الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت

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بوتين: لا توجد أي أنظمة مضادة لصواريخ "أوريشنيك" حتى الآن ونحن مستمرون في اختبارها
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مساحة حرة
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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241122/الصين-تعلق-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-إصدار-مذكرات-باعتقال-نتنياهو-وغالانت--1095101995.html
الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت
الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
علقت الصين، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق،يوآف... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T16:56+0000
2024-11-22T16:56+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الصين
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري: "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تؤدي واجباتها على النحو القانوني، وأن تفسر وتطبق نظام روما والقانون الدولي العام بكامله، بحسن نية وبما يتماشى مع المعايير الموحدة".وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين. وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يهاجم-قرار-الجنائية-الدولية-بشأن-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-ويصفه-بالأمر-الشائن-1095073347.html
https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
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المحكمة الجنائية الدولية, الصين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية, الصين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت

16:56 GMT 22.11.2024
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
© AP Photo / NOEL CELIS
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علقت الصين، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق،يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري: "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تؤدي واجباتها على النحو القانوني، وأن تفسر وتطبق نظام روما والقانون الدولي العام بكامله، بحسن نية وبما يتماشى مع المعايير الموحدة".
وأضاف أن بكين "تدعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، والتي تساعد على تحقيق العدالة والإنصاف ودعم سلطة القانون الدولي".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
بايدن يهاجم قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت ويصفه بـ"الأمر الشائن"
00:57 GMT
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
أمس, 14:46 GMT
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
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