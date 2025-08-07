https://sarabic.ae/20250807/المحكمة-الجنائية-الدولية-في-تصريحات-المتحدثين-الدوليين--1103476873.html

المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات المتحدثين الدوليين

المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات المتحدثين الدوليين

سبوتنيك عربي

علق عدد من المحلليين الدوليين والسياسيين حول العالم على سياسة المحكمة الجنائية الدولية، والآليات القانونية الدولية في ضمان السلام والأمن المستدامين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T12:27+0000

2025-08-07T12:27+0000

2025-08-07T12:32+0000

المحكمة الجنائية الدولية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101598/64/1015986459_0:40:1839:1074_1920x0_80_0_0_c3d075acf31dc97ccb638da2cde42309.jpg

انتقد العديد من السياسيين والدبلوماسيين حول العالم سياسة المحكمة الجنائية الدولية مؤكدين أنها فقدت هيبتها تمامًا، وأصبحت الآن هدفًا لا ينضب للانتقام السياسي.أذربيجانعلق عاصم ملّا زاده، عضو لجنة العلاقات الدولية والبرلمانية في المجلس الوطني الأذربيجاني، على مسألة انضمام بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإمكانية اعتقال بوتين في حال وصوله إلى أراضي أذربيجان، قائلاً: "هذا وضع قانوني، ولكي تتخذ أذربيجان قراراتها، يجب أن تكون عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. بلادنا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن تكون عضوًا فيها في البداية".وفي الوقت نفسه، أشار النائب إلى أن هذه المحكمة لا يمكنها ضمان سيادة القانون تجاه أي دولة: "لسنوات عديدة، لم يكن طلب بلادنا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية مطروحًا على جدول الأعمال. هذه المحكمة لا يمكنها ضمان سيادة القانون تجاه أي دولة. لذلك، لا أرى حاجة للعضوية هناك".وأضاف أن الوضع تغير اليوم: ففي عام 2002، أنشئت المحكمة الجنائية الدولية كهيئة دائمة لتحل محل المحاكم الخاصة. وتعتزم المحكمة إظهار قوتها بتوجيه اتهامات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بارتكاب جرائم حرب.وشكك نايس في أن تفضي لوائح الاتهام إلى إدانات فعلية. ويعتقد أن الصراعات في أوكرانيا وغزة ستنتهي على الأرجح بتسويات سياسية.أرمينياخلال اجتماع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، ورئيس قلم المحكمة، أوزفالدو زافالا جيلر، أكد نائب وزير خارجية أرمينيا، روبرت أبيسوغومونيان، التزام أرمينيا بتطوير الآليات القانونية الدولية وضمان استمرارية الحوار في تعزيز الإطار القانوني.في نيويورك، شارك نائب وزير خارجية جمهورية أرمينيا، روبرت أبيسوغومونيان، في الدورة الاستعراضية الخاصة لجريمة العدوان لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد في كلمته على دعم أرمينيا الثابت للآليات القانونية الدولية الرامية إلى منع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وضمان المساءلة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة وجود آليات قوية للإنذار المبكر والاستجابة المبكرة ومسؤولية الحماية.وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الجلسة الخاصة وعملية التشاور التي تسبقها تمثلان فرصةً سانحةً للتأمل في الإنجازات والخطوات المتخذة لمنع الاستخدام غير المشروع للقوة، وفقًا لما حددته ولاية المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف نائب الوزير أن أي عملية لتطوير اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأنشطتها ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الأساسية لنظام روما الأساسي والالتزام المشترك بمنع أخطر الجرائم التي تُثير قلق المجتمع الدولي.وعلّق عضو الجمعية الوطنية لآرتساخ، فاهرام بالايان، على موقف المحكمة الجنائية الدولية من القضية الأرمنية الأذربيجانية قائلاً: "في الواقع، تقيّم قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الهيئات الدولية والاتحاد الأوروبي، أن أذربيجان ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد آرتساخ، وأن شعبًا عاش في وطنه لآلاف السنين قد هجّر قسرًا".وأضاف: "الوضع في المنطقة متوتر: الحرب بين إسرائيل وإيران، والتوترات الروسية الأذربيجانية، واستمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق على الجبهة الأوكرانية، والموقف الجديد للولايات المتحدة تجاه روسيا. وعلينا اتخاذ مثل هذا الموقف لنجد مكاننا ونعزز مصالحنا."بيلاروسياعلّق نائب رئيس الحكومة الانتقالية الموحدة ورئيس إدارة مكافحة الأزمات الشعبية، بافيل لاتوشكو، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة حركة "طالبان"، مؤكدًا أن هذا القرار بالغ الأهمية لبيلاروسيا: "يعدّ قرار المحكمة الجنائية الدولية ذا أهمية عملية بالغة للتحقيق في الوضع في بيلاروسيا. دور لوكاشينكو في الحصول على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بات وشيكًا."