغضابه. وعلى الرغم من شعورها بالبؤس، بقيت باتريشيا حتى انتهاء التدريب وحصلت على خطاب توصية مميز من خان، وصفته بأنه "صفقة مع الشيطان". وبقيت على تواصل معه لسنوات لأسباب مهنية، لكنها توقفت عن الرد على رسائله، وفي عام 2019، رفضت بشكل صريح تواصله معها بعد تلقي رسالة "غريبة" منه. ادعاءات الموظفة وتزعم الموظفة، وهي محامية في الثلاثينيات عملت مباشرة مع خان، أن التحرش وقع بين عامي 2023 و2024 في غرف فنادق خلال رحلات عمل، وفي مكتب خان ومنزله. التحقيق والعواقب المحتملةويواصل مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة التحقيق في الادعاءات، حيث راجع مواد قدمتها باتريشيا وأجرى مقابلات مع أشخاص مقربين منها. وبمجرد اكتمال التحقيق، ستُراجع نتائجه لجنة من الخبراء القضائيين لتقديم توصيات للهيئة الحاكمة للمحكمة. وفي حال ثبوت ارتكاب خان "سوء سلوك خطير"، قد يواجه تصويتا سريا من الدول الأعضاء الـ125 للنظر في إقالته، وهي سابقة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة.

