https://sarabic.ae/20250224/خطة-إسرائيلية-لمنع-الأسرى-المحررين-الفلسطينيين-من-دخول-الأقصى-في-شهر-رمضان-1098108855.html

خطة إسرائيلية لمنع الأسرى المحررين الفلسطينيين من دخول الأقصى في شهر رمضان

خطة إسرائيلية لمنع الأسرى المحررين الفلسطينيين من دخول الأقصى في شهر رمضان

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيلية تهدف إلى منع الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى، من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T08:18+0000

2025-02-24T08:18+0000

2025-02-24T08:18+0000

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ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، أن "الشرطة الإسرائيلية ستفرض قيودًا على دخول الفلسطينيين، الذين أُطلق سراحهم من السجون، خلال الأسابيع الماضية، إلى المسجد الأقصى طوال شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل"، وأشارت الهيئة إلى أن "الشرطة ستنشر 3000 عنصر أمني يوميًا عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى" خلال شهر رمضان.كما أوصت الشرطة بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، على أن تُمنح هذه التصاريح للرجال فوق سن 55 عامًا والنساء فوق سن 50 عامًا.من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية أوصت المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بعدة آلاف فقط. وأوضحت القناة أن "هذه التوصية تمت بلورتها بعد مشاورات جرت بين وزارة الدفاع والشرطة وجهاز الشاباك ومصلحة السجون، ومن المقرر أن تناقش حكومة بنيامين نتنياهو، هذه التوصيات قريبًا لاتخاذ قرار بشأنها".وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قد قررت أمس الأحد، تعطيل الإفراج عن 620 أسيرًا فلسطينيًا، كان من المقرر إطلاق سراحهم من سجونها، وذلك بقرار من المستوى السياسي بعد مشاورات أمنية عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان: "قررنا تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حتى ضمان تحرير المختطفين المقبلين دون مراسم استفزازية".من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجّلت الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين، إلى إشعار آخر".وكان من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن الدفعة السابعة من المعتقلين، يوم أمس السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

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