البرازيلنائب برلماني سابق وابن الرئيس البرازيلي السابق إدواردو بولسونارو، يقيم حاليًا في الولايات المتحدة بسبب "الاضطهاد السياسي" في وطنه: "أود أن أعيش في بلد طبيعي، حيث لا يعتقل النائب لمجرد التحدث أو الارتباط بمنظمات دولية. أريد أن يتمتع نائب من حزب يميني بنفس حقوق نائب من حزب يساري. ففي الماضي، ذهب بولس (النائب الفيدرالي غيليرمي) إلى البرتغال، و زانين (قاضي المحكمة العليا البرازيلية كريستيانو)، على سبيل المثال، ناضل من أجل إطلاق سراح لولا دا سيلفا، في عدة محاكم دولية. طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية احتجاز جايير بولسونارو، لكن دون جدوى. لكن يبدو أنهم يريدون استبعاد بولسونارو من السباق الرئاسي، ومنعي أيضًا من أن أصبح خليفته".المجرعلّق وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، على قرار المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراء ضد المجر لرفضها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لبودابست.ووصف وزير الخارجية المجري قرار المحكمة بأنه "انتقام سياسي تافه". وكتب سيارتو على صفحته على "فيسبوك" (المحظورة في روسيا): "لقد فقدت المحكمة الجنائية الدولية هيبتها تمامًا، وأصبحت الآن هدفًا لا ينضب للانتقام السياسي التافه. لا مكان للدوافع السياسية أو الأيديولوجية في الهيئات القضائية الدولية".وأشار الوزير إلى أن استئناف لجنة المحكمة الجنائية الدولية أمام الهيئة الإشرافية يعزز شكوك المجر السابقة بشأن نزاهة المحكمة. وقال سيارتو: "هذه الخطوة تؤكد أمرًا واحدًا فقط: مغادرة المحكمة الجنائية الدولية كان القرار الصحيح". وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية "تخلت عن مهمتها الأصلية وأصبحت هيئة سياسية".وأضاف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو: "تعتزم المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراء ضد المجر لرفضها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لبودابست. ونتيجةً لهذه الإجراءات، فقدت المحكمة الجنائية الدولية هيبتها تمامًا، وأصبحت الآن موجهةً فقط نحو الانتقام السياسي التافه".فنزويلاقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "للأسف، فشلت المؤسسات التي أنشئت لحماية الإنسانية. لقد تصرفت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ببطءٍ مخزٍ، إن لم يكن بإهمالٍ مطلق. هاتان الهيئتان، اللتان يفترض بهما ضمان احترام القانون الدولي وحماية الشعوب المضطهدة، وجدتا نفسيهما في قبضة المصالح الغربية".دول مجموعة لاهايفي مؤتمر فلسطين المنعقد في كولومبيا، دعت دول مجموعة لاهاي (بوليفيا، بليز، كوبا، كولومبيا، هندوراس، ماليزيا، ناميبيا، السنغال، وجنوب أفريقيا) المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى التصرف "باستقلالية ودون محاباة" عند النظر في قضايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.مصريحلل الباحث المصري في الشؤون الأفريقية، سليم بوزيدي، الصعوبات التي تواجهها أفريقيا في السعي لجبر الضرر الناجم عن الاستعمار. ويؤكد أن هذا المسار بالغ الصعوبة نظرًا للعقبات القانونية والسياسية التي تعترض المحكمة الجنائية الدولية، والتي يرى أنها تعيق إعمال حقوق الشعوب الأفريقية. ويشير بوزيدي إلى أن هيكل المحكمة الجنائية الدولية يعتمد في تمويله على القوى الاستعمارية السابقة (70% منها من الدول الأوروبية)، مما يشكك في استقلاليتها وقدرتها على النظر بإنصاف في القضايا المتعلقة بجرائم الاستعمار. وينتقد بوزيدي المحكمة الجنائية الدولية لأن معظم قضاياها تتعلق بدول أفريقية، بينما يظل المستعمرون السابقون دون عقاب. ويقترح الباحث، كبديل، إنشاء غرفة جنائية أفريقية خاصة، وهي خطوة أكثر واقعية وفعالية في ظل نظام دولي غير عادل.إسرائيلمن مقابلة حصرية مع نائبة وزير الخارجية شارين هاسكل، لصحيفة "ماغيار نمزيت"، قالت: "لا بد لي أيضًا من الإشارة إلى موقف رئيس الوزراء أوربان من المحكمة الجنائية الدولية. فهو يتطلب قرارًا جريئًا وحازمًا ووضوحًا أخلاقيًا لا غنى عنه للتمكن من الدفاع عن موقفك وإعلانه بوضوح. يستخدم نظام العدالة الدولية كأداة سياسية من قِبل الجهاديين المتطرفين حاليًا…. إذا هاجمت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل، فهذا يعني أنه لن يكون أي جيش في العالم بمنأى عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في صراعه الدفاعي، لأن أحدًا لا يتخذ مثل هذه الاحتياطات. هذه السابقة خطيرة ليس فقط على إسرائيل، بل على أي دولة ذات سيادة."إيرانجاء رد وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، على ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يحق لأي شخص يخضع للتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، ترشيح أي شخص لجائزة نوبل للسلام". كينياأصبحت المحكمة الجنائية الدولية بمثابة محكمة تحاك ضد دول الجنوب العالمي، كما لو كانت "كلب روت وايلر"، كما يقول المحامي الكيني الشهير باتريك لوخ أوتينو لومومبا. وقال لومومبا في مقابلة مع "سبوتنيك أفريقيا" إن المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها "خادمة" للغرب، تصدر أوامر اعتقال على الدول ذات المواقف المعادية للغرب.