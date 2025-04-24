https://sarabic.ae/20250424/مجلس-الأمن-الروسي-كان-ينبغي-للمحكمة-الجنائية-الدولية-أن-تقرر-حل-نفسها-بعد-قضية-نتنياهو-1099839939.html

مجلس الأمن الروسي: كان ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقرر حل نفسها بعد قضية نتنياهو

مجلس الأمن الروسي: كان ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقرر حل نفسها بعد قضية نتنياهو

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية كان ينبغي أن تقرر حل نفسها بعد قضية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T07:14+0000

2025-04-24T07:14+0000

2025-04-24T07:14+0000

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وكتب ميدفيديف في مقال تم نشره في مجلة "الفقه" التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية بعنوان "الأوهام المفقودة، أو كيف أصبحت المحكمة الجنائية الدولية كيانا قانونيا غير ذي قيمة": "هناك في العالم الغربي تسلسلًا هرميًا صارمًا للعلاقات، وهو ما تجلى بوضوح في "قضية نتنياهو - غالانت وآخرين".وتابع: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة. ورفضت المحكمة أيضًا حجج إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مواطنيها. كما طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في القضايا المتعلقة بالوضع في فلسطين ككل".وأشار إلى أنه"على مدى أكثر من 20 عاماً، نظرت المحكمة الجنائية الدولية في 33 قضية، بعضها لا يزال قيد النظر. وتشمل هذه التحقيقات عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية من الدول الأفريقية. تمت إدانة بعض المتهمين في مثل هذه القضايا وسجنهم، وهم عادة الجناة المباشرون في عدد محدود من البلدان، وهم المسؤولون الذين تم جمع الشهادات ضدهم. ومع ذلك، ظل عدد من كبار مجرمي الحرب دون عقاب. وأظهرت المحكمة الجنائية في لاهاي عمىً وصمماً انتقائياً في تعاملها مع هذه القضية".وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "لقد وصلت المحكمة الجنائية الدولية إلى ذروة العبث وعدم الجدوى عندما أصدرت مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول ذات سيادة، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الوضع في أوكرانيا. وعندما اتخذ مسؤولو المحكمة مثل هذه القرارات، كانوا يدركون جيداً أنها لن تُنفذ على أرض الواقع. وبعيداً عن عواقب الدعاية، فإن هذا يصب في مصلحة العالم الأنغلوسكسوني نفسه بطبيعة الحال".الجنائية الدولية تطالب المجر بتبرير عدم اعتقال نتنياهوالخارجية الفلسطينية تستدعي سفير المجر احتجاجا على استقبال نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية

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