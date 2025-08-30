عربي
سياسية بامتياز وتخدم مصالح الغرب... خبير يوضح تبعية المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها
سياسية بامتياز وتخدم مصالح الغرب... خبير يوضح تبعية المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها
سبوتنيك عربي
أوضح الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي وخبير سابق لدى منظمات دولية، تعليقًا على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن "المحكمة ليست تابعة للأمم المتحدة بل... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T06:58+0000
2025-08-30T06:58+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الجنائية الدولية
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال جوني: "هي ليست محكمة دولية، سوى لأن هناك عددا من الدول انضمت إليها، وهذا الذي يجعلها مختلفة عن محكمة العدل الدولية"، مشددًا على أنه "لا يمكن محاكمة دولة غير طرف في نظام المحكمة".وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية سياسية بامتياز لصالح الدول الأوروبية الغربية"، لافتًا إلى أن "هناك دولا وقّعت على نظام روما ثم سحبت توقيعها مثل الولايات المتحدة الأميركية، وهذا مخالف للقانون الدولي".فشل العدالة الدولية... المحكمة الجنائية تحت ضغط القوى الغربية
سياسية بامتياز وتخدم مصالح الغرب... خبير يوضح تبعية المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها

© AP Photo / Omar Havanaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
© AP Photo / Omar Havana
أوضح الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي وخبير سابق لدى منظمات دولية، تعليقًا على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن "المحكمة ليست تابعة للأمم المتحدة بل اتفاقية روما، التي أنشأت هذه المحكمة"، مؤكدًا على أن "هذه المحكمة أوروبية بامتياز وهي جاءت لتخدم بالأساس هذه المصالح الغربية".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال جوني: "هي ليست محكمة دولية، سوى لأن هناك عددا من الدول انضمت إليها، وهذا الذي يجعلها مختلفة عن محكمة العدل الدولية"، مشددًا على أنه "لا يمكن محاكمة دولة غير طرف في نظام المحكمة".

جوني كشف أنه "تم إغراء بعض الدول الأفريقية ببعض الأموال لتدخل إلى المحكمة، وبالتالي الآن الدول الأفريقية تهدد بالانسحاب"، لافتًا إلى أن "هذه المحكمة لا يمكن أن تكون عادلة لأنها منحازة 100%".

وعن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أكد جوني أن "المحكمة أخذت قرارًا واتهمت إسرائيل، ولكن اليوم السؤال، كيف يطبّق هذا القرار؟"، معتبرًا أن "هذا خلل في بنية المحكمة لأنه ليس هناك حكم حتى الآن، بل فقط تم الحكم بعض الرؤساء الأفارقة".

وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية سياسية بامتياز لصالح الدول الأوروبية الغربية"، لافتًا إلى أن "هناك دولا وقّعت على نظام روما ثم سحبت توقيعها مثل الولايات المتحدة الأميركية، وهذا مخالف للقانون الدولي".
فشل العدالة الدولية... المحكمة الجنائية تحت ضغط القوى الغربية