وقال أليكس مانياس، مدير المشاركة السياسية في المركز الأفريقي لأبحاث السكان والصحة في كينيا: "يتناقص عدد الأشخاص والمنظمات الذين يعتقدون أن المحكمة الجنائية الدولية قوية بما يكفي لمقاضاة القضايا الجنائية، ولذلك لم يعودوا يطلبون منها "التدخل في الوضع، وهذا يمثل خطرًا على المحكمة الجنائية الدولية، لأننا سنواجه حينها سيناريو لن يكون للمحكمة الجنائية الدولية فيه دور في المستقبل".الصينتحدث سون لي، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالسودان في المحكمة الجنائية الدولية يوم 10 يوليو/ تموز. وأكد سون لي في كلمته على ضرورة ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها وفقًا للقانون. وفي إطار أنشطتها، ينبغي للمحكمة الالتزام الصارم بمبدأ الاختصاص التكميلي لنظام روما الأساسي، واتخاذ موقف مستقل وموضوعي ونزيه، والتقيد الصارم بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتجنب إساءة تفسير القانون.وركز سون لي في كلمته على الوضع في السودان، مشيرًا إلى أنه قبل 20 عامًا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد سون لي على ضرورة تعزيز المحكمة الجنائية الدولية تعاونها مع حكومات الدول المعنية. عند النظر في قضية المحكمة الجنائية الدولية، من الضروري احترام السيادة القضائية للسودان احترامًا كاملًا، والحفاظ على اتصالات وتعاون وثيقين مع حكومة البلاد، وتجنب التدخل غير المبرر في شؤونها الداخلية.ماليأشار القاضي المالي والخبير في القانون الدولي العام، عثمان كوليبالي، إلى أن "الموقف النقدي الذي اتخذته العديد من الدول الأفريقية تجاه المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى تحليل شامل لكيفية عملها عمليًا". وفيما يتعلق بالقضايا التي تشمل دولًا أفريقية، تتخذ المحكمة الجنائية الدولية موقفًا متشددًا، وغالبًا ما تشكك في قدرة الأنظمة القضائية الوطنية في القارة على مقاضاة المجرمين الدوليين. ومن ناحية أخرى، يبدو أن القوى الغربية تتمتع بحصانة ضمنية فيما يتعلق بأفعالها في مختلف النزاعات الدولية، وتتجنب الملاحقة القضائية الجادة.لسنوات عديدة، شهد العالم كيف أن المحكمة الجنائية الدولية لا تفتح تحقيقات إلا ضد قادة الدول الأفريقية، وبشكل عام ضد قادة دول الجنوب العالمي، كما صرّح المحامي المالي أمادو ثيولي لوكالة "سبوتنيك"، وتساءل ثيولي: "لا توجد جرائم أفظع من تلك المرتكبة في العراق وليبيا وفلسطين. لماذا لا تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد رؤساء هذه الدول؟".وأضاف المحامي المالي أمادو ثيول أن المحكمة الجنائية الدولية أداة سياسية تستخدم لإجبار أفريقيا على الخضوع. وحسب قوله، فقد شهد العالم على مر السنين أن المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقاتها فقط ضد الدول الأفريقية والجنوب العالمي ككل.النيجروتعليقا على إنشاء محكمة الساحل للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ، أشار الخبير والمحامي الأفريقي ألفريد إيمانويل، إلى أن هذه الحالة ستعمل "بشكل أكثر ديناميكية" ، على عكس المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. "لأنه خلال النظر في عدد من القضايا في هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية)، لاحظت بعض الدول الأفريقية تواطؤ أو ضغط معين من عدد من القوى الغربية"، كما أوضح الخبير.نيكاراغواأعلن اتحاد دول الساحل ، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، عن إنشاء محكمة الساحل الجنائية وحقوق الإنسان، مع سلطات مختلفة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح أوغوستو زامورا ، أستاذ القانون الدولي في نيكاراغوا، أن" هذه مبادرة غير مسبوقة من قبل الدول الأفريقية التي تنضم معا لإنشاء محكمة خاصة بها، تختلف عن المحاكم التي أنشأتها الأمم المتحدة تحت السيطرة الغربية".السودانانتقد محامون ونشطاء حقوق إنسان سودانيون بشدة أحدث تقرير للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصفوه بأنه "فشل مزمن" في تحقيق العدالة لضحايا الفظائع في دارفور.وقدمت نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان، إحاطة إلى المجلس حول الوضع في السودان في جلسة إحاطة عقدت، في 10 يوليو/تموز. وصرح المحامي والخبير القانوني السوداني صالح محمود بأن التقرير "يفتقر إلى الجدية والنتائج الملموسة". وأشار إلى أنه منذ إحالة قضية دارفور إلى المحكمة عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، لم يقدم للمحاكمة سوى مشتبه به واحد، هو علي كوشيب.وقال محمود: "هذا فشل مؤسسي وإهدار لموارد المحكمة"، مشيرًا إلى أن متهمين بارزين مثل الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم حسين ما زالوا طلقاء. كما تساءل محمود عن غياب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن الإحاطة، واصفًا ذلك بأنه "تهرب من المسؤولية" وأعرب عن خيبة أمله إزاء الوعود غير المنجزة بإحراز تقدم في تحقيقات الجنينة والفاشر. وحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات أقوى، بما في ذلك استبدال المدعي العام إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، وصف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان معز خضرة التقرير بأنه "بلا أنياب".سيارتو: الجنائية الدولية فقدت هيبتها بملاحقة هنغاريا لعدم توقيف نتنياهوالقادة الأفارقة ينددون بفشل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة

