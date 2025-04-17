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وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة
وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 64 أسيرا فلسطينيا قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T08:09+0000
2025-04-17T08:09+0000
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وأفادت الهيئة، اليوم الخميس، في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن آخر الأسرى الذين قضوا في السجون الإسرائيلية هو الأسير مصعب حسن عديلي.وأوضحت أن مصعب عديلي من بلدة حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية، وقد توفي في مستشفى "سوروكا" الليلة الماضية، والذي اعتقل منذ 22 مارس 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر.وبحسب بيان الهيئة، فإنه "مع مقتل الأسير عديلي فإن عدد من قتلوا بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، يرتفع إلى 64 أسيرا، وهم فقط المعروف هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 من غزة".ويشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى قد أشارت، في وقت سابق، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد بلغ حتى الآن 9900 أسير.وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250416/غزة-مقتل-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-خيام-النازحين-بخان-يونس-1099613628.html
https://sarabic.ae/20250416/تقرير-حماس-تحافظ-على-قوتها-ولا-تدخل-في-قتال-مباشر-مع-الجيش-الإسرائيلي-1099611335.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة

08:09 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 64 أسيرا فلسطينيا قضوا في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت الهيئة، اليوم الخميس، في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن آخر الأسرى الذين قضوا في السجون الإسرائيلية هو الأسير مصعب حسن عديلي.
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أمس, 22:22 GMT
وأوضحت أن مصعب عديلي من بلدة حوارة قرب نابلس بالضفة الغربية، وقد توفي في مستشفى "سوروكا" الليلة الماضية، والذي اعتقل منذ 22 مارس 2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه "مع مقتل الأسير عديلي فإن عدد من قتلوا بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، يرتفع إلى 64 أسيرا، وهم فقط المعروف هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 من غزة".
ويشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى قد أشارت، في وقت سابق، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد بلغ حتى الآن 9900 أسير.
وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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تقرير: "حماس" تحافظ على قوتها ولا تدخل في قتال مباشر مع الجيش الإسرائيلي
أمس, 20:55 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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