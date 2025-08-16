المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية

عربي
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/المحكمة-الجنائية-العدالة-الدولية-تنهار-أمام-المصالح-السياسية-1103826953.html
المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية
المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد خاص بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف في إصلاح قيودها القضائية على جريمة العدوان هو نتيجة مباشرة لعدم توازن... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T15:05+0000
2025-08-16T15:05+0000
المحكمة الجنائية الدولية
إسرائيل
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني "إيجل تاك"، اليوم السبت، بأن المحكمة أصبحت ساحة تلعب فيها القوى الكبرى دورا يعيق العدالة، ويترك الدول الأكثر ضعفا من دون حماية حقيقية.وأوضح الموقع أنه "لطالما ظلت جريمة العدوان، رغم تضمينها في نظام روما الأساسي، مقيدة بقيود قضائية صارمة، فبموجب المادتين 15 مكرر (4) و(5)، تمارس المحكمة اختصاصا محدودا على هذه الجريمة، مما يوفر حماية للدول القوية ويستثني الدول غير الأطراف".وأكد أن هذه الفجوة القانونية بشكل خاص قد تفاقمت بعد تفعيل اختصاص المحكمة في عام 2018، مما أدى إلى جهود لإصلاحها، بما في ذلك اقتراح تقدمت به دول مثل كوستاريكا وألمانيا وسيراليون وسلوفينيا وفانواتو.عارضت مجموعة من الدول، بما في ذلك فرنسا وكندا واليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، هذا الإصلاح بشكل فعال، بينما عارضته دول غير أطراف مثل الصين والولايات المتحدة، التي هددت المحكمة وفرضت بالفعل عقوبات عليها، باستخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية لمنع تجاوز المحكمة".وبحسب التحليل الواقعي الجديد الذي يقدمه التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني، فإن هذا الفشل ليس مجرد خلاف قانوني أو فني، بل هو نتيجة مباشرة للعبة توازن القوى في النظام الدولي، فالدول القوية لديها أقل ما تكسبه وأكثر ما تخسره من تجريم العدوان على نطاق أوسع، لأن ذلك سيقيد حريتها في استخدام القوة، في حين الدول الصغيرة والضعيفة، هي الأكثر دعما للإصلاح، لأن القانون الدولي يمثل بالنسبة لها استراتيجية حقيقية للبقاء في نظام يفتقر إلى آليات ردع قوية.يؤكد التقرير أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف لم يكن مجرد فرصة ضائعة، بل كان تذكيرا بأن المؤسسات الدولية التي تعتمد عليها الدول الضعيفة للعدالة والردع غالبا ما تخضع للإرادة السياسية للأطراف الأكثر قوة.وتعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى "محكمة وهمية"، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، ما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
https://sarabic.ae/20250807/المحكمة-الجنائية-الدولية-في-تصريحات-المتحدثين-الدوليين--1103476873.html
https://sarabic.ae/20250805/القضاء-الإيطالي-يخلي-مسؤولية-ميلوني-في-قضية-ترحيل-مسؤول-ليبي-مطلوب-للجنائية-الدولية-1103384063.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_dfb9872a0a3e3478e971217f34d6ea74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, العالم, الأخبار
المحكمة الجنائية الدولية, إسرائيل, العالم, الأخبار

المحكمة الجنائية... العدالة الدولية تنهار أمام المصالح السياسية

15:05 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Omar Havanaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد خاص بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف في إصلاح قيودها القضائية على جريمة العدوان هو نتيجة مباشرة لعدم توازن القوى العالمي.
وأفاد الموقع الإلكتروني "إيجل تاك"، اليوم السبت، بأن المحكمة أصبحت ساحة تلعب فيها القوى الكبرى دورا يعيق العدالة، ويترك الدول الأكثر ضعفا من دون حماية حقيقية.
وأوضح الموقع أنه "لطالما ظلت جريمة العدوان، رغم تضمينها في نظام روما الأساسي، مقيدة بقيود قضائية صارمة، فبموجب المادتين 15 مكرر (4) و(5)، تمارس المحكمة اختصاصا محدودا على هذه الجريمة، مما يوفر حماية للدول القوية ويستثني الدول غير الأطراف".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات المتحدثين الدوليين
7 أغسطس, 12:27 GMT
وأكد أن هذه الفجوة القانونية بشكل خاص قد تفاقمت بعد تفعيل اختصاص المحكمة في عام 2018، مما أدى إلى جهود لإصلاحها، بما في ذلك اقتراح تقدمت به دول مثل كوستاريكا وألمانيا وسيراليون وسلوفينيا وفانواتو.
ويشار إلى أنه في الفترة من 7 - 9 يوليو/تموز الماضي، انعقدت جلسة استثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف لمعالجة هذه القيود، ورغم الدعم الواسع من الدول ومنظمات المجتمع المدني لإصلاح القواعد، فإن الاجتماع فشل في تحقيق توافق في الآراء.
عارضت مجموعة من الدول، بما في ذلك فرنسا وكندا واليابان والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، هذا الإصلاح بشكل فعال، بينما عارضته دول غير أطراف مثل الصين والولايات المتحدة، التي هددت المحكمة وفرضت بالفعل عقوبات عليها، باستخدام "جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية لمنع تجاوز المحكمة".
وبحسب التحليل الواقعي الجديد الذي يقدمه التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني، فإن هذا الفشل ليس مجرد خلاف قانوني أو فني، بل هو نتيجة مباشرة للعبة توازن القوى في النظام الدولي، فالدول القوية لديها أقل ما تكسبه وأكثر ما تخسره من تجريم العدوان على نطاق أوسع، لأن ذلك سيقيد حريتها في استخدام القوة، في حين الدول الصغيرة والضعيفة، هي الأكثر دعما للإصلاح، لأن القانون الدولي يمثل بالنسبة لها استراتيجية حقيقية للبقاء في نظام يفتقر إلى آليات ردع قوية.
يؤكد التقرير أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف لم يكن مجرد فرصة ضائعة، بل كان تذكيرا بأن المؤسسات الدولية التي تعتمد عليها الدول الضعيفة للعدالة والردع غالبا ما تخضع للإرادة السياسية للأطراف الأكثر قوة.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
القضاء الإيطالي يخلي مسؤولية ميلوني في قضية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب للجنائية الدولية
5 أغسطس, 08:22 GMT
ولفت التقرير إلى أن هذا الفشل يحفظ نظاما يقدم أقل حماية لمن هم في أمس الحاجة إليها، ويُظهر أن المحكمة الجنائية الدولية، في شكلها الحالي، فشلت في خدمة الدول التي تعتمد عليها من أجل وجودها.
وتعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.
في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى "محكمة وهمية"، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، ما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала