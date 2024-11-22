https://sarabic.ae/20241122/الصين-تعلق-على-قرار-المحكمة-الجنائية-الدولية-إصدار-مذكرات-باعتقال-نتنياهو-وغالانت--1095101995.html
الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت
الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
علقت الصين، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق،يوآف... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T16:56+0000
2024-11-22T16:56+0000
2024-11-22T16:56+0000
المحكمة الجنائية الدولية
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بنيامين نتنياهو
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري: "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تؤدي واجباتها على النحو القانوني، وأن تفسر وتطبق نظام روما والقانون الدولي العام بكامله، بحسن نية وبما يتماشى مع المعايير الموحدة".وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين. وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يهاجم-قرار-الجنائية-الدولية-بشأن-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-ويصفه-بالأمر-الشائن-1095073347.html
https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
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المحكمة الجنائية الدولية, الصين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية, الصين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت
علقت الصين، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق،يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري
: "تأمل الصين أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل، وأن تؤدي واجباتها على النحو القانوني، وأن تفسر وتطبق نظام روما والقانون الدولي العام بكامله، بحسن نية وبما يتماشى مع المعايير الموحدة".
وأضاف أن بكين "تدعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، والتي تساعد على تحقيق العدالة والإنصاف ودعم سلطة القانون الدولي".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.