https://sarabic.ae/20250726/فشل-العدالة-الدولية-المحكمة-الجنائية-تحت-ضغط-القوى-الغربية-1103062868.html

https://sarabic.ae/20250722/باحث-في-الشأن-الأفريقي-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-وصول-القارة-الأفريقية-إلى-حقها-----1102911158.html

https://sarabic.ae/20250716/مجلس-حماية-رجال-الأعمال-في-أرمينيا-توجيه-اتهامات-جديدة-وغير-مبررة-لكارابيتيان--1102718371.html

https://sarabic.ae/20250708/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-زعيم-طالبان-وورئيس-قضاتها-بسبب-اضطهاد-النساء---1102495213.html

https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html

https://sarabic.ae/20240520/الكونغرس-يدرس-فرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-حال-إصدارها-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو--1089042873.html

https://sarabic.ae/20250424/مجلس-الأمن-الروسي-كان-ينبغي-للمحكمة-الجنائية-الدولية-أن-تقرر-حل-نفسها-بعد-قضية-نتنياهو-1099839939.html

https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-روسيا-تعتزم-إجراء-حوار-مع-دول-بريكس-بشأن-إنشاء-بديل-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1099848980.html

https://sarabic.ae/20250403/المجر-انسحبنا-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-لأنها-تحولت-إلى-منظمة-مسيسة--1099181921.html

https://sarabic.ae/20250206/بسبب-إسرائيل-ترامب-يوقع-مرسوما-يقضي-بفرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-1097551200.html

https://sarabic.ae/20250128/المحكمة-الجنائية-الدولية-تطالب-السودان-بتسليم-عمر-البشير-1097222487.html

https://sarabic.ae/20250206/المستشار-القانوني-بالمحكمة-الجنائية-الدولية-ترامب-قرر-خوض-المعركة--بشكل-مباشر-في-الشرق-الأوسط--1097536155.html

https://sarabic.ae/20241122/الصين-تعلق-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-إصدار-مذكرات-باعتقال-نتنياهو-وغالانت--1095101995.html

https://sarabic.ae/20240521/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-نعترف-بسلطة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1089054031.html

https://sarabic.ae/20240520/فرنسا-تؤكد-دعمها-للمحكمة-الجنائية-الدولية-بعد-طلبها-إصدار-أوامر-اعتقال-ضد-نتنياهو-1089047928.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية, العالم, الأخبار