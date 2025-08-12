https://sarabic.ae/20250812/لبحث-ملفاته-الجنائية-المحكمة-المركزية-الإسرائيلية-تلزم-نتنياهو-بالمثول-أمامها-لـ3-جلسات-1103628235.html
لبحث ملفاته الجنائية... المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بالمثول أمامها لـ3 جلسات
ألزم قضاة المحكمة المركزية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالمثول أمام المحكمة لـ3 جلسات أسبوعية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "قضاة المحكمة قرروا، ابتداءً من 2 نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)، عقد أربع جلسات استماع من يوم الاثنين إلى الأربعاء".وأضافت أن "نتنياهو نفسه سيدلي بشهادته في ثلاث من الجلسات، بينما سيدلي شخص آخر بشهادته في الجلسة الرابعة"، متابعة: "القرار اتُخذ في ضوء الحاجة إلى تقديم موعد المحاكمة، بعد التأخير الطويل والمطوّل والإلغاء المتكرر للجلسات".وكان نتنياهو انتهى من تقديم شهادته في 3 ملفات بقضايا تلقي الرشوة والغش والخداع وخيانة الأمانة، وانتقلت النيابة في الجلسات الأخيرة إلى مرحلة الاستجواب المضاد بحق نتنياهو، حيث تقوم النيابة بمساءلته حول فحوى ما أدلى به من معطيات، وما قدمه من بيانات خلال شهادته التي استمرت على مدى 40 جلسة.ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، يخضع نتنياهو لتحقيقات جنائية في إسرائيل، بتهم فساد وممارسة ضغوط غير قانونية لتحقيق مصالحه الشخصية والحكومية. وبدأت المحاكمة في مايو/ أيار 2020.
