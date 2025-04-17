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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
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"حماس" تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بن غفير وكاتس بعد تصريحهما بشأن "تجويع الشعب الفلسطيني"
"حماس" تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بن غفير وكاتس بعد تصريحهما بشأن "تجويع الشعب الفلسطيني"
سبوتنيك عربي
طالبت حركة "حماس"، المحكمة الجنائية الدولية بـ"ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جريمة حرب" في قطاع غزة. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:48+0000
2025-04-17T09:48+0000
قطاع غزة
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ودعت "حماس"، اليوم الخميس، في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على "ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن تصريحات كاتس بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط على قطاع غزة، تُعد "إقرارا علنيا وصريحا بارتكاب جريمة حرب".وأكدت الحركة الفلسطينية في أن "اعتراف كاتس بمنع المساعدات عن القطاع المحاصر يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".كما أعربت "حماس" عن أسفها للصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي تجاه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، داعية في الوقت نفسه إلى "تحرك عاجل لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".ويأتي هذا في وقت قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، إن سياسة إسرائيل واضحة بعدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يأتي للضغط على حركة حماس.وحذر كاتس، في تصريحات له، من أن العملية العسكرية لإسرائيل ستتوسع في قطاع غزة وستنتقل إلى مراحل أخرى، إذا استمرت "حماس" في تعنتها ورفضها اتفاقية تبادل المحتجزين.وفي وقت لاحقٍ، أعلن يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250416/تقرير-حماس-تحافظ-على-قوتها-ولا-تدخل-في-قتال-مباشر-مع-الجيش-الإسرائيلي-1099611335.html
https://sarabic.ae/20250417/وفاة-64-أسيرا-فلسطينيا-في-السجون-الإسرائيلية-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1099619150.html
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قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

"حماس" تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة بن غفير وكاتس بعد تصريحهما بشأن "تجويع الشعب الفلسطيني"

09:48 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiالفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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طالبت حركة "حماس"، المحكمة الجنائية الدولية بـ"ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جريمة حرب" في قطاع غزة.
ودعت "حماس"، اليوم الخميس، في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على "ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن تصريحات كاتس بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط على قطاع غزة، تُعد "إقرارا علنيا وصريحا بارتكاب جريمة حرب".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
تقرير: "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي
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وأكدت الحركة الفلسطينية في أن "اعتراف كاتس بمنع المساعدات عن القطاع المحاصر يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
كما أعربت "حماس" عن أسفها للصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي تجاه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، داعية في الوقت نفسه إلى "تحرك عاجل لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".
ويأتي هذا في وقت قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، إن سياسة إسرائيل واضحة بعدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يأتي للضغط على حركة حماس.
وحذر كاتس، في تصريحات له، من أن العملية العسكرية لإسرائيل ستتوسع في قطاع غزة وستنتقل إلى مراحل أخرى، إذا استمرت "حماس" في تعنتها ورفضها اتفاقية تبادل المحتجزين.
وفي وقت لاحقٍ، أعلن يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة
08:09 GMT
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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